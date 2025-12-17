Así fue el encendido de las luces decembrinas en el Zócalo de la Ciudad de México

El martes 16 de diciembre se llevó a cabo el tradicional encendido de luces navideñas en el Zócalo capitalino. (CUARTOSCURO)

La iluminación navideña transformó este martes el Zócalo de la Ciudad de México en un espectáculo de luz y color, marcando el inicio de las festividades de fin de año en el corazón capitalino. El alumbrado especial fue encendido el 16 de diciembre de 2025, durante una ceremonia presidida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acompañada por el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano.

Los edificios que rodean la Plaza de la Constitución lucen decoraciones monumentales creadas por un equipo de 110 trabajadores de la Dirección de Alumbrado Público de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). La instalación incluye cuatro conjuntos luminosos en las fachadas principales del Zócalo, una estructura en la bocacalle de 20 de Noviembre y mosaicos resplandecientes en puntos clave de la ciudad. Entre los elementos tradicionales que predominan figuran esferas, campanas, estrellas y nochebuenas de gran tamaño.

CIUDAD DE MÉXICO, 16DICIEMBRE2025.- Se realizó el encendido de la iluminación navideña en el Zócalo para el disfrute de los capitalinos. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

En el evento, Clara Brugada destacó que la estrategia busca fortalecer la convivencia social y garantizar el acceso ciudadano al espacio público: “La iluminación decembrina convoca a la convivencia y reafirma el derecho a disfrutar el espacio público”, afirmó la mandataria capitalina durante su intervención. La jefa de Gobierno subrayó el alcance de las celebraciones, que incluyen el despliegue de luces en todo el Centro Histórico y sobre el Paseo de la Reforma, así como la realización de más de 600 actividades culturales organizadas para celebrar la temporada.

La Secretaría de Obras y Servicios coordinó la colocación de todas las decoraciones y supervisó los detalles técnicos para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones. El alumbrado permanecerá encendido durante todo el periodo navideño, como símbolo de una ciudad compartida, viva y llena de esperanza, según las palabras de las autoridades locales recogidas por el medio.

El alumbrado navideño de este año resalta por su diseño artesanal y la integración de elementos característicos de la estética mexicana. Entre las piezas centrales se encuentra un letrero luminoso con la frase “Feliz Navidad”, acompañado por nochebuenas de gran tamaño que surgen de una maceta dorada. Alrededor del mosaico principal, varias estrellas multicolores dan colorido al entorno, mientras que esferas monumentales se sitúan junto a luminarias de estilo antiguo. Campanas doradas, rodeadas de hojas verdes y detalles brillantes, completan el conjunto. Todas las figuras están fabricadas con materiales como focos LED, escarcha, mallas y festón decorativo.

Estos son los edificios con iluminación decorativa en CDMX

Como cada año, las luminarias son imágenes alusivas a la Navidad mexicana, principalmente inspiradas en la flor roja de la Nochebuena, muérdago y algunas ramas de pino.

Edificio de Gobierno

Edificio Virreinal

Centro Joyero

Edificio de Mercaderes