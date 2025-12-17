México

Así fue el encendido de las luces decembrinas en el Zócalo de la Ciudad de México

La iluminación de este año resalta por su diseño artesanal y la integración de elementos característicos de la estética mexicana

Guardar
El martes 16 de diciembre
El martes 16 de diciembre se llevó a cabo el tradicional encendido de luces navideñas en el Zócalo capitalino. (CUARTOSCURO)

La iluminación navideña transformó este martes el Zócalo de la Ciudad de México en un espectáculo de luz y color, marcando el inicio de las festividades de fin de año en el corazón capitalino. El alumbrado especial fue encendido el 16 de diciembre de 2025, durante una ceremonia presidida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acompañada por el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano.

Los edificios que rodean la Plaza de la Constitución lucen decoraciones monumentales creadas por un equipo de 110 trabajadores de la Dirección de Alumbrado Público de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). La instalación incluye cuatro conjuntos luminosos en las fachadas principales del Zócalo, una estructura en la bocacalle de 20 de Noviembre y mosaicos resplandecientes en puntos clave de la ciudad. Entre los elementos tradicionales que predominan figuran esferas, campanas, estrellas y nochebuenas de gran tamaño.

CIUDAD DE MÉXICO, 16DICIEMBRE2025.- Se
CIUDAD DE MÉXICO, 16DICIEMBRE2025.- Se realizó el encendido de la iluminación navideña en el Zócalo para el disfrute de los capitalinos. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

En el evento, Clara Brugada destacó que la estrategia busca fortalecer la convivencia social y garantizar el acceso ciudadano al espacio público: “La iluminación decembrina convoca a la convivencia y reafirma el derecho a disfrutar el espacio público”, afirmó la mandataria capitalina durante su intervención. La jefa de Gobierno subrayó el alcance de las celebraciones, que incluyen el despliegue de luces en todo el Centro Histórico y sobre el Paseo de la Reforma, así como la realización de más de 600 actividades culturales organizadas para celebrar la temporada.

La Secretaría de Obras y Servicios coordinó la colocación de todas las decoraciones y supervisó los detalles técnicos para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones. El alumbrado permanecerá encendido durante todo el periodo navideño, como símbolo de una ciudad compartida, viva y llena de esperanza, según las palabras de las autoridades locales recogidas por el medio.

CIUDAD DE MÉXICO, 16DICIEMBRE2025.- Se
CIUDAD DE MÉXICO, 16DICIEMBRE2025.- Se realizó el encendido de la iluminación navideña en el Zócalo para el disfrute de los capitalinos. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 16DICIEMBRE2025.- Se
CIUDAD DE MÉXICO, 16DICIEMBRE2025.- Se realizó el encendido de la iluminación navideña en el Zócalo para el disfrute de los capitalinos. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

El alumbrado navideño de este año resalta por su diseño artesanal y la integración de elementos característicos de la estética mexicana. Entre las piezas centrales se encuentra un letrero luminoso con la frase “Feliz Navidad”, acompañado por nochebuenas de gran tamaño que surgen de una maceta dorada. Alrededor del mosaico principal, varias estrellas multicolores dan colorido al entorno, mientras que esferas monumentales se sitúan junto a luminarias de estilo antiguo. Campanas doradas, rodeadas de hojas verdes y detalles brillantes, completan el conjunto. Todas las figuras están fabricadas con materiales como focos LED, escarcha, mallas y festón decorativo.

Estos son los edificios con iluminación decorativa en CDMX

Como cada año, las luminarias son imágenes alusivas a la Navidad mexicana, principalmente inspiradas en la flor roja de la Nochebuena, muérdago y algunas ramas de pino.

  • Edificio de Gobierno
  • Edificio Virreinal
  • Centro Joyero
  • Edificio de Mercaderes

Temas Relacionados

CDMXCentro HistóricoZócalomexico-noticias

Más Noticias

Nayla Downs se corona como ganadora de la séptima edición de La Más Draga

En una temporada llena de encuentros y momentos de tensión, las cuatro finalistas se vieron frente a la gran coronación de la temporada

Nayla Downs se corona como

A siete meses del homicidio de colaboradores de Clara Brugada, giran órdenes de aprehensión contra seis detenidos

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados en lo que, se presume, fue un ataque directo en la alcaldía Tlalpan

A siete meses del homicidio

Secretaría de Salud asegura vacuna y tratamiento contra influenza H3N2 en México

David Kershenobich reiteró el llamado a la población a vacunarse para prevenir contagios y disminuir riesgos

Secretaría de Salud asegura vacuna

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Dos participantes compitieron en una prueba para conseguir el acceso inmediato a la final y quedar exentos de la nominación

La Granja VIP: Quién es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incautan arsenal, vehículos y animales

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Cocaína, marihuana y 2 starlink entre lo decomisado por autoridades en el Penal de Aguaruto

Detienen a seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana tras extorsión a comerciantes en Edomex

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién es

La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Pepillo Origel explica la desgarradora razón por la que odia la Navidad

La Más Draga 7: a qué hora comenzará el episodio de la gran final del reality show

Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

DEPORTES

Reportan que Emiliano Gómez sería

Reportan que Emiliano Gómez sería el primer refuerzo del Toluca para el próximo torneo

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez