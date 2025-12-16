México

VIDEO| Esta es la trayectoria que siguió el jet privado que se desplomó cerca de Aeropuerto de Toluca en Edomex

El accidente aéreo en Toluca cobró la vida de tres menores y siete adultos, incluidos los dos pilotos del Cessna Citation 650

El jet cubría la ruta
El jet cubría la ruta Acapulco-Toluca. (Captura video @flightradar24)

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del desplome de un jet privado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, suceso que dejó un saldo de diez personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad y siete adultos, incluidos los dos pilotos.

El accidente aéreo, ocurrido la tarde de este lunes 15 de diciembre, movilizó a equipos de emergencia estatales y federales, así como a peritos en aeronáutica y elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes trabajan en el sitio para recabar pruebas y determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Horas después del incidente, la FGR informó que su delegación en el Estado de México abrió una carpeta de investigación y envió agentes especializados al lugar del accidente.

Avioneta se estrela en San
Avioneta se estrela en San Pedro Totoltepec Crédito:FB VECINOS UNIDOS DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC Y SUS BARRIOS

Así fue la trayectoria del vuelo del jet que se desplomó en el municipio de Totoltepec

El jet privado despegó de Acapulco y, a pocos metros de su destinó, se desplomó e impactó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca a las 12:31 pm.

El impacto del jet ejecutivo Cessna Citation 650 con matrícula XA-PRO se produjo minutos después del despegue, ya que se trataba de un vuelo corto.

La aeronave, que cubría la ruta Acapulco–Toluca, cayó a metros de la pista y se impactó contra una bodega en San Pedro Totoltepec lo cual provocó una explosión e incendio.

El sitió especializado @flightradar24 ha dado a conocer información sobre la ruta de vuelo, además de un video donde se muestra la trayectora que siguió el aeronave antes de su desplome.

Las autoridades analizan la caja
Las autoridades analizan la caja negra y el historial de mantenimiento del jet para determinar si una falla de motor causó el accidente. @flightradar24

Por su parte, en otro video con información de la ruta de vuelo se puede ver que durante el viaje el jet alcanzó un altura máxima de 23 mil pies.

Durante el vuelo el jet alcanzó una altura máxima de más de 23 mil pies. Crédito: X:@flightradar24

El accidente generó una intensa columna de humo visible desde varios puntos del Valle de Toluca y provocó un incendio que consumió parte del fuselaje y dañó la estructura de la nave industrial.

Entre las víctimas, identificadas por las autoridades mexiquenses, se encuentran el piloto Juan Carlos Olivares Casas y el copiloto Walding Sánchez Manzano.

El jet salió de la ciudad de Acapulco a las 11:41 am con destino hacia el Aeropuerto de Toluca Crédito: X:@flightradar24

Cuáles fueron la causas del desplome del jet privado

Según reportes preliminares, una de las hipótesis apunta a una posible falla de motor, aunque las autoridades han subrayado que no se emitirá ninguna conclusión hasta que finalicen los peritajes, los cuales incluirán el análisis de la caja negra y el historial de mantenimiento del jet.

La aeronave primero colisionó contra un campo de futbol y posteriormente contra una nave industrial, ambos ubicados entre las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia Reforma del municipio de San Mateo Atenco.

Equipos de emergencia y peritajes estatales y federales se sumaron a las labores de auxilio e investigación. Las autoridades han reiterado que el esclarecimiento de las causas dependerá de los resultados de los análisis técnicos en curso.

