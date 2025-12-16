México

Refuerzan seguridad tras ataque con bombas molotov a boutique de vestidos en Cuautla, Morelos

El secretario de seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia, destacó que esta agresión forma parte de una escalada de violencia a manos de presuntos extorsionadores en la región

Guardar
Los comerciantes del centro de
Los comerciantes del centro de Cuautla, Morelos, coincidieron en que los ataques con bombas molotov podría haber corrido a cargos de presuntos extorsionadores | Redes Sociales

Autoridades estatales y municipales ya investigan el ataque con bombas molotov perpetrado contra una boutique de vestidos de bodas y XV años ubicada en el centro de Cuautla, Morelos, hecho que se suma a la escalada de violencia y extorsión contra comercios en la región oriente del estado.

De acuerdo con los últimos reportes policiacos, la agresión ocurrió durante la madrugada del domingo cuando sujetos desconocidos lanzaron al menos dos artefactos incendiarios contra la fachada del establecimiento localizado en la calle Ingeniero Ramírez.

A la par, el ataque provocó un incendio de consideración, por lo que las autoridades activaron protocolos de emergencia e iniciaron las investigaciones correspondientes.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Cuautla recibió el reporte alrededor de las 05:00 horas y, al arribar al lugar, confirmó que el negocio se encontraba cerrado. Tras varios minutos de labores, los elementos lograron sofocar el fuego, puesto que evitaron que se propagara a locales contiguos. Mientras, corporaciones de seguridad resguardaron la zona como parte de las diligencias iniciales.

Tras el inicio del incendio
Tras el inicio del incendio por las explosiones, elementos de bomberos y policía municipal de Cuautla llegaron al lugar | Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, ya que no había empleados ni clientes en el interior al momento del ataque. No obstante, los daños materiales fueron significativos, por lo que peritos y agentes investigadores ya recabaron indicios para integrar la carpeta correspondiente.

Aunque hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos mantiene abierta una línea de investigación para identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque, el cual ya es analizado por las autoridades bajo la hipótesis de extorsión y cobro de derecho de piso.

El reforzamiento de la SSPC Morelos: Miguel Ángel Urrutia dice trabajar por el oriente del estado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que los operativos de seguridad en la zona oriente del estado, particularmente en Cuautla, continuarán de manera permanente, tras los recientes ataques registrados contra comercios en esta ciudad histórica.

El funcionario detalló que en los últimos días se han documentado varias agresiones. Entre ellas, el ataque con bomba molotov ocurrido el domingo que provocó el incendio de diversos productos al interior del establecimiento, así como otro incidente registrado la mañana del lunes cuando una llanta fue incendiada en el exterior de otro comercio.

El secretario Miguel Ángel Urrutia
El secretario Miguel Ángel Urrutia atribuyó esta escalada de violencia a grupos del crimen organizado en Cuautla tras los hechos registrados el pasado domingo y lunes | X / @angelicaestrada

Urrutia Lozano señaló que estos hechos podrían estar relacionados con actos de extorsión o “cobro de piso”, aunque precisó que las investigaciones siguen en curso y que aún no se tiene plenamente identificado al grupo delictivo responsable de estas agresiones.

El secretario subrayó que los operativos de seguridad no solo se mantendrán, sino que serán reforzados con el objetivo de proteger a comerciantes y ciudadanos. Añadió que existe coordinación permanente con rutas del transporte público y con taxistas, sectores que también han sido blanco de amenazas.

Extorsiones y amenazas en Cuautla: el “pan de cada día” entre transportistas y comerciantes en Cuautla

Comerciantes de la zona señalaron que el atentado podría estar relacionado con amenazas previas vinculadas a pagos ilegales, una práctica atribuida a grupos de la delincuencia organizada que operan en Cuautla. Estas versiones ya forman parte de los elementos que están siendo investigados por las autoridades ministeriales.

El ataque ocurre en un contexto de alta incidencia del delito de extorsión en el municipio. Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2025, Cuautla registró 49.7 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, lo que lo colocó en el primer lugar a nivel nacional.

Cuautla registra casi 50 casos
Cuautla registra casi 50 casos de extorsión, según las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) | SSPC

El Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas” ha advertido que Cuautla no solo encabeza los índices de extorsión, sino también figura entre los municipios con mayor incidencia de delitos violentos, incluidos ataques incendiarios, agresiones armadas y extorsiones a comercios, situación que las autoridades estatales reconocen como un foco rojo en materia de seguridad.

Este no es un hecho aislado. En octubre de 2024, un comercio ubicado sobre la avenida Insurgentes fue atacado con bombas molotov, y en enero del mismo año se reportó la detención de personas presuntamente vinculadas a extorsiones.

Temas Relacionados

Ataque armadoBombas molotovIncendioExtorsionesCobro de pisoCuautlaMorelosNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Qué es la preeclampsia, padecimiento que tuvo a Martha Higareda entre la vida y la muerte tras el nacimiento de sus gemelas

La actriz compartió detalles inéditos de la crisis de salud que atravesó a mediados de noviembre

Qué es la preeclampsia, padecimiento

Sedema suspende trámites de verificación vehicular por periodo decembrino en la CDMX

Calendario especial de suspensión y horarios reducidos para trámites y verificaciones vehiculares

Sedema suspende trámites de verificación

Quinceañera recibe de último juguete lujosa camioneta y desata debate en redes: “Muy niña para ese regalo”

El video del regalo dividió opiniones por la edad de la festejada en redes sociales

Quinceañera recibe de último juguete

Caso Refugio Franciscano: colectivos se disputan centro animal en Cuajimalpa, acusan desalojo ilegal y hacinamiento

El Refugio Franciscano acusó a la Fundación Antonio Haghenbeck de irrumpir en las instalaciones, mientras que el colectivo denunció maltrato animal

Caso Refugio Franciscano: colectivos se

Healthy Clericot: la versión saludable y refrescante de la bebida ideal para las fiestas navideñas

Durante las celebraciones decembrinas, esta bebida se posiciona como una alternativa ligera y refrescante al clericot tradicional

Healthy Clericot: la versión saludable
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Azcapotzalco a presunto

Detienen en Azcapotzalco a presunto implicado en homicidio de Miguel Ángel de la Mora, estilista de Micky Hair Salón Masaryk

Destruyen seis áreas de almacenamiento químico en el municipio de Cosalá, territorio del Cártel de Sinaloa

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio

Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Qué es la preeclampsia, padecimiento

Qué es la preeclampsia, padecimiento que tuvo a Martha Higareda entre la vida y la muerte tras el nacimiento de sus gemelas

Bad Bunny conmueve a fan que lo esperó en su hotel y le regala boletos en CDMX: así fue la historia viral

Violinista de Nodal difunde mensaje en medio de rumores de haber sido despedida por Ángela Aguilar

¿Qué le pasó a Isabel Lascurain de Pandora y por qué apareció con oxígeno?

Galilea Montijo revela que no le contó a su hijo que Bad Bunny la había invitado a La Casita: “Me bajé rápido”

DEPORTES

Calendario de Tigres: estos son

Calendario de Tigres: estos son los partidos importantes del Clausura 2026

Guillermo Almada, ex entrenador de Pachuca, se convierte en nuevo estratega del Real Oviedo

Fórmula 1: fechas de lanzamientos y tests que marcarán el inicio de la temporada 2026 para Checo Pérez

Calendario Cruz Azul Apertura 2026: estas son las fechas clave de la Máquina para el siguiente torneo

Calendario Chivas Clausura 2026: así quedaron los enfrentamientos del rebaño para la fase regular