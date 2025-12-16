México y EEUU refuerzan cooperación en depuración de aguas fronterizas mediante nuevo convenio

Se crea un Grupo de Trabajo Binacional para evaluar y planear la gestión hídrica de largo plazo en la región fronteriza.

Los gobiernos de México y Estados Unidos formalizaron un nuevo acuerdo binacional para atender de manera integral el problema histórico de saneamiento en la región fronteriza Tijuana, Baja California–San Diego, California.

El entendimiento quedó establecido en el Acta 333 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), firmada el 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Tijuana y aprobada por ambos gobiernos, por lo que entró en vigor de manera inmediata.

El acuerdo traza una ruta de colaboración de largo plazo para reducir de forma significativa las descargas de aguas residuales sin tratamiento y los sedimentos que llegan al río Tijuana y al océano Pacífico, con impactos directos en la salud pública, el medio ambiente y las playas de ambos países.

Un marco binacional para una problemática histórica

El Acta 333 establece un conjunto de acciones técnicas, financieras y de gobernanza orientadas a atender de raíz el saneamiento fronterizo.

La cooperación binacional se realiza en estricto apego al Tratado de Aguas de 1944, sin afectar el abasto de agua para consumo ni actividades productivas.

Las autoridades coincidieron en que se trata de una solución estructural que reconoce que el problema no corresponde a un solo país, sino que requiere corresponsabilidad y coordinación permanente.

El documento se firma en seguimiento al Memorando de Entendimiento suscrito el 24 de julio de 2025 en la Ciudad de México entre la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Lee Zeldin, lo que refuerza el marco de cooperación bilateral.

Infraestructura y planeación a largo plazo

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la ejecución de obras concretas de saneamiento en Tijuana, acompañadas de una planeación hídrica de largo plazo.

Se contempla la elaboración de un plan maestro y estudios técnicos integrales que permitan anticipar el crecimiento urbano y prevenir futuras crisis sanitarias y ambientales en la región fronteriza.

El acuerdo busca reducir significativamente la contaminación de aguas residuales y sedimentos que llegan al río Tijuana y al océano Pacífico. REUTERS/Mike Blake

Estas acciones se suman a los proyectos ya previstos en actas anteriores de la CILA, con el objetivo de lograr una reducción sostenida y medible de la contaminación transfronteriza.

Acciones clave contempladas en el Acta 333

Entre las medidas específicas acordadas por ambos gobiernos se incluyen:

Creación de un Grupo de Trabajo Binacional para realizar evaluaciones y estudios técnicos.

Construcción de infraestructura de control y sedimentación en el Cañón Matadero, en México.

Edificación de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Tijuana “Tecolote–La Gloria”.

Desarrollo de un cronograma para la limpieza y remoción de sedimentos y residuos sólidos del cauce del río Tijuana.

Establecimiento de una cuenta en el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) para garantizar la operación y el mantenimiento de la infraestructura.

Compromisos financieros y respaldo político

Estados Unidos asumirá corresponsabilidad financiera a través del BDAN, con el fin de asegurar que la infraestructura del lado mexicano opere de manera continua y no se deteriore con el tiempo.

México y Estados Unidos refuerzan la cooperación fronteriza para abordar de manera integral la contaminación en la región Tijuana–San Diego. REUTERS/MIke Blake

Este esquema busca dar viabilidad técnica y financiera a las obras acordadas.

La comisionada mexicana de la CILA, Adriana Reséndez, subrayó que el Acta 333 reafirma los compromisos del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y del Gobierno de Baja California para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944.

En tanto, el comisionado estadounidense, Chad McIntosh, destacó que se trata de una solución plenamente negociada que permitirá un alivio permanente a la exposición de comunidades estadounidenses a la contaminación transfronteriza.

Con este acuerdo, ambos países reiteran su compromiso de avanzar en soluciones duraderas que fortalezcan la relación bilateral y mejoren la calidad de vida de las comunidades fronterizas.