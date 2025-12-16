Más que un oficinista: cuánto gana un albañil en promedio en México

Este es el salario en promedio de un albañil en México. Crédito: Cuartoscuro.

En México, un albañil es un trabajador especializado en la construcción de edificaciones, viviendas, muros y otras obras de infraestructura.

Sus labores incluyen levantar paredes, colocar ladrillos o bloques, mezclar y aplicar cemento, instalar acabados y preparar superficies para diferentes materiales.

Aquella persona que labora en esta profesión utiliza herramientas manuales y mecánicas, como palas, cucharas, niveles y mezcladoras.

Su trabajo requiere precisión y conocimiento en la interpretación de planos o instrucciones proporcionadas por ingenieros y arquitectos.

Los albañiles suelen laborar en equipo y bajo supervisión especializada dentro de proyectos de pequeña o gran escala.

En muchas comunidades del país, el oficio de albañil es una actividad fundamental para el desarrollo urbano y la mejora de viviendas familiares.

La población muchas veces se pregunta cuánto gana en promedio un albañil. Aunque es algo complejo, se puede calcular el aproximado del sueldo que reciben.

Es importante mencionar que dependerá de varios factores y, en muchas ocasiones, el sueldo dependerá del proyecto en el que estén involucrados, así como de la misma magnitud.

También dependerá de la carga de trabajo que tengan, es decir, si esta es constante o por temporadas.

¿Cuánto gana un albañil en promedio en México?

Para hacer este cálculo, se consultó un video de ArquiJuveMex en la plataforma YouTube para saber en promedio cuánto gana un albañil en México.

El influencer señaló que uno de los factores será la zona donde esté laborando, ya que no son los mismos sueldos que manejan en el sur del país que al norte, por lo que se debe considerar este dato para sacar dicha medición.

Recalcó que en la frontera con México, la zona es más cara, pero los sueldos son más elevados.

De igual manera, señaló que otro factor será la categoría a la que pertenezca la persona, es decir, ya que algunos son ayudantes y a otros se les llama chalanes; también a otros se les denomina como oficial de obra o maestros.

Teniendo estas denominaciones, el youtuber indicó cuál podría ser el sueldo semanal que recibirán, según lo trabajado.

Este es el sueldo que gana en promedio un albañil en México, de acuerdo al puesto que tenga en la obra

El youtuber mencionó que un oficial de obra en promedio en México gana un sueldo semanal de 3 mil a 3 mil 500 pesos mexicanos.

Por lo tanto, de manera mensual podría tener un sueldo de 12 mil pesos mexicanos.

Un albañil podría ganar en promedio 12 mil pesos mexicanos de manera mensual. Foto: Jorge Contreras/Infobae México.

En tanto, los ayudantes generales o chalanes como los denominó el youtuber, podrían ganar un sueldo de 2 mil pesos a la semana, es decir, mil menos que el oficial de obra.

Por lo tanto, de manera mensual recibirán un total de 8 mil pesos mensuales, según lo explicado por ArquiJuveMex.