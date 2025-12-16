Beca Rita Cetina: qué letras reciben su pago el próximo jueves 18 de diciembre

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina distribuye los depósitos según la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Esta semana concluyen los pagos del año 2026 de la Beca Rita Cetina siendo el jueves 18 de diciembre el último día registrado en el calendario.

Este depósito, que coincide con el inicio del periodo vacacional, permitirá a las familias disponer de los recursos para cubrir gastos navideños y otras necesidades inmediatas.

Al igual que los otros pagos, el depósito de este día se llevará a cabo de manera escalonada, en este caso, según las la primera letra del primer apellido de las últimas letras del abecedario.

Esta beca tiene como objetivo prevenir la deserción escolar. Agencia de Gobierno

Estas son las letras que reciben su pago el jueves 18 de diciembre

El próximo jueves 18 de diciembre los estudiantes de secundaria que recibirán el pago de su beca son aquellos cuyos apellidos inician con las letras T, U, V, W, X, Y y Z, de acuerdo con el calendario oficial difundido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este último día de depósitos concentra la mayor cantidad de letras, por lo que se prevén posibles retrasos en los depósitos, que podrían extenderse hasta avanzada la tarde.

Por ello, las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantener la paciencia ante eventuales demoras y esta al pendiente de su aplicación.

Recuerda que el monto asignado para este bimestre asciende a mil 900 por familia, y en los casos donde hay más de un hijo inscrito en secundaria, se suman 700 adicionales por cada estudiante extra, sin duplicar el monto base.

De esta manera, una familia con varios beneficiarios podría recibir hasta 3 mil 200 o más en este último pago de 2025.

Los fondos permanecerán disponibles en la cuenta bancaria asociada, lo que otorga flexibilidad para retirarlos o utilizarlos en cualquier momento, sin que la fecha de depósito limite el acceso.

Con estos depósitos concluyen los pagos de la Beca Rita Cetina del año 2026. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Beca Rita Cetina: El calendario de pagos para la semana del 15 al 18 diciembre es el siguiente:

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

Para verificar la recepción del apoyo, los estudiantes y sus familias pueden consultar la aplicación Banco del Bienestar Móvil o comunicarse a la línea telefónica 800 900 2000.

Al seleccionar la opción 1 e ingresar los dieciséis dígitos de la tarjeta junto con el año de nacimiento del titular, es posible confirmar si el depósito ya fue realizado.

Con este pago, concluyen los depósitos de la Beca Rita Cetina correspondientes al año 2025.