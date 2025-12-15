Tristán, hijo de Yahir, vende aguacates tras alejarse de las drogas: “Ha vivido mucho”

Tristán, hijo de Yahir, deja las drogas tras años de lucha

El proceso de recuperación de Tristán, hijo mayor del cantante Yahir, ha dado un giro notable en los últimos meses, marcando una etapa de reconciliación y nuevos proyectos familiares.

Tras años de distanciamiento y dificultades derivadas del abuso de sustancias, el joven ha optado por reconstruir su vida, alejándose de las adicciones y emprendiendo actividades como la venta de aguacates, mientras retoma su pasión por la música.

Este cambio ha fortalecido el vínculo entre padre e hijo, quienes ahora comparten una relación de cercanía y apoyo mutuo.

Una nueva unión entre padre e hijo

En declaraciones recientes a los medios, Yahir subrayó la importancia de este momento para la familia, destacando el esfuerzo y la determinación de Tristán en su proceso de recuperación.

Tristán, hijo de Yahir, supera las adicciones y fortalece la relación familiar tras años de distanciamiento (Foto: Ig/@tristan_gss)

El cantante expresó: “Para mí lo más importante es que esté bien, feliz, que tenga proyección en su vida, que tenga armonía con la familia que tanto lo amamos, que tanto nos gusta compartir con él… Me gusta mucho platicar con él, es un hombre que ha vivido mucho, es muy inteligente, nos encanta tenerlo cerca y amarlo”.

Desde el último tercio de 2023, la relación entre ambos experimentó una mejora significativa. En octubre, Yahir reveló que habían superado viejas tensiones y que incluso colaboran en un proyecto relacionado con las carreras de autos, una afición compartida desde la infancia de Tristán.

Tristán, tras los pasos de la música

El cantante también mencionó que su hijo está enfocado en la producción musical y le auguró éxito en esta nueva etapa:

“Me encantó verlo y me encantó saber que le va a echar todos los kilos a la producción musical, que es en lo que está ahorita super enfocado. Así que le deseo todo lo mejor, y cuenta conmigo”.

El proceso de recuperación de Tristán incluye terapia psicológica y el apoyo constante de sus padres, Yahir y su madre (Fotos: Instagram/@ventaneandouno/@yahirmusic)

El propio Tristán ha reconocido en ocasiones anteriores que sus problemas de adicción comenzaron en la adolescencia y que, pese al apoyo de sus padres, en un momento decidió cortar la comunicación para buscar su propio camino.

Terapia y una ocupación para no pensar en adicciones

Ahora, la dinámica familiar ha cambiado. Yahir relató que mantienen una comunicación constante y que su hijo, además de vender aguacates, aprovecha cada trayecto para componer música:

“Se dedica a vender aguacates ahorita, pero él en el carro donde anda con los aguacates trae el micro y la compu y va componiendo de un trayecto a otro haciendo rolas y me manda ideas”, explicó el intérprete de ‘Alucinado’.

El proceso de recuperación de Tristán ha estado acompañado por el apoyo profesional. Yahir detalló que tanto él como la madre de su hijo han participado en terapia psicológica para afrontar las dificultades familiares.

Tristán retoma su pasión por la música y se enfoca en la producción musical como parte de su nueva etapa personal (Instagram/@tristan_gss)

Según el cantante, “Hemos recibido mucha terapia, ayuda, muchas herramientas, pero ahora quien está saliendo por él mismo es él”.

Esta etapa representa un avance en la autonomía y bienestar de Tristán, quien, libre de drogas, busca consolidar su futuro personal y profesional.