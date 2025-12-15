Heavy Metal X’Mas 2025 reúne a fans del metal en la primera posada de CDMX

La primera posada metalera en la Ciudad de México se llevó a cabo en el Circo Volador. (Cinthia Flores)

El recinto del Circo Volador, en el oriente de la Ciudad de México, albergó la noche del sábado 13 de diciembre una celebración inédita para la escena musical: la primera posada metalera de la capital, Heavy Metal X’Mas 2025. El evento reunió a cientos de fanáticos del metal extremo bajo una atmósfera navideña combinada con la energía de la música internacional.

Con una gran piñata de siete picos en el centro del recinto y una decoración alusiva a las fiestas decembrinas, los asistentes llegaron portando gorros navideños junto a camisetas de sus bandas preferidas. La propuesta, con un aire de los festivales de países nórdicos, abrió una nueva tradición para quienes siguen de cerca el metal en México.

El cartel integró a bandas procedentes de Alemania, Suecia, Ucrania y Estados Unidos, cada una con presentaciones de una hora. La participación incluyó a las agrupaciones 1914, Månegarm, Kanonenfieber y Asesino, todas con trayectorias que suman décadas y que mantienen una fuerte conexión con seguidores mexicanos.

Las bandas: 1914, Månegarm, Kanonenfieber y Asesino integraron el cartel del Heavy Metal X'Mas 2025. (Captura de pantalla TikTok @joaquinvillalva11)

Durante la jornada, 1914 destacó por la cercanía con el público cuando su vocalista bajó del escenario para interpretar uno de sus temas cara a cara con la audiencia. En tanto, Månegarm, originarios de Suecia y con tres décadas de actividad, lideraron un momento memorable con una selección de canciones que alternó voces melódicas, folk y riffs poderosos. La presencia de la banda sueca marcó uno de los puntos altos de la noche, según los asistentes.

Hacia la segunda mitad del evento, el turno recayó en Kanonenfieber, agrupación fundada en 2020 cuya alineación subió al escenario y gradualmente fueron perceptibles entre las luces bajas. Los músicos enmascarados recibieron una ovación considerable, mientras el público coreaba temas ya conocidos por la comunidad metalera.

El Heavy Metal X’Mas 2025 deja en evidencia el arraigo y la diversidad del metal en México. (Cinthia Flores)

El cierre de Heavy Metal X’Mas quedó en manos de Asesino, la banda liderada por Dino Cazares (miembro de Fear Factory y Divine Heresy), que regresó a los escenarios mexicanos portando orgullosamente una máscara de luchador. El set incluyó un homenaje al legendario grupo Brujería, provocando entre los asistentes una atmósfera de nostalgia y celebración colectiva. Además de que los seguidores de la agrupación se unieron en los coros y el mosh pit.

Cabe señalar que los organizadores ya confirmaron a través de sus redes sociales, una edición para el próximo año 2026. El Heavy Metal X’Mas 2025 deja en evidencia el arraigo y la diversidad del metal en México, abriendo la posibilidad de que la posada metalera se consolide como una fecha esperada en el calendario musical de la ciudad para futuros años.