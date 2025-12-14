México

Nataly tenía 25 años, su pareja dijo que fue sola al monte y la encontraron muerta días después golpeada, tenía dos hijos

La mujer fue reportada como desaparecida desde el 6 de diciembre de 2025

Guardar
Nataly fue localizada sin vida
Nataly fue localizada sin vida en Tultitlán.

La localización de un cuerpo sin vida en la zona boscosa de Tultitlán, Estado de México, ha sacudido a la comunidad y amplificado la exigencia de justicia en torno al caso de una joven madre identificada por sus familiares como Nataly Gutiérrez García. La víctima, quien era madre de dos niños de ocho y tres años, permanecía desaparecida desde el 6 de diciembre, cuando fue vista por última vez en la colonia Las Torres.

Padres de Nataly habrían reportado la desaparición

La desaparición de Nataly Gutiérrez García sucedió en la primera semana de diciembre, situación que motivó a sus padres, dos adultos mayores, a denunciar formalmente la desaparición ante la Fiscalía General del Estado de México (FGJEDOMEX).

Tras la denuncia, la autoridad activó una ficha de búsqueda para intentar dar con el paradero de la joven madre, de 25 años. El último contacto registrado indicaba su presencia en la colonia Las Torres, mientras que su pareja aseguró que ella había ido sola al cerro local, específicamente a la llamada “Cueva del Diablo”, una gruta ubicada en esa zona.

Cuerpo de Nataly presentaba signos de violencia

Vecinos de la zona Buenavista alertaron a la policía municipal el viernes 12 de diciembre luego de encontrar el cuerpo de una mujer, envuelto entre cobijas y bolsas oscuras, presentando múltiples contusiones en torso, pecho y abdomen.

La escena fue acordonada de inmediato por los agentes, quienes dieron aviso a las autoridades forenses. La identificación inicial se realizó por los tatuajes distintivos de la joven: cifras y dados en el pómulo, característica que correspondía a la descripción de Nataly.

Los padres de la víctima, acudieron al lugar y, mediante fotografías confirmaron que se trataba de su hija. Entre el dolor y la indignación, los padres de Nataly no ocultaron su desconfianza hacia la versión ofrecida por la expareja de la joven, quien comentó que su pareja dijo que subió al cerro, a la Cueva del Diablo, según él, la mujer iba sola.

Familiares de la víctima esperan que este caso no quede impune y pronto den con el paradero del señalado, señalando a su pareja como el principal sospechoso, debido a su falta de comunicación en los días que la mujer estuvo desaparecida, autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer la desaparición y posterior asesinato de la víctima.

Cabe destacar que Tultitlán, junto a otros diez municipios de la entidad mexiquense, permanece bajo la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde julio de 2015, tras haberse registrado casos continuos de feminicidios y diferentes manifestaciones de violencia hacia mujeres y niñas

Aún cuando uno de los compromisos de campaña de la gobernadora Delfina Gómez fuera disminuir este índice, la violencia contra las mujeres permea en la entidad.

Mujer DesaparecidaTultitlánEstado de MéxicoFGJEDOMEX

