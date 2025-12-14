México

Los gatitos de Palacio Nacional: Sheinbaum presenta en sus redes sociales a los inquilinos más queridos del recinto

La publicación en TikTok ha acumulado miles de reproducciones y comentarios en pocas horas

Usuarios destacan la espontaneidad de
Usuarios destacan la espontaneidad de Sheinbaum al exclamar 'Qué elegancia la de Francia' sobre uno de los gatos. (Caputura Tk: claudiasheinbaum)

La reciente publicación de un video en TikTok por parte de la presidenta de México Claudia Sheinbaum ha generado un notable impacto en redes sociales, al mostrar una faceta poco habitual de la vida cotidiana en el Palacio Nacional.

En la grabación, la mandataria recorre el recinto histórico e interactúa con varios de los gatos que habitan el lugar, presentando a algunos por su nombre y observando su comportamiento.

Este contenido, alejado de los mensajes institucionales y políticos habituales, ha sido interpretado por muchos usuarios como una muestra de cercanía y naturalidad, y ha contribuido a proyectar una imagen más humana de la presidenta.

(Caputura Tk: claudiasheinbaum)

Ollie, Balam y Bowie: los gatitos que viven en Palacio Nacional

Uno de los momentos más comentados del video se produjo cuando Sheinbaum, de manera espontánea, exclamó: “Qué elegancia la de Francia” al referirse a la postura de uno de los felinos.

Esta frase fue rápidamente retomada y difundida por usuarios en redes sociales, contribuyendo a la viralización del contenido.

La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas, con reacciones que destacaron tanto el tono relajado del video como su potencial para conectar con audiencias más jóvenes, especialmente en plataformas como TikTok.

Aunque para algunos espectadores la presencia de los gatos en el Palacio Nacional pudo parecer una novedad, estos animales forman parte del entorno del inmueble desde hace años.

Los felinos cuentan con cuidados específicos, que incluyen alimentación, atención veterinaria y espacios designados dentro del complejo.

La grabación permitió a la presidenta mostrar este aspecto poco conocido de la vida en el recinto, alejándose de la formalidad que suele caracterizar su comunicación pública.

La estrategia de compartir este tipo de contenido ha sido interpretada por algunos usuarios como un intento deliberado de acercar la figura presidencial a sectores más jóvenes y activos en redes sociales.

Claudia Sheinbaum publica en TikTok un video mostrando la convivencia con gatos en el Palacio Nacional. Crédito: Tk: claudiasheinbaum

Otros, en cambio, han valorado el gesto como una expresión genuina de la personalidad de Sheinbaum.

En cualquier caso, la publicación ha puesto en primer plano la convivencia cotidiana entre la mandataria y los animales que habitan uno de los espacios más emblemáticos de la vida política mexicana.

