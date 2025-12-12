La Guadalupana llega hasta Asia: así cantan a la Virgen en Corea del Sur

Usuarios dejaron comentarios emotivos y llenos de fe ante la inesperada demostración cultural.

La influencia cultural y religiosa de la Virgen de Guadalupe volvió a demostrar que no existen límites geográficos para su alcance. Un video grabado en Corea del Sur se volvió tendencia luego de mostrar a un grupo de personas interpretando “La Guadalupana” y otros cánticos propios de las festividades dedicadas a la Morenita del Tepeyac, pero esta vez desde el otro lado del mundo.

La grabación comenzó a circular de manera masiva en distintas plataformas digitales, donde se observan a los participantes cantar con respeto y entusiasmo melodías que tradicionalmente forman parte de las celebraciones del 12 de diciembre en México. La escena sorprendió a miles de usuarios, pues revela cómo la devoción guadalupana también ha encontrado espacio entre comunidades asiáticas.

El video generó miles de expresiones de sorpresa y cariño por la Virgen de Guadalupe.

El impacto del video radica en que estos cantos están profundamente ligados a la identidad mexicana; sin embargo, su aparición en un país tan lejano generó una ola de reacciones positivas. Muchos internautas destacaron que la Virgen de Guadalupe continúa extendiéndose como un símbolo de unión espiritual sin importar la cultura o el idioma.

Entre los comentarios que inundaron las redes tras la viralización del clip destacan mensajes como: “Que bello viva la reina de México Y de todo el mundo”, “Algún día llevaré a mi novio jungkook a la basílica de Guadalupe”, “Mi Virgen de Guadalupe Transciende en Amor, Espacio , Tiempo , Bendita sea”, “Que hermosura ! nuestra madre no tienen fronteras es para todos es la madre e intercesora con Dios nuestro señor”, “Yo crecí con monjas coreanas en México son una ternura” y “Nuestra Madre que Dios no las dio cuando fue crucificado”.

El material superó el millón de vistas por la entrega y respeto mostrados durante la interpretación. Crédito: Redes sociales

El video superó el millón de reproducciones, lo que reafirma el poder emocional que generan estas manifestaciones religiosas, incluso cuando surgen en territorios donde la tradición mexicana no es predominante. Para muchos usuarios, el gesto simboliza cómo la fe guadalupana ha logrado cruzar océanos, culturas y generaciones, convirtiéndose en un puente espiritual entre México y otras regiones del planeta.