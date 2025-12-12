México

Calvicie en mujeres, estas son las razones de que ocurra

Un gran número de personas del sexo femenino experimenta pérdida de cabello, lo que genera consecuencias en su imagen personal y en su entorno emocional

Las causas de la caída
Las causas de la caída de cabello en mujeres incluyen factores hormonales, genéticos, alimentarios y autoinmunes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calvicie, mucho más común de lo que se piensa, afecta a millones de mujeres en el mundo, impactando no solo su apariencia sino también aspectos emocionales y sociales.

Lejos de ser asunto meramente estético, la caída de cabello revela una compleja interacción de causas que involucran desde factores hormonales hasta cuestiones culturales y de estilo de vida. UNAM Global, la alopecia puede presentarse en cualquier etapa de la vida y varía de acuerdo con el origen del problema, ya sean hombres o mujeres.

Causas principales de la calvicie en mujeres

Dietas restrictivas, deficiencias nutricionales y
Dietas restrictivas, deficiencias nutricionales y trastornos alimenticios como la bulimia pueden provocar pérdida de cabello. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres pueden sufrir pérdida de cabello por razones muy diversas. Entre las más frecuentes destacan:

  • Causas hormonales: Cambios como el embarazo y la menopausia modifican los niveles hormonales, generando episodios de caída de cabello. También el ovario poliquístico, desórdenes tiroideos y el uso de hormonas pueden producir alopecia.
  • Alopecia androgenética femenina: Aunque este tipo suele asociarse a hombres, en las mujeres aparece por influencia de las hormonas masculinas.
  • Factores carenciales y alimentarios: La falta de nutrientes durante la lactancia o por seguir dietas limitantes, como las veganas, puede causar estados de deficiencia que resultan en caída de cabello.
  • Enfermedades autoinmunes: Enfermedades como el lupus, la diabetes, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo incrementan el riesgo de pérdida de cabello. La alopecia areata es especialmente frecuente tras episodios de estrés intenso.
  • Trastornos alimenticios: Condiciones como bulimia afectan la absorción de nutrientes necesarios para la salud capilar.
  • Alopecias cicatrizales: Algunas variantes, como la central centrífuga, predominan en mujeres afrodescendientes debido a hábitos de peinado que traccionan el cabello hacia atrás de forma continua.

La alopecia, por tanto, no aparece por una única causa. Su origen es multifactorial y su abordaje requiere comprender la historia clínica, estilos de vida y antecedentes médicos de cada paciente.

Cultura, prácticas y otros factores en la caída del cabello

El embarazo, la menopausia y
El embarazo, la menopausia y el síndrome de ovario poliquístico son causas hormonales frecuentes de alopecia en mujeres. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto cultural influye notablemente en la salud capilar femenina. En grupos afrodescendientes, la costumbre de trenzar y alisar el cabello constantemente puede desencadenar caída por tracción mecánica. Esto no está relacionado directamente con la genética, sino con prácticas sociales.

Entre los factores generales para cualquier persona, destacan:

  • El estrés físico y emocional, que puede detonar la alopecia areata.
  • La genética, que en algunos tipos de alopecia tiene un papel más protagónico, especialmente en hombres.

Recomendaciones para sobrellevar y tratar la calvicie

Frente a la presencia de caída de cabello, UNAM Global sugiere acudir cuanto antes a un especialista. Un diagnóstico certero es indispensable para determinar la causa y delimitar el tratamiento más adecuado, que puede ir desde estimular el crecimiento de cabello hasta frenar el avance de la alopecia.

La calvicie repercute en la calidad de vida y autoestima. Más allá del aspecto físico, cuidar la salud capilar con asistencia profesional mejora el bienestar y ayuda a prevenir complicaciones como lesiones en el cuero cabelludo.

