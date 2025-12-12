Calvicie en mujeres, estas son las razones de que ocurra

Las causas de la caída de cabello en mujeres incluyen factores hormonales, genéticos, alimentarios y autoinmunes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calvicie, mucho más común de lo que se piensa, afecta a millones de mujeres en el mundo, impactando no solo su apariencia sino también aspectos emocionales y sociales.

Lejos de ser asunto meramente estético, la caída de cabello revela una compleja interacción de causas que involucran desde factores hormonales hasta cuestiones culturales y de estilo de vida. UNAM Global, la alopecia puede presentarse en cualquier etapa de la vida y varía de acuerdo con el origen del problema, ya sean hombres o mujeres.

Causas principales de la calvicie en mujeres

Dietas restrictivas, deficiencias nutricionales y trastornos alimenticios como la bulimia pueden provocar pérdida de cabello. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres pueden sufrir pérdida de cabello por razones muy diversas. Entre las más frecuentes destacan:

Causas hormonales : Cambios como el embarazo y la menopausia modifican los niveles hormonales, generando episodios de caída de cabello . También el ovario poliquístico, desórdenes tiroideos y el uso de hormonas pueden producir alopecia.

Alopecia androgenética femenina : Aunque este tipo suele asociarse a hombres , en las mujeres aparece por influencia de las hormonas masculinas .

Factores carenciales y alimentarios : La falta de nutrientes durante la lactancia o por seguir dietas limitantes , como las veganas, puede causar estados de deficiencia que resultan en caída de cabello.

Enfermedades autoinmunes : Enfermedades como el lupus , la diabetes, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo incrementan el riesgo de pérdida de cabello. La alopecia areata es especialmente frecuente tras episodios de estrés intenso.

Trastornos alimenticios : Condiciones como bulimia afectan la absorción de nutrientes necesarios para la salud capilar.

Alopecias cicatrizales: Algunas variantes, como la central centrífuga, predominan en mujeres afrodescendientes debido a hábitos de peinado que traccionan el cabello hacia atrás de forma continua.

La alopecia, por tanto, no aparece por una única causa. Su origen es multifactorial y su abordaje requiere comprender la historia clínica, estilos de vida y antecedentes médicos de cada paciente.

Cultura, prácticas y otros factores en la caída del cabello

El embarazo, la menopausia y el síndrome de ovario poliquístico son causas hormonales frecuentes de alopecia en mujeres. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto cultural influye notablemente en la salud capilar femenina. En grupos afrodescendientes, la costumbre de trenzar y alisar el cabello constantemente puede desencadenar caída por tracción mecánica. Esto no está relacionado directamente con la genética, sino con prácticas sociales.

Entre los factores generales para cualquier persona, destacan:

El estrés físico y emocional , que puede detonar la alopecia areata.

La genética, que en algunos tipos de alopecia tiene un papel más protagónico, especialmente en hombres.

Recomendaciones para sobrellevar y tratar la calvicie

Frente a la presencia de caída de cabello, UNAM Global sugiere acudir cuanto antes a un especialista. Un diagnóstico certero es indispensable para determinar la causa y delimitar el tratamiento más adecuado, que puede ir desde estimular el crecimiento de cabello hasta frenar el avance de la alopecia.

La calvicie repercute en la calidad de vida y autoestima. Más allá del aspecto físico, cuidar la salud capilar con asistencia profesional mejora el bienestar y ayuda a prevenir complicaciones como lesiones en el cuero cabelludo.