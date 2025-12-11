Sheinbaum buscará mantener una buena relación con el mercado asiático tras aprobación de Ley Arancelaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló durante la conferencia de prensa matutina que la ley arancelaria no se impuso a China, sino a los países con los que no tiene tratado comercial.
“Sencillamente por el Plan México. Nosotros definimos una estrategia para que se produzca más en México, entonces hubieron varias reuniones con empresarios mexicanos", explicó Sheinbaum.
Agregó que empresas internacionales destacaron que “si se ponían aranceles se afectaría el precio de los productos en nuestro país”
***Información en desarrollo***
