México alista su presencia en la Feria Internacional de Turismo en España

“México esta de moda” y es por eso que estará presente en la FITUR del 2026 en Madrid, España

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, encabezada por Josefina Rodríguez anunció que México estará presente en el FITUR en Madrid, España. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, encabezada por Josefina Rodríguez, anunció durante la mañanera del 11 de diciembre que “México está de moda” en el ámbito turístico.

La funcionaria destacó que, según los parámetros presentados en octubre, el país ha mostrado un crecimiento en el sector, alcanzando uno de los mejores desempeños en los últimos años. Este impulso refleja no solo la capacidad de México para atraer visitantes, sino también el interés internacional por su riqueza cultural y natural.

Rodríguez subrayó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha dicho que las ferias internacionales no sean únicamente un espacio de comercialización, sino una oportunidad para mostrar la grandeza cultural del país.

“Hoy no solo vamos a comercializar, hoy vamos a demostrar la grandeza cultural que tiene nuestro país”, enfatizó. Esta estrategia busca posicionar a México como un destino integral, capaz de combinar oferta turística, gastronomía, artesanía y tradiciones vivas.

El plan contempla una participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, del 21 al 25 de enero de 2026. México asistirá como país invitado, con la delegación más grande de toda Latinoamérica: 32 estados representados y más de 800 participantes. Esta presencia incluye un pabellón que integra la diversidad de pueblos originarios, artesanías, gastronomía y servicios turísticos, consolidando la imagen del país ante el mercado europeo.

Preparativos y Estrategias para FITUR 2026

La secretaria también destacó que "México está de moda" dentro del sector turístico - (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Para la feria de Madrid, México desarrolló una alianza con Corte Inglés, abriendo una tienda temporal durante toda la semana de FITUR. En este espacio se exhibirán textiles, artesanías y productos locales, con el objetivo de incentivar la economía y dar a conocer la riqueza cultural y artesanal de la nación. Según Rodríguez, ser país invitado no solo permite presencia dentro de la feria, sino también activaciones en espacios públicos como autobuses, pantallas y aeropuertos, con el fin de cautivar al público europeo y motivar la visita al país.

La estrategia busca generar un impacto que trascienda la venta directa, promoviendo la experiencia y la atracción de México como destino turístico. “No solo vamos a una feria a vender, vamos a cautivar el mercado europeo y a los turistas presentes durante esa semana, para que se entusiasmen por visitar el sexto país más visitado del mundo”, señaló la titular de Turismo.

Además, se presentó un calendario de más de 25 actividades que se desarrollarán durante la semana de FITUR. Estas incluyen bailables, muestras gastronómicas y experiencias temáticas en restaurantes, todo diseñado para fortalecer el mercado emisor europeo hacia México. Con ello, la Secretaría de Turismo busca no solo promocionar productos y servicios, sino también consolidar la imagen del país como un destino integral y auténtico, capaz de atraer a turistas de todas partes del mundo.

Activaciones y Eventos Continuos para Impulsar el Turismo

Atraer turismo que pueda notar la diversidad cultural, gastronómica, histórica y natural del país - (Secretaría de Turismo)

El esfuerzo de promoción no se limita a FITUR, sino que se extiende a lo largo de todo el año, con la colaboración de la iniciativa privada, los estados y el gobierno federal.

Rodríguez explicó que estas activaciones continuas son preparativos para la Fiesta México 2026, programada para junio, donde participarán artistas de renombre y se mostrarán artesanías y tradiciones mexicanas.

Esta coordinación busca mantener la visibilidad de México en mercados clave y consolidar la oferta cultural y turística del país.

Con el objetivo de aumentar el flujo de turistas, cada activación está diseñada para resaltar la riqueza de los destinos mexicanos y generar experiencias memorables.

