Fallece peregrino menor de edad tras accidente en la México-Puebla

El despliegue de personal de auxilio y vigilancia se ha intensificado en la autopista, tras el accidente que cobró la vida de un joven ciclista

El accidente ocurrido cobró la
El accidente ocurrido cobró la vida de un menor de edad. Foto: (Archivo)

La autopista México-Puebla se encuentra bajo una vigilancia reforzada tras el fallecimiento de Dylan César Calderón, un niño peregrino de 14 años originario de Oriental, Puebla, quien perdió la vida al ser arrollado por un vehículo mientras se dirigía en bicicleta hacia la Basílica de Guadalupe.

El trágico suceso, ocurrido a la altura del kilómetro 73, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, ha intensificado la preocupación por la seguridad de los miles de fieles que transitan por esta vía durante la temporada de peregrinaciones, cuando el flujo de personas aumenta hasta en 80 %, según reportaron rescatistas.

En el lugar del accidente, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y elementos de la Guardia Nacional confirmaron el deceso del menor y brindaron atención inmediata a otro ciclista que resultó herido, quien fue trasladado al Hospital de San Martín Texmelucan. Las autoridades estatales y federales han desplegado equipos de apoyo médico e hidratación en el tramo bajo el puente, con el objetivo de asistir a los peregrinos que continúan su trayecto hacia la Ciudad de México.

Año con año, miles de
Año con año, miles de peregrinos se desplazan desde su lugar de origen hacia la Basílica de Guadalupe, por lo que autoridades piden conducir con cuidado. REUTERS/Raquel Cunha TPX IMAGES OF THE DAY

De acuerdo con los reportes iniciales, el accidente se produjo cuando un camión de otra peregrinación intentó rebasar al grupo de ciclistas y peatones, maniobra que terminó con el impacto fatal contra Dylan y su acompañante.

La zona fue resguardada por autoridades y fieles para permitir que la Fiscalía de Puebla realizara el levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del estado mantiene presencia en la autopista, reforzando el operativo de seguridad y auxilio para prevenir nuevos incidentes durante la movilización masiva de devotos.

La familia de Dylan ha solicitado apoyo económico para cubrir los gastos funerarios, habilitando una cuenta bancaria a nombre de la señora Carolina Calderón Mata y Ariana Torres, y agradeciendo de antemano cualquier muestra de solidaridad en estos momentos de dolor.

Autoridades desplegaron operativos de seguridad
Autoridades desplegaron operativos de seguridad para proteger a peregrinos. Foto: (iStock)

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre las causas exactas del accidente ni sobre la situación legal del conductor involucrado, señalando que las investigaciones continúan.

Durante las peregrinaciones, miles de personas transitan a pie, en bicicleta o en vehículos hacia la Basílica de Guadalupe, lo que incrementa significativamente la movilidad en carreteras y caminos rurales. En estos periodos, la seguridad vial se vuelve fundamental para prevenir accidentes y garantizar el bienestar de los participantes.

Autoridades y cuerpos de emergencia recomiendan respetar los límites de velocidad, mantener una distancia adecuada y extremar la precaución en zonas con presencia de peregrinos. Asimismo, es esencial que los caminantes utilicen ropa reflejante y permanezcan en grupos organizados. La coordinación comunitaria y el respeto mutuo son claves para un traslado seguro.

