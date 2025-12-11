En suspenso, la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador

Alejandro Gertz Manero renunció el 27 de noviembre a la titularidad de la FGR. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El futuro diplomático de Alejandro Gertz Manero permanece condicionado por una serie de requisitos protocolarios y decisiones pendientes desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), apuntó Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado.

Mientras se mantiene la expectativa en el Senado, la eventual ratificación del exfiscal como embajador depende del envío formal de la propuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, apuntó Adán Augusto López antes de la última sesión ordinaria, celebrada este miércoles 10 de diciembre.

A inicios de diciembre, Alejandro Gertz Manero dejó el cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y en su carta de renuncia solicitó al Senado dar celeridad a su nombramiento como embajador de México ante “un país amigo”.

Durante una entrevista ante los medios, López Hernández explicó que el proceso de nominación de un embajador o embajadora ante el Senado solo puede activarse tras la obtención del beneplácito del país receptor.

“Para proponer al Senado la ratificación de alguien del cuerpo diplomático, en este caso de un embajador o de una embajadora, tiene que haber primero el beneplácito del país al cual se le irá a proponer”, señaló.

Así, el legislador, dejó en claro que, por ahora, no hay certeza sobre el momento de la postulación.

“No sé si sea ahora, el próximo año”, afirmó, subrayando el carácter incierto de la propuesta para Alejandro Gertz Manero.

Este es el proceso para ratificar a un embajador de México

López Hernández precisó el procedimiento diplomático involucrado en este tipo de designaciones: primero, la Cancillería envía una petición formal al Ministerio de Asuntos Exteriores del país en cuestión, que dispone de un plazo determinado para responder si acepta o no la candidatura.

“Estamos, en todo caso, esperando en algún momento que pueda llegar una propuesta del Ejecutivo”, expuso el presidente de la Junta.

Según describió, la secuencia regular dictamina que solo después de recibir la respuesta afirmativa del gobierno extranjero se activa la siguiente etapa, en la que el Senado examina el perfil del candidato y discute su posible ratificación.

Mientras estos pasos no se cumplan, el nombre de Alejandro Gertz Manero permanecerá al margen del proceso formal para integrarse al servicio exterior.

Esta dinámica institucional evidencia tanto la prudencia de los actores políticos frente a la nominación como los tiempos que impone el protocolo internacional en materia de designaciones diplomáticas.

Qué decía la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero informó a la presidenta del Senado sobre su designación propuesta como embajador de México ante un país extranjero.

La propuesta fue realizada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

El proceso de su nombramiento como embajador se encuentra en trámite.

Gertz Manero destacó que este nuevo encargo le permitirá continuar en el servicio público.

Anunció su retiro del cargo de Fiscal General de la República a partir de la fecha señalada.

Solicitó que el Senado informe al Pleno sobre su renuncia y la nueva propuesta de nombramiento.

Pidió que, de considerarlo conveniente, se inicie el proceso de ratificación conforme a la Constitución.

Expresó su agradecimiento por el nombramiento y la oportunidad de seguir sirviendo al país.

Señaló su compromiso de actuar con responsabilidad y respeto a la política exterior mexicana.

Reiteró su vocación de servicio público y su disposición a representar los intereses de México.