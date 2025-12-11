El Pleno de la Cámara de Diputados trabajó 200 horas: volverán hasta febrero de 2026

Legisladores de Morena tras una larga discusión en la que se aprobó en lo general la Ley de Aguas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La Cámara de diputados concluyó labores este 10 de diciembre y aseguró que durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la LXVI Legislatura, se aprobaron 55 decretos.

Durante las 44 sesiones celebradas, que sumaron cerca de 200 horas de trabajo, la Cámara de Diputados tramitó mil 71 iniciativas y recibió 34 minutas provenientes de la colegisladora, todas ellas turnadas a comisiones para su análisis, detalló.

Entre ellos destacan siete nuevas leyes y dos reformas constitucionales, así como la discusión y aval del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, que abarcó la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y diversas reformas fiscales y hacendarias.

Este proceso, según la Cámara, requirió un análisis detallado, la presentación de reservas y una deliberación extensa entre los distintos grupos parlamentarios, reflejando la pluralidad y el diálogo que caracterizan a esta legislatura.

El balance legislativo del primer periodo ordinario: avances, retos y el pulso plural de la Cámara de Diputados

En el tramo final del periodo, la Cámara ratificó al titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y nombró al responsable del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

Este último nombramiento, de acuerdo con la información institucional, subrayó la relevancia de robustecer los mecanismos de supervisión y control interno en las entidades encargadas de la procuración de justicia, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el correcto desempeño de sus funciones.

Además, se presentaron 358 proposiciones con punto de acuerdo y se aprobaron 30 dictámenes que, según la propia Cámara, expresan la diversidad de posturas y el ejercicio del diálogo parlamentario.

Reformas y nuevas leyes: el impacto de la agenda legislativa en la configuración institucional y social de México

En materia de producción normativa, el Pleno avaló 46 reformas a leyes y ordenamientos vigentes, abordando temas sustantivos como seguridad, justicia, derechos de los consumidores y servicios financieros.

Entre los avances legislativos se incluyó la creación de una legislación integral contra la extorsión, así como la aprobación de instrumentos normativos en salud pública y salud mental, medio ambiente, cambio climático y gestión de residuos, igualdad sustantiva, movilidad y seguridad vial, y economía circular.

El periodo también estuvo marcado por la comparecencia de titulares de diversas dependencias y órganos de la administración pública federal ante el Pleno, la Junta de Coordinación Política y las comisiones correspondientes, en el contexto del Primer Informe de Gobierno.

Aunque el periodo ordinario de sesiones termina oficialmente hasta el 15 de diciembre, los diputados decidieron concluir los trabajos legislativos desde este miércoles 10 de diciembre.

Así, será hasta febrero de 2026 cuando los diputados retomen actividades y se prevé que hasta entonces aborden el proyecto de reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas.