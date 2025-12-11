México

Eduardo Manzano heredó a este actor de Una Familia de Diez y su viuda habla sobre el testamento del Polivoz

Susana López compartió cómo el querido comediante dejó todo perfectamente organizado, incluyendo instrucciones sobre su funeral y la emotiva distribución de sus pertenencias más queridas

El actor y comediante mexicano
El actor y comediante mexicano murió el 5 de diciembre de 2025 a los 87 años. (Cuartoscuro)

La muerte de Eduardo Manzano no solo ha dejado un vacío en la comedia mexicana, sino que también ha puesto en marcha el cumplimiento de sus últimas voluntades, según reveló su viuda, Susana López, en entrevista con TVNotas.

Entre los deseos expresados por el actor antes de su fallecimiento, destaca la petición de que su cuerpo no fuera expuesto en un ataúd abierto durante el funeral, una instrucción que ya se cumplió.

Además, Manzano solicitó ser cremado y que sus cenizas reposen junto a las de sus padres, un proceso que aún está en curso.

Susana López, viuda de Eduardo
Susana López, viuda de Eduardo Manzano, revela que el actor pidió no ser velado en ataúd abierto y ser cremado junto a sus padres (Archivo)

La herencia del querido ‘Polivoz’

En el testamento de Eduardo Manzano, el querido ‘Polivoz’, la distribución de bienes y objetos personales fue cuidadosamente planificada. Aunque Susana López no ofreció cifras ni detalles sobre la magnitud de la herencia ni la lista completa de beneficiarios, confirmó que el comediante dejó “todo arreglado” y con instrucciones precisas.

Entre los destinatarios de sus pertenencias figura Ricardo Margaleff, quien compartió escenario con Manzano en la serie Una Familia de Diez. Margaleff y su esposa mantuvieron una relación cercana con el actor y su viuda, lo que se reflejó en el gesto de heredarle parte de la ropa que Manzano utilizó durante su carrera.

El propio Ricardo Margaleff relató a la prensa que recibió “muchísima ropa de Lalo que he utilizado en algunos proyectos”, y agradeció a Susana López por haberle entregado estos trajes, algunos de los cuales pertenecieron a la época dorada de Manzano como ícono de la televisión mexicana.

Ricardo Margaleff, compañero de Manzano
Ricardo Margaleff, compañero de Manzano en Una Familia de Diez, recibe parte de la ropa icónica del comediante como herencia especial (FB /Ricardo Margaleff)

Margaleff incluso ha creado un pequeño museo en su casa con estas prendas, lo que evidencia el vínculo afectivo y profesional que compartían.

La triste noticiá del adiós de ‘Lalito Polivoz’

La noticia del fallecimiento de Eduardo Manzano fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano, a través de un comunicado en redes sociales. En sus palabras:

Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario: bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”.

Lalo Manzano también rindió homenaje a la trayectoria de su padre, subrayando el impacto que tuvo en la comedia nacional y en la vida de quienes lo rodearon.

Última fotografía compartida por el
Última fotografía compartida por el actor Lalo Manzano junto a su padre. (Lalo Manzano / Facebook)

La historia de amor de Eduardo y Susana

Susana López, quien compartió cuarenta y tres años de matrimonio y año y medio de noviazgo con el actor, recordó cómo se conocieron cuando ella trabajaba como sobrecargo en una aerolínea.

Nos dimos el teléfono. Cuando regresamos a México nos vimos, empezamos a salir y se fue dando la relación. Al año y medio de novios, nos casamos. Me conquistó su simpatía, su buen humor. Me hacía reír mucho. Le gustaba comer y a mí también. Le encantaba la carne. Coincidíamos en muchas cosas”, relató López a TVNotas.

Aunque aún no se ha divulgado la totalidad de los beneficiarios ni el valor exacto de la herencia, la familia y los allegados de Eduardo Manzano han comenzado a cumplir sus deseos, honrando tanto su legado artístico como sus peticiones personales.

