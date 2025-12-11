México

Desaparece madre de familia junto a sus cinco hijos en Chilpancingo, Guerrero

El caso de una familia no localizada en la capital del estado ha intensificado la coordinación entre instancias estatales, municipales y federales

Guardar
La madre se encuentra desaparecida
La madre se encuentra desaparecida junto a sus cinco hijos. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La desaparición de Zenaida García Vivar, de 33 años, junto con sus cinco hijos menores de edad, ha desencadenado una intensa movilización en Chilpancingo, Guerrero, donde autoridades estatales y colectivos de búsqueda advierten sobre la gravedad del caso en un contexto de creciente crisis de desapariciones en la entidad.

Desde el 6 de diciembre, fecha en que fueron vistos por última vez, no se cuenta con información que permita conocer su paradero ni las circunstancias que rodearon su desaparición.

Zenaida desapareció junto a sus
Zenaida desapareció junto a sus cinco hijos. Foto: (FGE Guerrero)

Por su parte, el Gobierno de Guerrero activó de inmediato el Protocolo Violeta, mecanismo especializado para la búsqueda de mujeres y niñas en riesgo, lo que implica la participación coordinada de instituciones estatales, municipales y federales. Como parte del operativo, se difundió una ficha oficial con las características físicas de Zenaida y los datos clave de identificación del grupo familiar, cuyos menores fueron registrados con las iniciales J.D.I.G., R.I.G., E.I.G., M.I.G. y V.I.G.

Según el boletín estatal, Zenaida es de complexión delgada, tez blanca, rostro redondo, mide 1.58 metros y tiene el cabello lacio y oscuro. Sus ojos son café oscuro, presenta cicatrices de varicela en el rostro y un lunar en la mejilla izquierda. El día de su desaparición vestía una blusa blanca y pantalón de mezclilla azul. La mujer viajaba acompañada de sus cinco hijos, aunque las autoridades no han proporcionado sus edades.

La desaparición fue denunciada por la madre de Zenaida, quien aseguró que su hija enfrentaba episodios de violencia intrafamiliar, lo que ha incrementado la preocupación sobre su integridad y la de los menores. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si se trata de una desaparición voluntaria, una retención o si existe un riesgo mayor detrás del caso.

Zenaida se encuentra desaparecida junto
Zenaida se encuentra desaparecida junto a sus cinco hijos. Foto: (FGE)

El Protocolo Violeta permite acelerar las labores de búsqueda mediante acciones de rastreo en campo, análisis de información, verificación de rutas posibles y difusión masiva de las fichas. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda contribuir a la localización, mediante reportes directos al 911 o a los números de emergencia estatales.

En México, la problemática de las desapariciones continúa siendo una de las mayores crisis humanitarias del país. Según organizaciones civiles, miles de personas desaparecen cada año en circunstancias relacionadas con la violencia, la delincuencia organizada y fallas institucionales.

Las familias de las víctimas enfrentan largos procesos para obtener respuestas, mientras los colectivos de búsqueda se han convertido en un actor clave para localizar fosas clandestinas y presionar a las autoridades. Aunque se han creado comisiones especiales y herramientas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, los avances siguen siendo limitados y persiste la exigencia de justicia y verdad.

Temas Relacionados

Zenaida García VivarDesapariciónChilpancingoGuerreromexico-noticias

Más Noticias

Bad Bunny sufre caída en el Estadio GNP Seguros durante su primer concierto en México

El accidente del cantante ocurrió cuando se encontraba en “La Casita”

Bad Bunny sufre caída en

Qué elementos debe llevar un nacimiento y cuál es su significado, según la tradición navideña

La costumbre de montar el nacimiento en hogares mexicanos refleja una síntesis de creencias y prácticas que han evolucionado

Qué elementos debe llevar un

Vapeadores: los artefactos que deterioran el cuerpo hasta causar daños irreversibles

México ha implementado nuevas medidas para frenar el consumo y sus efectos negativos en la población

Vapeadores: los artefactos que deterioran

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de magnitud

Horarios y estaciones afectadas en Metro y Metrobús por el Día de la Virgen de Guadalupe

El transporte tendrá ajustes en sus horarios debido a las movilizaciones sociales programadas con motivo de las peregrinaciones que arriban a la Basílica de Guadalupe

Horarios y estaciones afectadas en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mexicano en Costa Rica con 400 kilos de cocaína: sería miembro de una célula ligada al Cártel de Sinaloa

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny sufre caída en

Bad Bunny sufre caída en el Estadio GNP Seguros durante su primer concierto en México

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la novena semana del reality

Bad Bunny en México: así es la vista de General B para La Casita en el Estadio GNP

Fátima Bosch vive tenso momento con la prensa durante su regreso a México tras ganar Miss Universo 2025

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: Benito está sobre el escenario

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Místico vs Soberano Jr: un duelo de padrino contra ahijado por el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL

La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

Esto dijo Diego Lainez de la ausencia de Alexis Vega en la final de ida Tigres vs Toluca

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora