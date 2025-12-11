Cómo orar a la Virgen de Guadalupe para pedir un milagro

México

El 12 de diciembre millones de fieles la visitan en el cerro del Tepeyac. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Virgen de Guadalupe es una advocación mariana de la Iglesia católica que representa a la Virgen María, madre de Jesucristo, bajo la figura y nombre de “Nuestra Señora de Guadalupe”.

Se trata de una de las figuras religiosas más importantes de la Iglesia Católica tanto en México como en otras partes del mundo, ya que tiene millones de fieles que la visitan año con año en su templo principal: la Basílica de Guadalupe.

La Virgen de Guadalupe es un símbolo religioso y cultural de México y América Latina, venerada como patrona de México y “Emperatriz de América”.

Su festividad se celebra el 12 de diciembre y en estos días, según la tradición, puedes aprovechar para realizar alguna petición, milagro o interseción de su parte.

Representación de Juan Diego frente a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, evocando el momento milagroso que forma parte de la tradición guadalupana. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pedir un milagro a la Virgen de Guadalupe

Si en estos días o el mismo 12 de septiembre deseas pedirle un favor o milagro a la Virgen de Guadalupe, especialistas y sacerdotes católicos señalan que es importante preparar tu corazón y tu mente para hacerlo desde la sinceridad y la devoción.

Para pedir un milagro a la Virgen de Guadalupe, de acuerdo con fuentes católicas, se recomienda realizar una oración sincera y confiar en su intercesión ante Dios. El proceso habitualmente incluye:

  1. Orar con fe: Acudir a la Virgen de Guadalupe con humildad y confianza. Los especialistas recomiendan usar al Santo Juan Diego como ejemplo de petición con humildad, obediencia y bondad en el corazón.
  2. Dirigirse directamente a la Virgen: Hablarle con palabras propias, usar palabras que provengan desde el corazón y estar libre de pensamientos negativos al momento de hacer la petición.
  3. Expresar la petición con claridad: Exponer la necesidad o el milagro que se solicita, pidiendo su intercesión.
  4. Rezar una oración: Después de realizar tu petición alguna de las oraciones destinadas a la Virgen de Guadalupe.
  5. Prometer una acción de gracias: Ofrecer una muestra de gratitud si la petición es concedida, como asistir a misa, rezar el Rosario o ayudar a quien lo necesite.
  6. Finalizar la oración con un Padrenuestro un Avemaría y un Gloria.
  7. Recordar que es importante cumplir lo prometido a la Virgen en caso de que el milagro se lleve a cabo.
La Virgen de Guadalupe es considerada por sus fieles como una figura altamente milagrosa. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oraciones para pedir a la Virgen de Guadalupe

Estas son algunos ejemplos de oraciones que se suele elevar a la Virgen de Guadalupe al momento de pedir un milagro.

Oración a la Virgen de Guadalupe

Oh Virgen de Guadalupe, madre amorosa y protectora de todos nosotros, hoy acudo a ti con fe y esperanza. Conozco tu infinita bondad y tu corazón lleno de amor. Te pido que escuches mi petición y me concedas el milagro que tanto anhelo (menciona aquí tu petición). Intercede por mí ante tu Hijo, para que mi vida se llene de paz, amor y fortaleza. Amén.”

Oración a la Virgen de Guadalupe para casos difíciles

Oh, madrecita de Guadalupe,

Enséñanos a obrar siempre el bien,

A seguir las enseñanzas de tu amado hijo Jesús,

Como él mismo en su palabra nos educó

Si buscamos tu bendición, ayúdanos a cumplir los mandatos de tu hijo,

Nuestro redentor y salvador.

Bella señora de cielos y tierras,

Gloriosisima morenita de Guadalupe,

Que siempre nos has mostrado tu bondad,

Cuando llenos de problemas hemos acudido a ti,

Que nos has cubierto con tu manto protector,

Cuando hemos llorado, lágrimas sinceras ante ti.

Virgen purísima, bendita madre de Dios,

Te pido que intercedas ante tu hijo Jesús,

Para que sea mi valedor y guía,

Para que encuentre abiertas todas las puertas a mi paso,

Y mis caminos limpios y despejados.

Pide al Espíritu Santo, para que sea mi norte,

Y me llene de inteligencia y sabiduría en mis decisiones,

Para que pueda avanzar y hallar las mejores soluciones,

Y al final salir airoso de lo que me aflige y no me permite dormir.

Mi señora, que eres llena de gracia,

Inmaculada Virgen de Guadalupe,

Dame tu luz, dame fuerzas para continuar,

Regálame tu poderosa mediación,

Para que el milagro que estoy esperando pueda por fin llegar.

Tú que estás en los cielos, acude en mi ayuda,

Oh, santísima señora de Guadalupe,

Porque para ti no hay imposibles,

Porque tú eres milagrosa,

Por eso me encomiendo hoy a ti,

Para que tus manos nunca dejen de bendecirme.

Oh, madrecita linda,

Ruega por mí y por todos tus hijos,

No dejes de pedir a Dios por nosotros los pecadores.

AMÉN.

