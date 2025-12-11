México

Capturan a tercera implicada en el ataque armado e incendio del bar “La Coss” en Puebla

La agresión dejó siete personas muertas y cinco lesionadas

La mujer fue detenida por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Foto: FGE Puebla

Isabel “N” fue detenida por su presunta participación en el ataque e incendio del bar “La Coss” que dejó como saldo siete personas muertas y cinco lesionadas en la ciudad de Puebla.

Esta acción se efectuó como resultado de trabajos de investigación en los que se logró obtener datos de prueba para identificar a Isabel “N” como probable partícipe en los hechos ocurridos el 18 de noviembre en el bar, ubicado en la colonia Popular Coatepec.

La mujer fue localizada en inmediaciones de la Plaza Ventura, en la zona de Vía Atlixcáyotl, en San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla. Su arresto se efectuó por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que esta acción se llevó a cabo como resultado de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Van tres detenidos por este hecho

Por este hecho suman tres personas detenidas. La primera captura fue la de Gabriel García Mendoza, conocido como “El Tato”, quien fue señalado como uno de los presuntos responsables del ataque al bar.

Su detención se realizó la noche del 26 de noviembre durante un operativo interinstitucional en el que participaron elementos estatales y federales en la capital poblana.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, algunos de los sobrevivientes del ataque habrían identificado de manera directa a “El Tato” como presunto autor material e intelectual del incendio.

Gabriel García Mendoza también es señalado como un posible líder criminal que operaba el narcomenudeo en zonas como Cuautlancingo y Cholula

El sujeto también fue señalado como presunto líder criminal encargado de encabezar la venta de drogas en municipios como Cuautlancingo y Cholula, donde ejercía presión sobre propietarios de bares para el cobro de piso y la comercialización de estupefacientes.

Días después se determinó su vinculación a proceso por los delitos de homicidio doloso, tentativa de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena y extorsión.

La segunda captura fue la de Alejandro “N”, alias “El Pelón”, por su presunta participación en el ataque armado e incendio del bar.

Autoridades detuvieron a presunto cómplice de Gabriel N, alias "El Tato", quien es investigado por los hechos ocurridos en el Bar Lacoss.

Su arresto se efectuó el 10 de diciembre en la colonia Los Héroes de Puebla, luego de que las investigaciones permitieran a las autoridades identificarlo como presunto cómplice de “El Tato”.

En la acción fueron aseguradas 109 dosis de probable metanfetamina, cocaína y piedra, así como 15 cartuchos útiles calibre .223, dinero en efectivo y un vehículo Mazda con placas del Estado de México.

Las autoridades señalaron que el ataque al bar La Coss forma parte de una dinámica de violencia vinculada a la disputa por el control de puntos de venta de drogas.

Temas Relacionados

Ataque armadoBar LacossLa CossPueblaDetenidaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

