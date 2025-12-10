Fuerzas federales y estatales detienen a “El Pelón”, presunto involucrado en el ataque armado e incendio del Bar Lacoss

Autoridades detuvieron a presunto cómplice de Gabriel N, alias “El Tato”, quien es investigado por los hechos ocurridos en el Bar Lacoss. (Marina)

A través de un despliegue coordinado, las fuerzas de seguridad detuvieron a Alejandro “N”, alias “El Pelón”, hombre de 36 años que se encontraba en la colonia Los Héroes de Puebla.

Según el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla, se llevó a cabo un operativo en el que se logró la detención del presunto involucrado en el ataque armado y el incendio del Bar Lacoss.

Las autoridades señalaron que la investigación ocurrió en seguimiento a las labores operativas de inteligencia e investigación policial, señalando que se trata de un presunto cómplice de Gabriel “N”, alias “El Tato”, procesado por el mismo hecho.

De acuerdo con el comunicado oficial, al momento de esta acción, fueron aseguradas 109 dosis de posible metanfetamina, cocaína y piedra, así como 15 cartuchos útiles calibre .223, dinero en efectivo y un vehículo Mazda con placas del Estado de México.

Con base en el intercambio de información entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, el ahora detenido cuenta con antecedentes penales por delitos en materia de hidrocarburos, portación de arma de fuego sin licencia y detentación de vehículo con reporte de robo.

Conforme a los protocolos de ley, la SSP y la SEMAR trasladaron y presentaron al ahora detenido ante el Agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Las acciones fueron ejecutadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cómo ocurrió el incendio

El incendio y el ataque armado estaría presuntamente relacionado a un ajuste de cuentas. (Marina)

El 18 de noviembre de 2025, un ataque armado y un incendio intencional en el bar Lacoss Night Club, ubicado en la colonia Popular Coatepec de Puebla, provocaron la muerte de siete personas.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla atribuyen la autoría intelectual y material de los hechos a Gabriel N., alias “El Tato”, quien fue detenido el 26 de noviembre y posteriormente vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado, extorsión, venta de sustancias ilícitas y daño en propiedad ajena.

De acuerdo con la fiscal general Idamis Pastor Betancourt, las pruebas presentadas incluyen material videográfico y testimonios que sugieren que el móvil estuvo relacionado con actividades de narcomenudeo y cobro de piso.

“El Tato” habría marcado con la letra “T” la droga que distribuía y ejercido presión sobre propietarios de bares en diferentes municipios, como Cuautlancingo y Cholula, para imponer la venta de drogas y exigir cuotas de “protección”.

Las autoridades han señalado que el ataque al bar Lacoss forma parte de una dinámica de violencia vinculada a la disputa por el control de puntos de venta de estupefacientes.

Además, se ha abierto una línea de investigación sobre la posible participación de la banda conocida como “Los Toscano”, con el fin de identificar y detener al resto de los implicados en el atentado.

El caso permanece bajo proceso judicial, mientras la Fiscalía de Puebla mantiene indagatorias para esclarecer el alcance de las redes criminales involucradas y prevenir nuevos episodios de violencia en la zona.