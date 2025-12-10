SSC alista operativo de seguridad para concierto de Bad Bunny en CDMX

La SSC desplegó un operativo especial durante los días del concierto. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un amplio operativo de seguridad y vialidad en el Estadio GNP, ubicado en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco, durante los conciertos del cantante de música urbana Bad Bunny, programados para los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

El despliegue busca proteger la integridad de los asistentes y garantizar la movilidad en la zona, en un contexto de alta afluencia y posibles riesgos asociados a eventos masivos.

Entre las medidas más destacadas, la SSC destinará mil 166 policías, quienes contarán con el apoyo de 39 vehículos oficiales, 10 motopatrullas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Bad Bunny reúne a fans en la Ciudad de México con su gira 'Debí Tirar Más Fotos' (Ocesa)

Este último realizará sobrevuelos de vigilancia para prevenir conductas ilícitas y reforzar la seguridad en el perímetro del estadio. Además, 650 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), respaldados por cuatro unidades, patrullarán las entradas, salidas, pasillos, estacionamientos y gradas, con el objetivo de salvaguardar a los asistentes.

El personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito asumirá tareas específicas para asegurar la libre circulación de automovilistas y peatones, así como el control del estacionamiento en las vías de acceso, tanto durante la llegada como en la salida al finalizar cada concierto.

La SSC recomienda a quienes asistan al evento que utilicen ropa y calzado cómodos, ubiquen las salidas de emergencia, respeten las señalizaciones y al personal de seguridad, y eviten portar cinturón, mochila, objetos de vidrio o punzocortantes. También sugiere acordar un punto de reunión con amigos o familiares, no subirse a bardas, marquesinas, barandales o templetes, y retirarse del lugar si se detectan condiciones de riesgo.

La SSC desplegará un operativo para asegurar la integridad de los asistentes al Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny. Cuauhtémoc. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

En este sentido, la SSC enfatizó sobre la importancia de evitar aglomeraciones y desalojar el inmueble de manera ordenada, así como verificar que se cuente con todas las pertenencias al salir. En caso de presenciar o ser víctima de un delito, la recomendación es acudir de inmediato con el oficial más cercano.

Para fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias, la dependencia invita a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía”, que permite solicitar apoyo al oficial del Cuadrante correspondiente y comunicarse directamente al número asignado a la zona.

Para información adicional, alternativas viales o solicitudes de apoyo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición las cuentas de redes sociales @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.