México

Melate Retro resultados del sorteo 1589 del 9 de diciembre de 2025, quién se llevó los 7.5 millones

Esta tradicional lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos

Guardar
Conoce los números afortunados que
Conoce los números afortunados que pueden convertirte en millonario. Crédito: Jésus Avilés/ Infobae México

La Lotería Nacional compartió los números ganadores del sorteo 1589 del Melate Retro publicados este martes 9 de diciembre de 2025.

Se trata de una de los juegos más populares y tradicional del país que tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Melate Retro

Fecha: Martes 9 de diciembre de 2025.

Sorteo: 1589.

Bolsa acumulada: 7.5 millones de pesos.

Número ganador: 35 38 7 13 21 22.

Número adicional: 30.

Cómo jugar al Melate

Horario del Melate Retro

El Melate Retro realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y sábados, que se juega a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega el Melate Retro?

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel lejano 19 de agosto 1984, cuando se estrenó por primera vez.

Este sorteo tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El juego consiste en escoger combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados. La jugada sencilla tiene un valor de 10 pesos.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Para participar, acude a tu expendio más cercano y llena tu volante de Melate Retro con el que puedes jugar hasta tres veces.

En caso de querer participar con una o dos combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tanto de manera física como en línea puedes hacerlo de la siguiente manera:

  • Elige tus propios números: Si le eres fiel a tu suerte y piensas que tienes los números que te convertirán en millonario, rellena las casillas en tu boleto, o llena el volante digital eligiendo tú tus números.
  • Melático Retro: Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Melático Retro a tu agente.

Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional. Si más números coinciden, mayor será tu premio.

El origen del Melate Retro

(Lotería Nacional)
(Lotería Nacional)

El Melate se estrenó el 19 de agosto de 1984 como el primer juego de lotería numérica de este tipo en México. Fue el quinto producto lanzado por Pronósticos, con el objetivo de innovar la oferta de la Lotería Nacional (fundada en 1770) y atraer a un público más amplio mediante mecánicas de azar accesibles.

En su formato inicial, los jugadores seleccionaban 6 números de un total de 39, más un número adicional, lo que lo hacía simple y emocionante. Este juego rápidamente se convirtió en un ícono cultural, evocando la idea de “regresar a los buenos tiempos” con premios que acumulaban millones de pesos.

Con el tiempo, el Melate evolucionó: en la década de 2000, se modificó para incluir 6 números de 56, incorporando sorteos adicionales como Revancha y Revanchita para aumentar las oportunidades de ganar.

Para revivir la nostalgia del formato clásico y hacerlo más accesible (con boletos a solo 10 pesos), Pronósticos relanzó el juego original el 1 de junio de 2010 bajo el nombre Melate Retro. Este “retro” es un homenaje explícito a sus orígenes de 1984, manteniendo las reglas simples: seleccionar 6-10 números del 1 al 39, con sorteos los martes y sábados a las 21:00 horas.

El propósito fue captar tanto a jugadores veteranos como a nuevos, combinando tradición con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos (que se acumula si no hay ganadores).

Temas Relacionados

MelateMelate RetroLotería Nacionalmexico-loteríasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Adán Augusto confirma que él compró los miles de libros de AMLO repartidos en el Senado

Laura Itzel Castillo confirmó que los libros fueron un obsequio personal del senador y no recursos institucionales

Adán Augusto confirma que él

Cómo desmaquillarse con aceite de oliva para remover mejor las impurezas y nutrir la piel

Usar este ingrediente natural para remover el maquillaje reduce la exposición a residuos químicos y conservantes de productos comerciales

Cómo desmaquillarse con aceite de

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de diciembre: investigarán accidente en las escaleras de la estación Ciudad Deportiva Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Basílica de Guadalupe 2025: estas son las alternativas viales en CDMX ante la llegada de peregrinos

Pese a que los festejos comienzan el 12 de diciembre, ya comienza el arribo de miles de seguidores de la Virgen de Guadalupe

Basílica de Guadalupe 2025: estas

Lidia Ávila revela por primera vez la causa de muerte de su bebé hace 16 años: “No podía comer”

La ex OV7 compartió detalles médicos desconocidos sobre la condición que sufrió su primogénita Sophia, buscando acompañar a otras madres que han pasado por una pérdida similar

Lidia Ávila revela por primera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Armamento, ponchallantas y tres detenidos:

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

Capturan a presunto implicado en el ataque contra subsecretario de seguridad de Colima

EEUU envía a México a 14 criminales condenados por distribución de drogas y posesión de armas

Atacan con explosivo domicilio de la coordinadora de Seguridad Pública de Santiago Maravatío, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Lidia Ávila revela por primera

Lidia Ávila revela por primera vez la causa de muerte de su bebé hace 16 años: “No podía comer”

Ex de Marianne Gonzaga afirma que la influencer fumaba durante su embarazo y ahora maltrata a su bebé: “Se le cayó del lavabo”

Filtran fotos del mega escenario de Bad Bunny en el Estadio GNP de CDMX a horas del primer concierto

Galilea Montijo lanza indirecta a Pati Chapoy tras polémica con Melenie Carmona

Novia de Abelito confirma que trabajó en centros nocturnos antes de conocer al influencer: “Tengo un pasado como todos”

DEPORTES

Robert Dante Siboldi saldría de

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX

Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo

FMF confirma que Rafa Márquez será entrenador de la Selección Mexicana después del Mundial 2026 y descarta rumores

Partido de Cruz Azul vs Flamengo: estas son las posibles alineaciones para el duelo de la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental: ¿Cómo le ha ido a la Máquina contra equipos brasileños?