Bad Bunny sorprende al asistir a las luchas en CDMX antes de sus conciertos en el Estadio GNP

“El conejo malo” ya se encuentra en CDMX para sus 8 presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros. (Cuartoscuro / Facebook CMLL)

La presencia de una figura internacional en el ámbito musical causó revuelo este martes 9 de diciembre en la Arena México. Entre el público que llenaba el recinto, los espectadores advirtieron un despliegue inusual de seguridad y la llegada de un grupo de personas que, al igual que muchos apasionados de la lucha, portaban máscaras para ocultar su identidad. De acuerdo con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), quien confirmó la noticia en sus redes sociales, Bad Bunny estuvo presente disfrutando del espectáculo de lucha libre, apenas horas antes de comenzar su serie de conciertos en la capital del país.

“¡Debí tirar más fotos! El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca la mejor lucha de Lucha Libre del mundo, vibrando con cada caída y cada llave... Y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico. Una velada única que confirma que la magia de la Arena México conquista a todo el mundo", se lee en la cuenta oficial del CMLL en Facebook e Instagram.

El CMLL compartió algunas fotografías en sus redes sociales donde aparece el puertorriqueño. (Facebook CMLL)

El artista puertorriqueño emprendió su visita cubriéndose con una máscara de Místico y una sudadera con gorro, pero esta estrategia no bastó para despistar a los fans, quienes relacionaron el movimiento en las primeras filas y a su alrededor con la inminente llegada de alguien famoso. Incluso sus acompañantes trataron de mantener el anonimato recurriendo a máscaras de luchadores, detalle que llamó la atención de los asistentes.

El impacto de la visita se extendió rápidamente, pues el intérprete tiene programadas ocho presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, iniciando este miércoles 10 de diciembre. La expectativa por sus conciertos ha movilizado a numerosos seguidores, algunos de los cuales se encuentran acampando a las afueras del estadio con la intención de obtener el mejor lugar en el show de “El conejo malo”.

El cantante intentó pasar desapercibido utilizando una máscara de luchador.(Facebook Bad Bunny CMLL)

De esta manera, el puertorriqueño llega al país con su DtMF World Tour 2025, que contará con conciertos los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre en el Estadio GNP Seguros. Como parte del espectáculo, la instalación “La Casita” se ubicará en la zona General B, funcionando como segundo escenario. Además, se suma la sección “Vecinos”, detrás del escenario principal, con boletos valorados en 12 mil 183 pesos mexicanos. Esta disposición ha generado debate, ya que algunos asistentes mantienen distancia respecto al artista durante parte del show, mientras nuevas zonas ofrecen perspectivas distintas.