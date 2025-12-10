México

Avance del Frente Frío 19 causará lluvias intensas en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca

Las lluvias intensas y las bajas temperaturas generan riesgos de deslaves e inundaciones en varias regiones de México

Guardar
El sistema frontal número 19
El sistema frontal número 19 y la masa de aire polar provocan condiciones meteorológicas adversas en la península de Yucatán y el sureste mexicano. Crédito: Cuartoscuro

Las precipitaciones intensas y las bajas temperaturas marcarán el clima en México durante la noche de hoy y la madrugada del miércoles, con riesgos de deslaves, inundaciones y afectaciones por vientos fuertes en diversas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han advertido que las lluvias más intensas, de entre 75 y 150 milímetros, podrían provocar el incremento de niveles en ríos y arroyos, así como desbordamientos en zonas bajas, mientras que las rachas de viento podrían causar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

El SMN detalló que el sistema frontal número 19, con características de estacionario sobre la península de Yucatán, junto con su masa de aire polar y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, son los principales responsables de las condiciones meteorológicas actuales.

Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca
Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca registran las lluvias más intensas, con acumulados de hasta 150 milímetros en algunas zonas. FOTO: SMN

El SMN emite alerta por lluvias y bajas temperaturas en diversas regiones

Durante la noche y la madrugada, se esperan lluvias puntuales intensas en el norte y este de Chiapas y el sur de Tabasco.

En la región Olmeca de Veracruz y el este de Oaxaca, las precipitaciones serán muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros. Zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, el Valle de Serdán en Puebla, las regiones Papaloapan y Los Tuxtlas en Veracruz, así como Campeche, Yucatán y Quintana Roo, registrarán lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

En paralelo, se pronostican intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros, en regiones de Nayarit, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y diversas zonas de Puebla y Veracruz.

Las lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, afectarán áreas de Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, así como las regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental de Puebla y las regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla en Veracruz.

El evento de Norte persistirá con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, abarcando Oaxaca y Chiapas, acompañado de oleaje de 1,5 a 2,5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Para el miércoles, el pronóstico indica temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. En las montañas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, se esperan mínimas de -5 a 0 grados y heladas, mientras que en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas oscilarán entre 0 y 5 grados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población abrigarse, hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a personas con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores, siguiendo las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

El pronóstico para mañana también contempla lluvias puntuales fuertes en el este de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, diversas regiones de Puebla y Veracruz, así como en Oaxaca y Tabasco. Las lluvias aisladas se presentarán en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

En cuanto al viento, se prevén rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de oleaje de 1,5 a 2,5 metros en el golfo de Tehuantepec.

Las condiciones descritas para el miércoles serán generadas por el sistema frontal 19, canales de baja presión en distintas regiones del país, el flujo de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, así como por un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte y noreste de México.

Temas Relacionados

Frente fríoConaguaLluvias en Méxicomexico-noticiasClima

Más Noticias

Pensión Adultos Mayores: de cuánto podría ser el aumento confirmado para 2026

La actualización del beneficio social busca que los recursos entregados a los beneficiarios no pierdan valor ante el aumento de los precios

Pensión Adultos Mayores: de cuánto

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

También llevaba chalecos antibalas y explosivos

Detienen en Guatemala a hombre

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Guanajuato para pasar la Navidad, según la IA?

Un análisis posiciona a esta localidad del Bajío como el lugar ideal para disfrutar de la temporada decembrina

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

El comunicador cuestionó a la Miss Universo sobre temas que ella prefirió evadir

Quién es Carlos Adyan, presentador

La FGR acusó a César Duarte por presunto desvió de recursos mediante sus empresas ganaderas

Los cargos fueron revelados este 9 de diciembre durante la audiencia inicial del ex gobernador de Chihuahua

La FGR acusó a César
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Guatemala a hombre

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

Armamento, ponchallantas y tres detenidos: el saldo de los operativos en el residencial Málaga de Culiacán

Cuál era el papel de Claudia Álvarez en Los Valenzuela, grupo del Cártel de Sinaloa que confrontó a Los Chapitos

Capturan a presunto implicado en el ataque contra subsecretario de seguridad de Colima

ENTRETENIMIENTO

Quién es Carlos Adyan, presentador

Quién es Carlos Adyan, presentador que hizo preguntas incómodas a Fátima Bosch

Christian Nodal y Cazzu se encontrarían cara a cara en los juzgados tras la demanda del sonorense

Exatlón México: quién gana el Juego de los Enigmas hoy 9 de diciembre

Kimberly La Más Preciosa presume amistad con Aracely Arámbula, aunque ya no le habla a Wendy y Las Perdidas

Cuántos millones de dólares dejará Bad Bunny en México como derrama económica

DEPORTES

Cruz Azul vs Flamengo en

Cruz Azul vs Flamengo en la Copa Intercontinental 2025: ¿Qué pasa si ambos equipos empatan?

¿Cómo le fue a Toluca y Tigres la última vez que jugaron una final?

Concachampions 2026: así quedaron los partidos de la primera ronda del torneo de Concacaf

Robert Dante Siboldi saldría de Mazatlán FC tras confirmar venta al Atlante en la Liga MX

Quién es José ‘Chapulín’ Salas, boxeador mexicano que peleará por el campeonato mundial de peso gallo