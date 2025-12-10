Avance del Frente Frío 19 causará lluvias intensas en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca

El sistema frontal número 19 y la masa de aire polar provocan condiciones meteorológicas adversas en la península de Yucatán y el sureste mexicano. Crédito: Cuartoscuro

Las precipitaciones intensas y las bajas temperaturas marcarán el clima en México durante la noche de hoy y la madrugada del miércoles, con riesgos de deslaves, inundaciones y afectaciones por vientos fuertes en diversas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han advertido que las lluvias más intensas, de entre 75 y 150 milímetros, podrían provocar el incremento de niveles en ríos y arroyos, así como desbordamientos en zonas bajas, mientras que las rachas de viento podrían causar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

El SMN detalló que el sistema frontal número 19, con características de estacionario sobre la península de Yucatán, junto con su masa de aire polar y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México, son los principales responsables de las condiciones meteorológicas actuales.

Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca registran las lluvias más intensas, con acumulados de hasta 150 milímetros en algunas zonas. FOTO: SMN

El SMN emite alerta por lluvias y bajas temperaturas en diversas regiones

Durante la noche y la madrugada, se esperan lluvias puntuales intensas en el norte y este de Chiapas y el sur de Tabasco.

En la región Olmeca de Veracruz y el este de Oaxaca, las precipitaciones serán muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros. Zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, el Valle de Serdán en Puebla, las regiones Papaloapan y Los Tuxtlas en Veracruz, así como Campeche, Yucatán y Quintana Roo, registrarán lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

En paralelo, se pronostican intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros, en regiones de Nayarit, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y diversas zonas de Puebla y Veracruz.

Las lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, afectarán áreas de Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, así como las regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental de Puebla y las regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla en Veracruz.

El evento de Norte persistirá con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, abarcando Oaxaca y Chiapas, acompañado de oleaje de 1,5 a 2,5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Para el miércoles, el pronóstico indica temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. En las montañas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, se esperan mínimas de -5 a 0 grados y heladas, mientras que en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas oscilarán entre 0 y 5 grados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población abrigarse, hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a personas con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores, siguiendo las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

El pronóstico para mañana también contempla lluvias puntuales fuertes en el este de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, diversas regiones de Puebla y Veracruz, así como en Oaxaca y Tabasco. Las lluvias aisladas se presentarán en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

En cuanto al viento, se prevén rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de oleaje de 1,5 a 2,5 metros en el golfo de Tehuantepec.

Las condiciones descritas para el miércoles serán generadas por el sistema frontal 19, canales de baja presión en distintas regiones del país, el flujo de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, así como por un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte y noreste de México.