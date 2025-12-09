Este es el shampoo que causa alergia, irritación y caída del cabello que Profeco no recomienda

Una evaluación realizada por la Profeco determinó cuáles eran las mejores y peores marcas de shampoos en México. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido sobre los riesgos asociados al uso frecuente de ciertos shampoos populares en México, señalando que algunas fórmulas pueden provocar alergias, irritaciones e incluso provocar la caída del cabello debido a sus ingredientes.

A esta conclusión llegó después de realizar uno de sus tradicionales análisis y evaluación de algunas de las marcas de shampoos más usados en el país para determinar si eran buenas opciones para el consumidor.

En sus resultados, la institución encontró que existen algunas marcas cuyos ingredientes podrían afectar la salud capilar. Entre estas marcas destaca una que mostró tener mayor concentración de un químico dañino para el cabello y aquí te decimos cuáles es.

La Profeco determinó cuál era la marca de shampoo que no se recomienda usar con regularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El shampoo que la Profeco no recomienda por sus posibles efectos adversos en la salud capilar

Entre las marcas evaluadas Pantene fue la que más inquietud generó entre los especialistas, debido a la presencia de ingredientes que pueden afectar la salud capilar a largo plazo.

En el análisis realizado por Profeco, se identificó que muchas presentaciones de Pantene contienen DMDM hidantoína, un conservador ampliamente utilizado en la industria cosmética.

De acuerdo con el estudio, este compuesto está vinculado a reacciones alérgicas y daños en el cuero cabelludo, especialmente cuando se emplea de manera cotidiana.

Profeco advierte que el uso diario de shampoos con DMDM hidantoína puede derivar en irritación, enrojecimiento, picazón y pérdida de cabello, sobre todo en personas con piel sensible.

En este sentido, la recomendación de Profeco es clara: evitar el uso cotidiano de productos que incluyan este ingrediente para prevenir daños acumulativos.

Además, la institución sugiere a los consumidores revisar detenidamente la lista de componentes antes de adquirir cualquier shampoo, priorizando aquellos que no contengan sustancias potencialmente nocivas para el cuero cabelludo.

El informe también señala que, junto a Pantene, existen algunas otras marcas en el mercado mexicano que incorporan ingredientes suceptibles de afectar la salud capilar, entre las que figuran Herbal Essences, Suave y Head & Shoulders.

Sin embargo, Pantene fue peor evaluada al contener algunos otros químicos poco amigables con el cabello y el medio ambiente.

Por su parte, entre las marcas que se confirmó que no usan este químico en su formulación fueron: L’Oréal Professionnel, Kérastase, OGX.

Profeco subraya que estos productos no cumplen con los estándares ideales para el uso diario en todos los tipos de cabello. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ante la aparición de síntomas como picazón, enrojecimiento o caída excesiva del cabello tras el uso de estos shampoos, Profeco recomienda suspender inmediatamente el producto, lavar el cabello con agua abundante y consultar a un dermatólogo para recibir orientación profesional.

Estas acciones pueden contribuir a restaurar la salud capilar y evitar complicaciones mayores. La advertencia de Profeco resalta la importancia de elegir cuidadosamente los productos de higiene personal.

Recomendaciones de la Profeco para escoger el mejor shampoo

Adempas, la institución aconseja a los consumidores informarse sobre los ingredientes, optar por fórmulas suaves y adecuadas para su tipo de cabello, y evitar el uso prolongado de shampoos que contengan conservadores como la DMDM hidantoína.

Esta precaución resulta fundamental para mantener un cuero cabelludo sano y un cabello fuerte, minimizando el riesgo de reacciones adversas y daños a largo plazo.