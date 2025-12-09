Estas serán las funciones de la estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco, CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco. Crédito: Cuartoscuro.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la inauguración de la estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco.

El acto fue realizado la mañana de este lunes 8 de diciembre por parte de la mandataria capitalina, quien estuvo acompañada de diferentes funcionarios locales.

Señaló que esto forma parte de los compromisos por parte del Gobierno de la capital del país, por los 16 días de activismo de la campaña ‘Si te tocan, nos tocan’.

Lo anterior como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México, que se conmemora anualmente cada 25 de noviembre.

Esto forma parte de las acciones como parte de los 16 días de activismo de la campaña 'Si te tocan, nos tocan'. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

Para este 2025, la campaña empezó con la presentación de las actividades que se encuentran llevando a cabo desde el pasado 25 de noviembre y finalizarán el próximo miércoles 10 de diciembre, de acuerdo a los tiempos establecidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Al inaugurar esta estación de policía, la cual se ubicará en la Unidad Habitacional Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, que se especializará en el tema de género, Brugada dio a conocer las funciones que tendrá para los habitantes de la capital del país.

Funciones que tendrá la estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco, en la CDMX

Durante el evento de inauguración, Clara Brugada reveló las funciones que tendrá la estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco, de la Ciudad de México.

Detalló que la estación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México operará las 24 horas. Indicó que se convertirá en un centro de despliegue, coordinación y supervisión técnica de esta problemática de género.

Señaló que entre las misiones que tendrá la estación será la organización de las 30 patrullas que tiene a su cargo, para que puedan desplazarse por toda la Ciudad de México. Esto con la finalidad de enfrentar problemáticas de violencia que puedan originarse en la capital.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, explicó las funciones que tendrá esta estación especializada. Crédito: Cuartoscuro.

Otra de las funciones de esta estación será garantizar que se brinda atención inmediata ante emergencias, así como acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas.

La excaldesa de Iztapalapa mencionó que esta estación intervendrá de manera directa cuando se trata de violencia en flagrancia y se llevarán a cabo patrullajes preventivos y disuasivos. Agregó que se hará un trabajo comunitario casa por casa.

Brugada revela número telefónico para llamar a patrulla de estación de Policía Especializada de Género en CDMX

Clara Brugada reveló el número telefónico para llamar a una patrulla de la estación de Policía Especializada de Género en la Ciudad de México.

Señaló que será a través del número *765, con el cual se estará coordinando el esfuerzo de esta estación y de la Unidad de Género de la Policía. También refirió que se pueden comunicar al ya conocido 911.

Por último, recalcó que esos son los números que tenemos a la mano, para que las mujeres puedan llamar, pedir auxilio, información o plantear su problemática de género.

Autoridades locales dieron a conocer los números telefónicos para llamar a una patrulla de la estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco. Crédito: Cuartoscuro.