Movimiento Ciudadano sale en defensa de Gabito Ballesteros previo a informe de la FGR: presentan queja en la CNDH a favor del cantante. (Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP, archivo)

Guardar

El caso de Gabito Ballesteros tomó un nuevo giro luego de su detención en Querétaro, debido a que Movimiento Ciudadano (MC) decidió intervenir y llevar el asunto ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La dirigencia del partido busca que se revisen las condiciones en las que permanece el cantante y que se garantice el respeto a sus derechos, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) avanza en las investigaciones en su contra.

PUBLICIDAD

Movimiento Ciudadano presenta queja ante la CNDH a favor de Gabito Ballesteros

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja formal ante la CNDH por posibles violaciones a los derechos humanos de Gabriel Ballesteros Abril, conocido artísticamente como Gabito Ballesteros.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Irving Pineda, la denuncia también solicita medidas urgentes de protección para el intérprete, luego de la suspensión de su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

Entre las principales exigencias planteadas por el dirigente emecista destacan cuatro puntos:

Garantizar la integridad física del cantante, su atención médica y la comunicación privada con sus abogados y familiares.

Revisar de inmediato la legalidad de su detención y ordenar su liberación si no existen motivos legales para mantenerlo bajo custodia.

Verificar personalmente su situación y preservar los videos y registros relacionados con los acontecimientos.

Investigar posibles responsabilidades de las autoridades y emitir recomendaciones para proteger su libertad de expresión.

MC presentó una queja ante la CNDH. (Foto: Irving Pineda)

La queja también señala posibles vulneraciones a la libertad personal, libertad de expresión, seguridad jurídica e integridad personal. Álvarez Máynez pidió la intervención inmediata de personal de Visitaduría de la CNDH, así como la aplicación de medidas precautorias y cautelares.

PUBLICIDAD

El documento busca que se esclarezca lo ocurrido y que el caso no siente un precedente que permita repetir actuaciones similares contra otros artistas.

¿Por qué investiga la FGR a Gabito Ballesteros?

La intervención de Movimiento Ciudadano ocurre mientras la FGR mantiene abierta una carpeta de investigación contra Gabito Ballesteros y otras cuatro personas por la posible portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de presunta desobediencia y resistencia de particulares.

El caso quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Querétaro, después de que los involucrados fueran puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento comenzó cuando elementos de la Policía Estatal de Querétaro observaron un arma dentro de una camioneta en las instalaciones del Centro Expositor de la feria.

PUBLICIDAD

Momento en el que el cantante Gabito Ballesteros es informado sobre la detención de su concierto en la Feria de Querétaro, la noche del viernes 13 de noviembre.

Durante la revisión del vehículo fueron asegurados una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos útiles. La FGR informó que realizaría las diligencias correspondientes para determinar si existía autorización para portar el arma y establecer la situación jurídica de las cinco personas investigadas.

La detención ocurrió tras la suspensión de su concierto en Querétaro

La polémica comenzó durante la presentación de Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, la noche del viernes 13 de noviembre.

El espectáculo fue interrumpido por personal de Inspección Municipal de El Marqués, luego de que los organizadores señalaran que el cantante interpretó canciones que no estaban contempladas en el repertorio previamente autorizado.

PUBLICIDAD

Horas después, el intérprete apareció en el Registro Nacional de Detenciones, donde se indicó que había sido detenido a las 04:00 horas del 14 de noviembre y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Registro de detención de Gabito Ballesteros. (Registro nacional de detenciones)

Por su parte, el Comité Organizador sostuvo que el artista recibió una advertencia después de interpretar una primera canción fuera del listado permitido, pero que posteriormente regresó al escenario y cantó otro tema, identificado como AMG.

En contraste, la representación del cantante ofreció disculpas al Gobierno de Querétaro y reconoció que hubo un error de criterio en lo sucedido. El equipo también lamentó que el público no pudiera disfrutar de una presentación más extensa, mientras que el conflicto ahora suma una queja ante la CNDH y una investigación federal.

PUBLICIDAD