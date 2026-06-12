“La CNTE quiere volver al pasado”: Sheinbaum minimiza demandas de los maestros y reitera acusaciones de provocación

Sheinbaum reiteró que su gobierno no hará actos de represión. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), “quiere regresar al pasado” al insistir en un esquema de asignación y movilidad de plazas definido por comisiones entre sindicatos y gobiernos estatales, y afirmó que su gobierno no caerá en “provocaciones” para que haya represión.

En conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria dijo que la permanencia del plantón magisterial en la Ciudad de México debe ser explicada por los propios dirigentes de la CNTE, y afirmó que el diálogo se mantuvo hasta hace dos días, insisitiendo en que no habrá represión.

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“¿Pero qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Aquí hemos hecho varios planteamientos y acá pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera”.

asegró que el Gobierno federal no cederá ante esas demandas y sostuvo que la democracia sindical ya está garantizada en la Constitución, y que la mayoría de los estados elige a sus representantes mediante voto secreto, directo y universal.

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Sheinbaum recuerda que la lucha inicial de la CNTE era por la democracia sindical, para permitir que quienes no pertenecían al PRI pudieran ser representantes.

En este sentido, señaló que ese derecho ya está en la Constitución y que la elección democrática se aplica en 31 estados.

Explicó que antes la CNTE tenía mayoría en la Ciudad de México, pero ahora los representantes son elegidos por las maestras y los maestros a través del voto directo.

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“La democracia sindical como esencia de la democracia dentro de los sindicatos, que no haya corporativismo, que no se elija desde el poder a los representantes sindicales, sino que sean las y los trabajadores, eso ya es un logro”, señaló la presidenta.

Respecto al tema educativo, Sheinbaum explicó que el esquema de evaluación de los profesores que permanece no cuenta con el respaldo mayoritario del magisterio.

Sobre las demandas de la CNTE, la presidenta argumentó que buscan regresar a “que sea entre el sindicato y los gobiernos de los estados en comisiones... decidir las plazas, la movilidad”.

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“No estoy segura que eso quieran todas y todos los maestros, porque eso se prestó a mucha corrupción”, advirtió.

Rechaza retrocesos y plantea consulta a las bases

Sheinbaum reiteró que el gobierno federal ha propuesto consultar a las bases magisteriales para conocer su verdadera posición sobre la asignación de plazas y la movilidad.

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“Vamos a consultárselo a los maestros y a las maestras, a ver qué dicen abajo, con las bases”, dice.

En el tema de pensiones, la presidenta subrayó que ya no se está en la reforma de 2007 y que existe un fondo de pensiones para el bienestar.

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“Se bajó el... las comisiones de las AFORES. Entonces, no es lo mismo que el 2007. Se ha avanzado mucho en eso y se les dice: ‘Pues vamos a seguir avanzando’, en la medida que haya presupuesto también, porque, pues lo que ha hecho el Gobierno es darle derechos a todo el pueblo de México, no solo a los maestros”, comentó.

Sheinbaum mencionó programas sociales como la pensión universal de adulto mayor, apoyos a personas con discapacidad, becas para estudiantes y el programa La Escuela es Nuestra, que destina más de treinta mil millones de pesos directos a las escuelas.

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“En la medida de lo posible, se mejora las condiciones de las pensiones. Pero ellos a todo dicen que no, pero además quieren regresar a esa circunstancia de las comisiones, que así se hace en Oaxaca en realidad, así se sigue haciendo en Oaxaca”.

La presidenta comenta que por esta razón propusieron consultar a las bases y, ante la negativa de la dirigencia, afirma que “se juntan los extremos de la ultraderecha y supuestamente grupos radicales”, subrayando que el Gobierno seguirá adelante con el magisterio nacional.

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