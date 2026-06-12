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Fiesta termina en homicidio: asesinan a César “Papá Inmensidad” en León, Guanajuato

En la llamada fiesta de Los Chalcos César Anguiano murió balazos en la ciudad de León

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César líder sonidero del grupo Inmensidad fue asesinado a balazos durante una fiesta en Guanajuato Foto: Redes sociales
César líder sonidero del grupo Inmensidad fue asesinado a balazos durante una fiesta en Guanajuato Foto: Redes sociales

César Anguiano murió balazos León después de ser atacado durante una fiesta sonidera en la colonia San Antonio y de ser trasladado a un hospital, en un caso que la Fiscalía General del Estado confirmó horas después y que interrumpió una celebración de cumpleaños en plena vía pública.

El ataque ocurrió minutos antes de las 23:00 horas el 10 de junio en la calle Agua de Chalco, casi esquina con Lago de Texcoco, en la ciudad de León, Guanajuato. César Anguiano amenizaba con su sonido “Papá Inmensidad” el cumpleaños de Chuy y Gael cuando comenzaron las detonaciones.

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La agresión se registró mientras decenas de personas convivían en un baile sonidero ligado a la llamada fiesta de los “Chalcos”, previa a los festejos de la colonia. Según la Fiscalía General del Estado, el sonidero fue herido y murió cuando era trasladado para recibir atención médica.

La agresión ocurrió durante una riña en la colonia San Antonio

César Anguiano era conocido en el ambiente sonidero como “Papá Inmensidad” y también como “El Cuquita”. Durante la celebración, una de las balas lo hirió en la cabeza y cayó junto al equipo de audio colocado afuera de una casa.

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Los disparos desataron pánico entre los asistentes, que corrieron para ponerse a salvo. El hecho movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia en la colonia San Antonio.

De acuerdo con la versión incluida en el texto fuente, antes del ataque se habría producido una discusión entre varios asistentes, presuntamente bajo los efectos del alcohol. Esa confrontación escaló a una riña en la que se lanzaron botellas, piedras y otros objetos.

En ese momento, uno de los involucrados habría sacado un arma de fuego y habría realizado varios disparos. Otra versión contenida en el texto fuente sostiene que el atacante llegó directo contra el sonidero, le disparó y huyó del lugar sin que fuera perseguido.

Lo confirmado de manera oficial es la muerte de César Anguiano tras la agresión armada. También se indicó que el lesionado fue auxiliado por paramédicos, pero al ingresar al hospital ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía aseguró la zona y abrió la investigación

Tras el reporte al número de emergencias 911, acudieron elementos de la Policía Municipal para controlar la riña y dispersar a los involucrados. Después, la zona quedó bajo resguardo policiaco mientras llegaba personal ministerial.

La Fiscalía General del Estado realizó las primeras diligencias en el lugar y recolectó indicios, entre ellos casquillos percutidos. Más tarde, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a sus instalaciones para practicar la necropsia de ley.

El homicidio ocurrió mientras Anguiano trabajaba como responsable del sonido en una fiesta de cumpleaños. Esa circunstancia colocó el ataque en medio de una actividad musical y comunitaria, con asistentes bailando cumbias al momento en que comenzaron las detonaciones.

Familiares y amigos comenzaron a despedir a César Anguiano después de que se conoció su muerte. En el entorno sonidero de León, su nombre estaba vinculado con el sonido “Papá Inmensidad”, con el que amenizaba eventos y reuniones.

El caso dejó una víctima mortal y una escena intervenida por autoridades estatales en la noche del 10 de junio. Hasta la información disponible en el texto fuente, no se reportó la detención de alguna persona por este crimen.

  • César Anguiano, conocido como “Papá Inmensidad”, murió tras ser atacado a balazos durante una fiesta sonidera en la colonia San Antonio, en León.
  • La agresión ocurrió minutos antes de las 23:00 horas del miércoles 10 de junio, en la esquina de Agua de Chalco y Lago de Texcoco.
  • La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento, aseguró la zona y recolectó casquillos percutidos como parte de la investigación.

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