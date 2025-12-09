Beca Rita Cetina 2025: cuáles son las letras que reciben su pago el próximo viernes 12 de diciembre

Este mes se realiza el último depósito del año.

Miles de estudiantes de secundaria en México recibirán el este mes de diciembre el pago correspondiente al último bimestre del año de la Beca Rita Cetina.

Dicho programa social es una apoyo prioritario del Gobierno federal que busca reducir el abandono escolar y garantizar la conclusión de la educación básica.

Al ser el último pago del año y que se realiza previo a las vacaciones de invierno, los estudiantes y familias bien pueden usar este apoyo para subsanar el impacto de los gastos de diciembre.

Esta beca tiene como objetivo prevenir la desersión escolar.

Cuál es la letra que recibe pago el viernes 12 de diciembre

Este 12 de diciembre es un día particular en el calendario de nuestro país, ya que los mexicanos católicos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe.

Es bien sabido que este día puede ser complicado en diferentes puntos del país, debido a las peregrinaciones, las cuales pueden afectar la movilidad y diferentes servicios.

Es por ello que para este día el gobierno decidió cancelar los depositos correspondientes a al Beca Rita Cetina y postergarlos hasta el siguiente lunes 15 de diciembre.

Este día, cuando se reactivarán los depósito, serán las letras N, Ñ, O, P y Q quienes recibirán el pago correspondiente, según el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al igual que ocurrió con el pago del miércoles 10 de diciembre, cuando eran varias letras las que recibian deposito, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar advirtió que podrían presentarse ligeros retrasos y que los pagos podrían completarse al final del día, por lo que es importante tener paciencia y estar al pendiente.

Como ha sido hasta ahora, la dispersión de los recursos se realiza de manera escalonada, priorizando a quienes han recibido al menos un depósito previo.

Recordamos que el monto entregado por la Beca Rita Cetina es de mil 900 por familia para el bimestre noviembre–diciembre con un pago de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra, sin duplicar el monto base.

Recuerda que para cualquier aclaración se encuentra disponible la línea telefónica del banco, 800 900 2000: al seleccionar la opción 1 e ingresar los dieciséis dígitos de la tarjeta junto con el año de nacimiento del titular, se puede confirmar la recepción del apoyo.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomendó a los beneficiarios revisar la aplicación en diferentes momentos del día y no alarmarse si el pago tarda en reflejarse, ya que la dispersión puede extenderse hasta la tarde.

Los beneficiarios pueden verificar el depósito a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil, que permite consultar saldos y movimientos. (Gobierno de México)

Beca Rita Cetina: calendario oficial de pagos de diciembre

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Viernes 12: suspención de pagos

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z