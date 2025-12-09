México

Beca Rita Cetina 2025: cuáles son las letras que reciben su pago el próximo viernes 12 de diciembre

Este apoyo podrá ser usado por los estudiantes para realizar compras navideñas

Guardar
Este mes se realiza el
Este mes se realiza el último depósito del año.

Miles de estudiantes de secundaria en México recibirán el este mes de diciembre el pago correspondiente al último bimestre del año de la Beca Rita Cetina.

Dicho programa social es una apoyo prioritario del Gobierno federal que busca reducir el abandono escolar y garantizar la conclusión de la educación básica.

Al ser el último pago del año y que se realiza previo a las vacaciones de invierno, los estudiantes y familias bien pueden usar este apoyo para subsanar el impacto de los gastos de diciembre.

Esta beca tiene como objetivo
Esta beca tiene como objetivo prevenir la desersión escolar.

Cuál es la letra que recibe pago el viernes 12 de diciembre

Este 12 de diciembre es un día particular en el calendario de nuestro país, ya que los mexicanos católicos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe.

Es bien sabido que este día puede ser complicado en diferentes puntos del país, debido a las peregrinaciones, las cuales pueden afectar la movilidad y diferentes servicios.

Es por ello que para este día el gobierno decidió cancelar los depositos correspondientes a al Beca Rita Cetina y postergarlos hasta el siguiente lunes 15 de diciembre.

Este día, cuando se reactivarán los depósito, serán las letras N, Ñ, O, P y Q quienes recibirán el pago correspondiente, según el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al igual que ocurrió con el pago del miércoles 10 de diciembre, cuando eran varias letras las que recibian deposito, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar advirtió que podrían presentarse ligeros retrasos y que los pagos podrían completarse al final del día, por lo que es importante tener paciencia y estar al pendiente.

Como ha sido hasta ahora, la dispersión de los recursos se realiza de manera escalonada, priorizando a quienes han recibido al menos un depósito previo.

Recordamos que el monto entregado por la Beca Rita Cetina es de mil 900 por familia para el bimestre noviembre–diciembre con un pago de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra, sin duplicar el monto base.

Recuerda que para cualquier aclaración se encuentra disponible la línea telefónica del banco, 800 900 2000: al seleccionar la opción 1 e ingresar los dieciséis dígitos de la tarjeta junto con el año de nacimiento del titular, se puede confirmar la recepción del apoyo.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomendó a los beneficiarios revisar la aplicación en diferentes momentos del día y no alarmarse si el pago tarda en reflejarse, ya que la dispersión puede extenderse hasta la tarde.

Los beneficiarios pueden verificar el
Los beneficiarios pueden verificar el depósito a través de la aplicación Banco del Bienestar Móvil, que permite consultar saldos y movimientos. (Gobierno de México)

Beca Rita Cetina: calendario oficial de pagos de diciembre

-Jueves 4 letras A y B

-Viernes 5 letra C

-Lunes 8 letras D, E y F

-Martes 9 letra G

-Miércoles 10 letra H, I, J y K, L

-Jueves 11 letra M

-Viernes 12: suspención de pagos

-Lunes 15 letras N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16 letra R

-Miércoles 17 letra S

-Jueves 18 letras T, U, V, W, X, Y y Z

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaRita Cetinaprogramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Detienen al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Cozumel, Quintana Roo

Junto al operador fueron capturados tres presuntos miembros de la organización criminal

Detienen al “Dumbo”, jefe de

Los principales errores que cometes al tomar proteína y que impiden que ganes masa muscular

Una mala ingesta de estos productos puede ser la razón de que no obtengas los beneficios esperados

Los principales errores que cometes

La Cotorrisa recupera su popularidad y arrasa esta semana en Spotify México

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público mexicano en Spotify

La Cotorrisa recupera su popularidad

Top de películas más vistas en Google México

En la guerra por el streaming, Google sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Top de películas más vistas

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: arranca entrega de tarjetas Bienestar y así puedes saber cuándo y cómo recogerla

Con el plástico, los nuevos beneficiarios podrán cobrar el dinero del programa

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI revela nueva foto de

FBI revela nueva foto de Ryan Wedding, exatleta canadiense señalado por EEUU como aliado del Cártel de Sinaloa

Donald Trump aseguró que podría extender operaciones militares hacia México para combatir al narco

Partido del Trabajo en Michoacán reporta la desaparición de Agustín Solorio, delegado político en Apatzingán

Asesinatos, ataques y detenciones: los escenarios que enfrenta Guerrero

Detienen en Cancún a marino en activo durante arresto de “El Danone”, jefe de plaza del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Top de películas más vistas

Top de películas más vistas en Google México

Fabiola Campomanes aclara su relación con Sergio Mayer Mori: asegura saber quién es la amiga de Bárbara Mori con la que tuvo un amorío

La Granja Vip: Fabiola Campomanes llama “canallas” a Eleazar y a Alfredo Adame tras descubrir la verdad del rumor de que ella no tenía seguidores

Se cumplen 13 años de la muerte de Jenni Rivera, la Diva de la Banda: así se enteró todo México

Qué ver esta noche en Disney+ México

DEPORTES

Mundial 2026: ¿Qué estadio es

Mundial 2026: ¿Qué estadio es más grande y moderno, el Azteca, el de Nuevo León o el de Guadalajara?

Reportan que Efraín Orona se convertiría en el nuevo refuerzo de Santos Laguna

Terrible Morales lanza fuerte crítica al Pitbull Cruz tras su polémico empate con Lamont Roach: “Cometió muchos ilícitos”

Este es el mensaje que envío Sergio Ramos a la afición de Rayados tras su salida del club

Esta fue la razón por la que Luis Omar Tapia fue hospitalizado