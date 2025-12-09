México

Aracely Arámbula revela que sus hijos con Luis Miguel le decían ‘abuelito’ a Andrés García: “Lo recuerdan muchísimo”

Durante un tributo en Acapulco, la actriz compartió cómo Miguel y Daniel, hijos de Luis Miguel, siguen recordando con cariño al actor, una figura clave en su infancia

Guardar
Aracely Arámbula y sus hijos
Aracely Arámbula y sus hijos mantienen vivo el recuerdo de Andrés García tras su fallecimiento en Acapulco

La relación entre Aracely Arámbula, sus hijos y el fallecido Andrés García sigue presente en la memoria familiar, según relató la actriz durante un homenaje realizado en Acapulco.

En el marco de la gira de la obra “Perfume de Gardenia”, el elenco y el productor Omar Suárez rindieron tributo a García, quien formó parte del reparto durante varios años.

Arámbula, conocida como “la Chule”, compartió en el escenario del Forum Mundo Imperial que sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con Luis Miguel, mantuvieron un vínculo tan cercano con el actor que lo llamaban “abuelito”.

La actriz subrayó que ese lazo afectivo permanece vivo, ya que los hoy adolescentes continúan recordando a García con cariño, viendo videos y evocando los momentos compartidos.

Miguel y Daniel, hijos de
Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, llamaban 'abuelito' a Andrés García por su estrecho vínculo familiar

El recordado actor fue un abuelo para Miguel y Daniel

Durante su intervención ante los medios, entre ellos Venga la alegría, Arámbula destacó la importancia de García en su vida y la de sus hijos: “Hay gente muy cercana a nosotros, gente muy querida y Andrés es una persona muy especial”, expresó.

La actriz recordó que el actor conoció a su hijo mayor, Miguel, cuando apenas tenía dos meses, lo que evidencia la cercanía que existía entre García y la familia en ese entonces. Arámbula señaló: “Conoció a mis hijos desde pequeñitos; cuando tenía dos meses, ¡imagínate!, es alguien muy querido y siempre lo va a ser”.

A más de dos años del fallecimiento de Andrés García, Arámbula afirmó que tanto Miguel como Daniel lo mantienen presente en su memoria, un afecto que proviene tanto de ella como de Luis Miguel, ya que ambos compartieron una amistad profunda con el actor.

La actriz Aracely Arámbula destaca
La actriz Aracely Arámbula destaca la importancia de Andrés García en la vida de sus hijos y en la suya propia (Instagram)

La actriz enfatizó: “Mis hijos lo recuerdan muchísimo, ven los videos y hay un gran cariño, ustedes ya saben que fue un buen amigo y muy querido, del lado de mis hijos y también para mí, y del lado del papá también, ahora sí que del lado de la mamá y el papá, él y yo nos hicimos muy muy buenos amigos, compañeros, familia...”.

Andrés García, un padre para Luis Miguel

La relación entre Luis Miguel y Andrés García también estuvo marcada por momentos de especial confianza. En una entrevista concedida por García a Yordi Rosado, el actor reveló que durante la adolescencia, el cantante le preguntó directamente si era su verdadero padre, ante las dudas que tenía sobre su filiación con Luisito Rey.

Andrés García reveló en entrevista
Andrés García reveló en entrevista con Yordi Rosado que Luis Miguel le preguntó si era su verdadero padre durante su adolescencia

García respondió con honestidad: “Mira, ojalá que yo fuera tu papá, cuando yo te conocí eras como un niño casi de brazos, pues ya habías nacido, pero me hubiera sentido muy orgulloso que fueras mi hijo”.

Temas Relacionados

Aracely ArámbulaLuis MiguelAndrés Garcíamexico-entretenimiento

Más Noticias

La vitamina clave para combatir el hígado graso que retrasa la fibrosis y reduce la inflamación

Este nutriente esencial puede marcar la diferencia gracias a la protección que brinda a las células hepáticas

La vitamina clave para combatir

¿Quién es José Medina Mora Icaza, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial recibido por Sheinbaum?

El empresario asumirá la dirección del principal organismo empresarial de México a partir del 10 de diciembre

¿Quién es José Medina Mora

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

La cinta del personaje que quiso robar la Navidad volverá a la pantalla grande de las salas cinematográficas del país

Arranca preventa de boletos para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Para esta edición inédita de la final del torneo mexicano se contará con la experiencia de un silbante controversial en la liga

Este será el árbitro para

El Salvador extradita a México a hombre acusado de tráfico de personas y secuestro en Nuevo León

Exigía rescate y operaba en por lo menos tres estados, incluido la CDMX

El Salvador extradita a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una camioneta con plátanos y

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Hieren a militar de Guatemala durante enfrentamiento con grupo criminal: hallan mantas del Cártel de Sinaloa

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

ENTRETENIMIENTO

Arranca preventa de boletos para

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: a qué hora comienza el duelo para ser capataz de la semana

Tras ser llamado machista, Adal Ramones explica por qué no dejó hablar a Kim Shantal sobre los tratos de Eleazar en La Granja VIP

Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

Jumbo anuncia gira de conciertos para su ‘Tour 2026’: fechas y ciudades confirmadas

DEPORTES

Este será el árbitro para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas