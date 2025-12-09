Aracely Arámbula revela que sus hijos con Luis Miguel le decían ‘abuelito’ a Andrés García: “Lo recuerdan muchísimo”

Aracely Arámbula y sus hijos mantienen vivo el recuerdo de Andrés García tras su fallecimiento en Acapulco

La relación entre Aracely Arámbula, sus hijos y el fallecido Andrés García sigue presente en la memoria familiar, según relató la actriz durante un homenaje realizado en Acapulco.

En el marco de la gira de la obra “Perfume de Gardenia”, el elenco y el productor Omar Suárez rindieron tributo a García, quien formó parte del reparto durante varios años.

Arámbula, conocida como “la Chule”, compartió en el escenario del Forum Mundo Imperial que sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con Luis Miguel, mantuvieron un vínculo tan cercano con el actor que lo llamaban “abuelito”.

La actriz subrayó que ese lazo afectivo permanece vivo, ya que los hoy adolescentes continúan recordando a García con cariño, viendo videos y evocando los momentos compartidos.

Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, llamaban 'abuelito' a Andrés García por su estrecho vínculo familiar

El recordado actor fue un abuelo para Miguel y Daniel

Durante su intervención ante los medios, entre ellos Venga la alegría, Arámbula destacó la importancia de García en su vida y la de sus hijos: “Hay gente muy cercana a nosotros, gente muy querida y Andrés es una persona muy especial”, expresó.

La actriz recordó que el actor conoció a su hijo mayor, Miguel, cuando apenas tenía dos meses, lo que evidencia la cercanía que existía entre García y la familia en ese entonces. Arámbula señaló: “Conoció a mis hijos desde pequeñitos; cuando tenía dos meses, ¡imagínate!, es alguien muy querido y siempre lo va a ser”.

A más de dos años del fallecimiento de Andrés García, Arámbula afirmó que tanto Miguel como Daniel lo mantienen presente en su memoria, un afecto que proviene tanto de ella como de Luis Miguel, ya que ambos compartieron una amistad profunda con el actor.

La actriz Aracely Arámbula destaca la importancia de Andrés García en la vida de sus hijos y en la suya propia (Instagram)

La actriz enfatizó: “Mis hijos lo recuerdan muchísimo, ven los videos y hay un gran cariño, ustedes ya saben que fue un buen amigo y muy querido, del lado de mis hijos y también para mí, y del lado del papá también, ahora sí que del lado de la mamá y el papá, él y yo nos hicimos muy muy buenos amigos, compañeros, familia...”.

Andrés García, un padre para Luis Miguel

La relación entre Luis Miguel y Andrés García también estuvo marcada por momentos de especial confianza. En una entrevista concedida por García a Yordi Rosado, el actor reveló que durante la adolescencia, el cantante le preguntó directamente si era su verdadero padre, ante las dudas que tenía sobre su filiación con Luisito Rey.

Andrés García reveló en entrevista con Yordi Rosado que Luis Miguel le preguntó si era su verdadero padre durante su adolescencia

García respondió con honestidad: “Mira, ojalá que yo fuera tu papá, cuando yo te conocí eras como un niño casi de brazos, pues ya habías nacido, pero me hubiera sentido muy orgulloso que fueras mi hijo”.