México

Rosalía en México: estos son los precios para el LUX Tour en 2026

El proceso de venta incluirá fases especiales y experiencias exclusivas para quienes busquen algo más que un concierto

La española deleitará a sus fans mexicanos con una serie de conciertos en varios puntos del país. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Rosalía anunció su regreso a México en 2026 como parte de su gira mundial LUX Tour, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. La artista española incluirá en su itinerario tres de las principales ciudades del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El anuncio de las fechas y modalidades de venta de boletos Rosalía ha captado la atención de miles de fanáticos que buscan asegurar su lugar en los conciertos.

La gira contempla presentaciones en recintos emblemáticos de las tres ciudades más importantes del país:

  • Guadalajara: agosto 15 2026 en la Arena VFG
  • Monterrey: agosto 19 en la Arena Monterrey
  • CDMX: agosto 24 y 26 en el Palacio de los Deportes
La cantante presentará su más reciente trabajo discográfico.

Precios de los boletos

El proceso de venta de boletos comenzará con una fase exclusiva para fans, quienes podrán registrarse en la página oficial de la artista (www.rosalia.com/#tour). Esta venta especial se abrirá el 9 de diciembre a las 9:00, a través de la plataforma Ticketmaster.

Posteriormente, se realizará una preventa dirigida a clientes de Banamex, quienes podrán acceder a los boletos el 10 de diciembre a las 11:00 horas, también mediante Ticketmaster y utilizando tarjetas de débito o crédito aceptadas Finalmente, la venta general estará disponible para el público el 11 de diciembre a las 11:00 horas, permitiendo que cualquier interesado adquiera sus entradas sin restricciones bancarias.

La venta se llevará a cabo por diversas fases. (DF Entertainment)

¿Qué puedes encontrar para el concierto?

Además de las entradas convencionales, los conciertos de Rosalía en México ofrecerán paquetes VIP, que incluirán beneficios adicionales para quienes busquen una experiencia más exclusiva. Aunque se ha confirmado la existencia de estos paquetes, los detalles sobre sus precios y las ventajas específicas que ofrecerán aún no han sido revelados.

Por ahora, la información sobre el costo de los boletos permanece pendiente. Los precios oficiales se darán a conocer una vez que inicie la primera fase de venta, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores que desean asistir a los esperados conciertos de la artista.

Para los fanáticos de su música, Lux es su mejor material hasta el momento.

Rosalía no visitará toda América Latina

Pese a que nuestro continente es uno de sus principales oyentes, la artista ibérica solo tendrá presentaciones en algunos países latinoamericanos, lo que generó reacciones negativas entre sus fanáticos quienes esperaban tener la oportunidad de verla el siguiente año. Hasta el momento, Rosalía solo tendrá conciertos en los siguientes países:

  • Jul 10 Bogotá, CO Movistar Arena
  • Jul 16 Santiago, CL Movistar Arena
  • Jul 21 Buenos Aires, AR Movistar Arena
  • Ago 01 Buenos Aires, AR Movistar Arena
  • Ago 10 Rio de Janeiro, BR Farmasi Arena
  • Sept 03 San Juan, PR Coliseo de Puerto Rico

Si bien éste es el cartel oficial, donde se incluyen varias ciudades de Estados Unidos y Europa, los seguidores de la española no pierden la esperanza de que para el 2026 anuncie nuevas fechas.

