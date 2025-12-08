México

¿Quién era Miguel Ángel Chico Herrera, político guanajuatense, y cuál fue su trayectoria?

Tras más de 40 días hospitalizado, el político perdió la batalla contra un cáncer de médula

Guardar
Su fallecimiento generó condolencias inmediatas
Su fallecimiento generó condolencias inmediatas en todas las bancadas del Senado. Crédito: (Facebook)

Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, falleció este domingo a los 64 años en León, Guanajuato.

La confirmación fue hecha por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, quien lamentó la pérdida de un funcionario al que definió como un hombre íntegro, comprometido y con una profunda vocación de servicio.

La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito político, donde legisladores de diversos partidos destacaron su capacidad de diálogo y su papel en tareas estratégicas dentro del Senado.

El Senado expresó su profundo
El Senado expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, destacando su compromiso y vocación de servicio. Crédito (X)

Su esposa, Mausita Rodríguez Nieto, informó que el exsenador murió tras más de 40 días hospitalizado en el Hospital Aranda de la Parra, donde permanecía internado desde el 29 de octubre debido a un cáncer de médula.

A través de un mensaje, expresó que su esposo “partió hacia la casa del Padre”, palabras que acompañó con un agradecimiento por la vida del político guanajuatense. La familia anunció que más adelante dará a conocer los detalles de las ceremonias religiosas.

“Su esposa, Mausita Rodríguez, confirmó
“Su esposa, Mausita Rodríguez, confirmó la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera con un mensaje lleno de respeto y gratitud. Crédito: (Facebook)

Trayectoria de más de cuatro décadas

Nacido el 17 de marzo de 1961 en Irapuato, Guanajuato, Chico Herrera desarrolló una carrera multifacética como abogado, notario, periodista y político.

En el ámbito periodístico dirigió El Sol del Bajío, medio que le permitió consolidarse como una voz relevante en la vida pública de la entidad.

Su actividad política se extendió por más de 40 años, la mayor parte dentro del PRI, partido en el que desempeñó cargos clave: diputado federal, senador por representación proporcional y candidato a la gubernatura de Guanajuato en 2006.

También fue presidente estatal del PRI entre 2005 y 2006, dirigente municipal, aspirante a la alcaldía de Celaya y legislador local.

Miguel Ángel Chico Herrera militó
Miguel Ángel Chico Herrera militó más de 40 años en el PRI, consolidándose como una figura clave del partido en Guanajuato. Crédito: (Facebook)

Aunque varias de sus postulaciones no concluyeron en triunfo electoral, su presencia fue constante en la vida política guanajuatense y en el debate nacional.

Dejar el PRI, sumarse a Morena y entrar al Senado

En 2018 decidió renunciar al PRI tras cuatro décadas de militancia para integrarse al movimiento político que acompañó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Desde entonces se mantuvo activo en Morena y en el análisis público a través de espacios de opinión.

Su llegada al Senado como secretario técnico de la Jucopo le dio un papel estratégico en la operación política interna, donde era reconocido por su capacidad para construir acuerdos y por su conocimiento de los procesos legislativos.

La Jucopo coordina las actividades
La Jucopo coordina las actividades legislativas del Senado y define la agenda política entre los distintos grupos parlamentarios. Crédito: (Facebook)

Legisladores de diferentes partidos señalaron que su labor fue fundamental para mantener la coordinación y el ritmo de trabajo en esa instancia clave del Congreso.

Reacciones sobre el fallecimiento de Miguel Ángel

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, expresó su solidaridad con la familia y subrayó que la institución pierde “a un servidor público ejemplar”.

Diversos dirigentes partidistas resaltaron su trayectoria y su capacidad de interlocución.

Entre los aspectos más destacados de su legado:

  • Su papel como articulador en la Jucopo.
  • Cuatro décadas de actividad política en Guanajuato y en el ámbito federal.
  • Su labor periodística como director de El Sol del Bajío.
  • Su participación en procesos electorales y en la construcción de partidos.
  • Su transición del PRI a Morena como parte de una nueva etapa política.

Temas Relacionados

Miguel Ángel Chico HerreraSenadoGuanajuatoLaura Itzel CastilloPolítica Mexicana

Más Noticias

Sheinbaum comparte fotos con su nieto tras intensa agenda oficial

Tras su viaje a EEUU y la conmemoración de la 4T, la presidenta Sheinbaum muestra un momento familiar

Sheinbaum comparte fotos con su

Junior H recibe reconocimiento por ayuda durante las inundaciones de Veracruz

Pese a críticas y polémicas e incluso conflictos legales, el cantante fue aplaudido

Junior H recibe reconocimiento por

El vestido que une a Yuri y Selena Quintanilla: una historia de admiración y despedida

La intérprete veracruzana recordó cómo un vestuario especial y la calidez de Selena marcaron para siempre uno de los momentos más emotivos de su carrera artística

El vestido que une a

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

El hombre habría accedido a un criterio de oportunidad

Líderes del grupo criminal de

‘El Resplandor’ se proyectará en la CDMX: fecha y sede para ver el clásico de terror

La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México invitó a la población a acudir a disfrutar de la cinta

‘El Resplandor’ se proyectará en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

FGR investiga explosión en Coahuayana, Michoacán, como delincuencia organizada y no como terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Junior H recibe reconocimiento por

Junior H recibe reconocimiento por ayuda durante las inundaciones de Veracruz

El vestido que une a Yuri y Selena Quintanilla: una historia de admiración y despedida

‘El Resplandor’ se proyectará en la CDMX: fecha y sede para ver el clásico de terror

Murió Tony Méndez, rockero fundador de Kerigma y socio del bar Rockotitlán

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: arranca noche de eliminación

DEPORTES

Óscar de la Hoya destroza

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull