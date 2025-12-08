¿Quién era Miguel Ángel Chico Herrera, político guanajuatense, y cuál fue su trayectoria?

Su fallecimiento generó condolencias inmediatas en todas las bancadas del Senado. Crédito: (Facebook)

Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, falleció este domingo a los 64 años en León, Guanajuato.

La confirmación fue hecha por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, quien lamentó la pérdida de un funcionario al que definió como un hombre íntegro, comprometido y con una profunda vocación de servicio.

La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito político, donde legisladores de diversos partidos destacaron su capacidad de diálogo y su papel en tareas estratégicas dentro del Senado.

El Senado expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, destacando su compromiso y vocación de servicio. Crédito (X)

Su esposa, Mausita Rodríguez Nieto, informó que el exsenador murió tras más de 40 días hospitalizado en el Hospital Aranda de la Parra, donde permanecía internado desde el 29 de octubre debido a un cáncer de médula.

A través de un mensaje, expresó que su esposo “partió hacia la casa del Padre”, palabras que acompañó con un agradecimiento por la vida del político guanajuatense. La familia anunció que más adelante dará a conocer los detalles de las ceremonias religiosas.

“Su esposa, Mausita Rodríguez, confirmó la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera con un mensaje lleno de respeto y gratitud. Crédito: (Facebook)

Trayectoria de más de cuatro décadas

Nacido el 17 de marzo de 1961 en Irapuato, Guanajuato, Chico Herrera desarrolló una carrera multifacética como abogado, notario, periodista y político.

En el ámbito periodístico dirigió El Sol del Bajío, medio que le permitió consolidarse como una voz relevante en la vida pública de la entidad.

Su actividad política se extendió por más de 40 años, la mayor parte dentro del PRI, partido en el que desempeñó cargos clave: diputado federal, senador por representación proporcional y candidato a la gubernatura de Guanajuato en 2006.

También fue presidente estatal del PRI entre 2005 y 2006, dirigente municipal, aspirante a la alcaldía de Celaya y legislador local.

Miguel Ángel Chico Herrera militó más de 40 años en el PRI, consolidándose como una figura clave del partido en Guanajuato. Crédito: (Facebook)

Aunque varias de sus postulaciones no concluyeron en triunfo electoral, su presencia fue constante en la vida política guanajuatense y en el debate nacional.

Dejar el PRI, sumarse a Morena y entrar al Senado

En 2018 decidió renunciar al PRI tras cuatro décadas de militancia para integrarse al movimiento político que acompañó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Desde entonces se mantuvo activo en Morena y en el análisis público a través de espacios de opinión.

Su llegada al Senado como secretario técnico de la Jucopo le dio un papel estratégico en la operación política interna, donde era reconocido por su capacidad para construir acuerdos y por su conocimiento de los procesos legislativos.

La Jucopo coordina las actividades legislativas del Senado y define la agenda política entre los distintos grupos parlamentarios. Crédito: (Facebook)

Legisladores de diferentes partidos señalaron que su labor fue fundamental para mantener la coordinación y el ritmo de trabajo en esa instancia clave del Congreso.

Reacciones sobre el fallecimiento de Miguel Ángel

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, expresó su solidaridad con la familia y subrayó que la institución pierde “a un servidor público ejemplar”.

Diversos dirigentes partidistas resaltaron su trayectoria y su capacidad de interlocución.

Entre los aspectos más destacados de su legado:

Su papel como articulador en la Jucopo.

Cuatro décadas de actividad política en Guanajuato y en el ámbito federal.

Su labor periodística como director de El Sol del Bajío.

Su participación en procesos electorales y en la construcción de partidos.

Su transición del PRI a Morena como parte de una nueva etapa política.