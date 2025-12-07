Un muerto y 20 heridos dejó volcadura de camión de pasajeros en Chiapas

El incidente dejó un saldo de una persona fallecido y un varios heridos. Foto: Yajalón Mágico - Chiapas.

Un camión de pasajeros volcó en el estado de Chiapas, el cual dejó un saldo de 20 personas heridas y un fallecido, de acuerdo con los primeros reportes.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 7 de diciembre en en el kilómetro 29 de la autopista San Cristóbal de Las Casas, en dicha entidad de la República.

Los primeros reportes manifiestan que el saldo de personas heridas era de los pasajeros que se encontraban en la unidad de transporte público, al igual del de la persona que murió en el lugar.

Como se mencionó anteriormente, el accidente automovilístico ocurrió debido a la volcadura del camión. Hasta el momento se desconocen las causas exactas del por qué sucedió dicho incidente.

Lluvias torrenciales provocan colapso de puente vehicular La Tablazón 1 en Mapastepec. Crédito: AlertaChiapas

De igual manera, los primeros reportes indicaron que el autobús de pasajeros trasladaba a jóvenes indígenas, los cuales presuntamente son trabajadores agrícolas del Estado de Sonora.

Medios locales mencionaron que la persona que perdió la vida fue porque resultó aplastado por el camión de pasajeros, luego de que este volcó en el tramo mencionado anteriormente.

Autoridades de Chiapas no se han pronunciado por el accidente de una volcadura de camión de pasajeros

Hasta el momento ninguna autoridad en el estado de Chiapas se ha pronunciado por el accidente de una volcadura de camión, en el estado de Chiapas, que ha dejado un saldo preliminar de 20 heridos y un fallecido.

De igual manera, tampoco el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha hablado sobre lo ocurrido en algún mensaje oficial de conferencia de prensa o sus redes sociales oficiales.

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, no se ha pronunciado por el incidente. Foto: Archivo/Infobae México.

Accidentes en carretera de México

Un repunte en los accidentes en carretera en México ha encendido alertas entre autoridades federales y estatales durante los últimos meses.

Datos recientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Guardia Nacional revelan un incremento constante de incidentes viales en autopistas, carreteras libres y tramos estatales, afectando tanto al transporte particular como al de carga.

Las causas principales van desde el exceso de velocidad y factores de distracción, como el uso del teléfono móvil, hasta el consumo de alcohol o sustancias y el mal estado de algunos tramos carreteros.

Los siniestros ocurren con mayor frecuencia en periodos vacacionales o fines de semana.

Según reportes de la Guardia Nacional, en 2024 se han registrado más de 12 mil 500 accidentes en autopistas federales, con consecuencias fatales y cientos de lesionados.

Las autoridades han reforzado operativos de vigilancia, campañas de prevención y revisión a transportistas, además de implementar sistemas de radares móviles y retenes.

El número de fallecidos y heridos ha impulsado el llamado a la prevención y el respeto estricto de las normas de tránsito, así como al mantenimiento regular de los vehículos y la mejora de la infraestructura.