La Granja VIP en vivo hoy 7 de diciembre, día de eliminación: así marchan las encuestas y la confesión de 2 nominados

Lolita Cortés abandonó por voluntad propia el programa debido a un cuadro de ansiedad generalizada.

En el exterior, como cada semana, el fandom de cada celebridad vota activamente. En X —antes Twitter— las encuestan anticipan una de las eliminaciones más reñidas del reality, colocando a La Bea como la habitantes con más posibilidades de salir.

Anoche, durante una caminata nocturna, Sergio y Fabiola se sintieron seguros de mantenerse en la competencia: “Creo que puede estar más entre ellos dos (Teo y La Bea), no lo sé, también subir a La Bea en un viernes fue muy duro... y qué feo, porque lo hicieron muy mal (el Team Cacaraqueo)” , indicó Fabiola.

La estrategia de Kim Shantal mantiene desconcertados a todos los granjeros. El sábado, un día después de que la influencer diera una lección a Alfredo Adame y respondiera a sus insultos salvándolo, Teo, La Bea, Sergio Mayer Mori y Fabiola Campomanes han pedido votos para mantenerse dentro de la granja.

