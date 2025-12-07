El frente frío número 19 provocará lluvias intensas y descenso de temperatura en México

Autoridades de la CDMX pidieron a la población extremar precauciones ante el descenso de temperaturas Crédito: Cuartoscuro

El sistema frontal número 18, que se extiende como estacionario sobre el norte y noreste del golfo de México, causará lluvias y bajas temperaturas entre el sábado y el domingo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A partir del lunes 8 de diciembre, el avance del frente frío número 19 marcará el inicio de la semana en México, con un impacto significativo en el clima de la península de Yucatán y el sureste del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico a 24 horas, se prevén lluvias intensas en regiones como Chiapas y Tabasco, mientras que la masa de aire polar asociada al sistema mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

SMN pronostica evento de Norte con fuertes vientos

Además, se espera un evento de “Norte” con vientos fuertes a intensos en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec, así como en la península de Yucatán.

En el transcurso del martes, el frente frío número 19 continuará su desplazamiento sobre la península de Yucatán, generando lluvias fuertes a muy fuertes en la región y manteniendo la probabilidad de precipitaciones intensas en Chiapas y Tabasco.

Según el pronóstico, la masa de aire polar comenzará a modificar sus características térmicas, lo que propiciará un ascenso gradual de las temperaturas durante la tarde en el norte y noreste del país.

No obstante, el evento de “Norte” persistirá con intensidad en el sur del litoral del golfo de México, la península de Yucatán y el istmo y golfo de Tehuantepec, aunque disminuirá progresivamente a lo largo del día.

Para el miércoles, el frente frío número 19 se mantendrá como estacionario sobre la península de Yucatán, lo que prolongará la probabilidad de lluvias y chubascos en esa zona.

Además, se prevé la continuidad de vientos del norte en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El evento de Norte suele causar fuertes vientos en el Istmo de Tehuantepec. EFE/Rusvel Rasgado López

Mientras tanto, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerán la presencia de lluvias e intervalos de chubascos en áreas del occidente y sur de México.

En el centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluidos el valle de México y la península de Yucatán, también se esperan precipitaciones debido a la interacción de un canal de baja presión en el sureste con la humedad de los tres cuerpos de agua mencionados.

Pronóstico de lluvias en los estados de la República Mexicana para este domingo 7 de diciembre

Lluvias fuertes: Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Chubascos: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Edomex, CDMX, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Viento de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.

Máximas 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán.

Máximas 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo.

Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: sierras de Chihuahua y Durango.

Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Mínimas de 0 a 5 °C: sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.