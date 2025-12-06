México

Un futuro más claro: rompiendo los mitos y el estigma en torno a la visión infantil

Una buena visión debería ser un derecho básico, no un privilegio. Este artículo explora cómo los mitos, el estigma y las brechas en el acceso continúan nublando el futuro de millones de niños

Guardar
Akito Kamei, Profesor Investigador en
Akito Kamei, Profesor Investigador en la Escuela de Gobierno y Economía, Universidad Panamericana Foto: (Cortesía del autor)

En mi artículo anterior, “Viendo la desigualdad: cómo los problemas de visión reflejan las brechas económicas y educativas en México”, analicé la amplia prevalencia de la discapacidad visual en México y sus profundas consecuencias económicas y educativas. Se estima que 16 millones de personas en México —alrededor del 12.1% de la población— viven con algún grado de discapacidad visual. Sin embargo, el acceso a la atención visual sigue siendo limitado tanto en México como en muchos otros países. Esta falta de acceso no solo afecta el riesgo de lesiones y el aprendizaje infantil, sino que también reduce la productividad laboral.

La investigación de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) muestra que por cada dólar invertido en salud visual se puede generar un retorno de 28 dólares en los países de ingresos bajos y medios. Este hallazgo plantea una importante pregunta económica: si los beneficios son tan altos, ¿por qué no más personas invierten en atención visual o compran lentes? Cuando se trata de lentes, las barreras van más allá de las limitaciones financieras y la falta de optometristas: las creencias culturales, los conceptos erróneos y los estigmas sociales también influyen, desalentando a las personas a usar lentes incluso cuando los tienen disponibles.

¿Usar lentes empeora la vista? — No, es un mito

Uno de los mitos más comunes sobre la visión es que usar lentes debilita la vista. Muchos padres dudan en conseguir lentes para sus hijos porque temen que dependan de ellos y que su visión se deteriore más rápido.

Una mujer en primer plano
Una mujer en primer plano usa lentes de realidad aumentada, abrazando la inteligencia artificial y la tecnología del futuro. Un vistazo a la ciencia ficción que se convierte en realidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la evidencia científica muestra lo contrario. Un estudio en Malasia siguió a casi 100 niños de 9 a 14 años durante dos años y encontró que aquellos que usaron lentes con menor graduación de la necesaria (subcorrección) presentaron un empeoramiento más rápido de la miopía en comparación con quienes recibieron la corrección completa.

Otro estudio a mayor escala en China mostró que usar lentes puede incluso ralentizar la progresión de la miopía, ayudando a los niños a mantener una mejor visión por más tiempo.

Aunque la evidencia sobre este tema es limitada, las investigaciones existentes demuestran que si un niño necesita lentes, usarlos no solo es seguro, sino esencial para un desarrollo visual saludable.

El estigma en torno al uso de lentes

Una investigación realizada en China con más de 250 escuelas encontró que, incluso cuando los lentes se proporcionaban de forma gratuita, menos de la mitad de los niños los seguían usando seis meses después (1) . Este patrón se repite en varios países. Estudios en México, Chile, Tanzania y Sudáfrica informan bajas tasas de cumplimiento: entre el 13% y el 41% de los niños usan sus lentes de manera constante incluso cuando son gratuitos.

Una de las razones más comunes que mencionan los niños es la preocupación por su apariencia y la presión de grupo: no quieren parecer “diferentes” o “nerds”.

Relacionado con este tema, he notado que muchos personajes animados con lentes suelen representarse como demasiado estudiosos o socialmente torpes. Como sociedad, compartimos la responsabilidad de cambiar esta percepción y asegurarnos de que usar lentes no esté asociado con estigmas, estereotipos o rasgos de personalidad específicos.

En última instancia, mejorar la visión no se trata solo de distribuir lentes, sino también de transformar percepciones. Superar los estigmas, la desinformación y las barreras sociales es esencial para garantizar que cada niño pueda ver —y aprender— con claridad.

Este programa beneficiará a niñas
Este programa beneficiará a niñas y niños de nivel básico para atender su salud visual. Crédito: Cuartoscuro

Pasar tiempo al aire libre reduce la miopía

¿Hay algo más que los padres puedan hacer además de garantizar revisiones oculares regulares? Investigaciones en China, donde la miopía es cada vez más común, sugieren que pasar más tiempo al aire libre puede reducir significativamente el riesgo de desarrollarla.

En un gran estudio escolar, las escuelas fueron asignadas aleatoriamente para agregar 40 u 80 minutos adicionales de tiempo al aire libre cada día. Los niños de estas escuelas tuvieron entre un 11% y un 16% menos de riesgo de desarrollar miopía en comparación con el grupo de control 2 . De manera similar, otro estudio en China encontró que agregar solo 40 minutos de actividad al aire libre por día redujo la incidencia de miopía en los tres años siguientes entre los estudiantes de 6 años 3 .

Después de la pandemia de COVID-19, los niños se han acostumbrado aún más a estilos de vida en interiores dominados por pantallas y aprendizaje digital. Estos hallazgos son un recordatorio poderoso de que un cambio simple —animar a los niños a pasar más tiempo al aire libre— puede contribuir significativamente a proteger su vista y fomentar un equilibrio más saludable entre el mundo digital y el natural.

1 Sylvia, S., Ma, X., Shi, Y., &amp; Rozelle, S. (2022). Ordeal mechanisms, information, and the cost-effectiveness of strategies to provide subsidized eyeglasses. Journal of health economics, 82, 102594.

2 He, X., Sankaridurg, P., Wang, J., Chen, J., Naduvilath, T., He, M., ... &amp; Xu, X. (2022). Time outdoors in reducing myopia: a school-based cluster randomized trial with objective monitoring of outdoor time and light intensity. Ophthalmology, 129(11), 1245-1254.

3 He, M., Xiang, F., Zeng, Y., Mai, J., Chen, Q., Zhang, J., ... &amp; Morgan, I. G. (2015). Effect of time spent outdoors at school on the development of myopia among children in China: a randomized clinical trial. Jama, 314(11), 1142-1148.

Temas Relacionados

mexico-opinionmexico-noticiasinfanciasinfancianiños

Más Noticias

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: ¿Cómo recoger la tarjeta si soy menor de edad?

La distribución de los plásticos comenzó desde el pasado 25 de noviembre

Becas Rita Cetina y Benito

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

El sorteo del Grupo A determinó que ambos equipos abrirán el torneo nuevamente, lo que trae de vuelta el recuerdo del gol de Tshabalala y la postal de 2010

Qué fue de Tshabalala: el

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

Estos son los podcast mas

Mientras Sheinbaum abarrota el Zócalo, Alito Moreno promete en Toluca el regreso del PRI en 2027

El líder del Partido Revolucionario Institucional se declara listo para fortalecerse

Mientras Sheinbaum abarrota el Zócalo,

Así recordó Sheinbaum a AMLO durante el festejo en el Zócalo por los siete años de la 4T

La jefa del Ejecutivo recordó el punto de quiebre en 2018, cuando AMLO inició la transformación

Así recordó Sheinbaum a AMLO
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae el “Danone”, jefe de

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

ENTRETENIMIENTO

El ranking de lo más

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de diciembre?

Arturo Carmona manda fuerte mensaje a Pati Chapoy tras críticas contra Melenie: “La responsable del hate que mi hija recibe”

Dua Lipa rompe en llanto antes de su último concierto en CDMX: así fue el conmovedor momento | VIDEO

DEPORTES

Qué fue de Tshabalala: el

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron

FIFA confirma horarios y selecciones que jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026