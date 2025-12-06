Un futuro más claro: rompiendo los mitos y el estigma en torno a la visión infantil

Akito Kamei, Profesor Investigador en la Escuela de Gobierno y Economía, Universidad Panamericana Foto: (Cortesía del autor)

En mi artículo anterior, “Viendo la desigualdad: cómo los problemas de visión reflejan las brechas económicas y educativas en México”, analicé la amplia prevalencia de la discapacidad visual en México y sus profundas consecuencias económicas y educativas. Se estima que 16 millones de personas en México —alrededor del 12.1% de la población— viven con algún grado de discapacidad visual. Sin embargo, el acceso a la atención visual sigue siendo limitado tanto en México como en muchos otros países. Esta falta de acceso no solo afecta el riesgo de lesiones y el aprendizaje infantil, sino que también reduce la productividad laboral.

La investigación de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) muestra que por cada dólar invertido en salud visual se puede generar un retorno de 28 dólares en los países de ingresos bajos y medios. Este hallazgo plantea una importante pregunta económica: si los beneficios son tan altos, ¿por qué no más personas invierten en atención visual o compran lentes? Cuando se trata de lentes, las barreras van más allá de las limitaciones financieras y la falta de optometristas: las creencias culturales, los conceptos erróneos y los estigmas sociales también influyen, desalentando a las personas a usar lentes incluso cuando los tienen disponibles.

¿Usar lentes empeora la vista? — No, es un mito

Uno de los mitos más comunes sobre la visión es que usar lentes debilita la vista. Muchos padres dudan en conseguir lentes para sus hijos porque temen que dependan de ellos y que su visión se deteriore más rápido.

Una mujer en primer plano usa lentes de realidad aumentada, abrazando la inteligencia artificial y la tecnología del futuro. Un vistazo a la ciencia ficción que se convierte en realidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la evidencia científica muestra lo contrario. Un estudio en Malasia siguió a casi 100 niños de 9 a 14 años durante dos años y encontró que aquellos que usaron lentes con menor graduación de la necesaria (subcorrección) presentaron un empeoramiento más rápido de la miopía en comparación con quienes recibieron la corrección completa.

Otro estudio a mayor escala en China mostró que usar lentes puede incluso ralentizar la progresión de la miopía, ayudando a los niños a mantener una mejor visión por más tiempo.

Aunque la evidencia sobre este tema es limitada, las investigaciones existentes demuestran que si un niño necesita lentes, usarlos no solo es seguro, sino esencial para un desarrollo visual saludable.

El estigma en torno al uso de lentes

Una investigación realizada en China con más de 250 escuelas encontró que, incluso cuando los lentes se proporcionaban de forma gratuita, menos de la mitad de los niños los seguían usando seis meses después (1) . Este patrón se repite en varios países. Estudios en México, Chile, Tanzania y Sudáfrica informan bajas tasas de cumplimiento: entre el 13% y el 41% de los niños usan sus lentes de manera constante incluso cuando son gratuitos.

Una de las razones más comunes que mencionan los niños es la preocupación por su apariencia y la presión de grupo: no quieren parecer “diferentes” o “nerds”.

Relacionado con este tema, he notado que muchos personajes animados con lentes suelen representarse como demasiado estudiosos o socialmente torpes. Como sociedad, compartimos la responsabilidad de cambiar esta percepción y asegurarnos de que usar lentes no esté asociado con estigmas, estereotipos o rasgos de personalidad específicos.

En última instancia, mejorar la visión no se trata solo de distribuir lentes, sino también de transformar percepciones. Superar los estigmas, la desinformación y las barreras sociales es esencial para garantizar que cada niño pueda ver —y aprender— con claridad.

Este programa beneficiará a niñas y niños de nivel básico para atender su salud visual. Crédito: Cuartoscuro

Pasar tiempo al aire libre reduce la miopía

¿Hay algo más que los padres puedan hacer además de garantizar revisiones oculares regulares? Investigaciones en China, donde la miopía es cada vez más común, sugieren que pasar más tiempo al aire libre puede reducir significativamente el riesgo de desarrollarla.

En un gran estudio escolar, las escuelas fueron asignadas aleatoriamente para agregar 40 u 80 minutos adicionales de tiempo al aire libre cada día. Los niños de estas escuelas tuvieron entre un 11% y un 16% menos de riesgo de desarrollar miopía en comparación con el grupo de control 2 . De manera similar, otro estudio en China encontró que agregar solo 40 minutos de actividad al aire libre por día redujo la incidencia de miopía en los tres años siguientes entre los estudiantes de 6 años 3 .

Después de la pandemia de COVID-19, los niños se han acostumbrado aún más a estilos de vida en interiores dominados por pantallas y aprendizaje digital. Estos hallazgos son un recordatorio poderoso de que un cambio simple —animar a los niños a pasar más tiempo al aire libre— puede contribuir significativamente a proteger su vista y fomentar un equilibrio más saludable entre el mundo digital y el natural.

