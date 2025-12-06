Temblor hoy en México: se registra sismo de 4.1 en Yucatán

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió la noche del 5 de diciembre el estado de Yucatán, generando sorpresa entre los habitantes de la región. El movimiento telúrico, registrado a las 23:38 horas, tuvo su epicentro en las inmediaciones de Ticul, según datos preliminares del Servicio Sismológico Nacional (SSN). La profundidad del evento fue de 5 kilómetros, lo que contribuyó a que el temblor se percibiera en diversas localidades cercanas.
De acuerdo con el SSN, el epicentro se localizó 16 kilómetros al noreste de la ciudad de Ticul, en las coordenadas 20.524 grados de latitud y -89.463 grados de longitud. Este tipo de actividad sísmica es poco frecuente en la península de Yucatán, lo que explica la reacción de asombro entre la población local.
Ticul fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este 5 de diciembre a los pobladores del estado de Yucatán a las 23:38 horas.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.