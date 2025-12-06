México

Quién es el octavo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Los nominados, a excepción de César Doroteo, competirán por la salvación

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

César Doroteo, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y LA Bea están en riesgo de ser eliminados de La Granja VIP el próximo domingo 7 de diciembre.

Y es que su permanencia en la competencia dependerá únicamente del voto del público.

A continuación te compartimos una muestra de cuánto apoyo tiene cada uno en redes sociales, según una encuesta del programa Vaya Vaya.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

¿Quién es el octavo eliminado de La Granja VIP?

Influencers y creadores de contenido enfocados al mundo de la farándula suelen abrir encuestas en sus redes sociales sobre quién podría ser el próximo eliminado de la competencia.

Aunque el resultado no impacta de ninguna manera en la votación oficial, sí es considerado como un reflejo del apoyo del público a cada nominado.

El programa Vaya Vaya publicó una encuesta con la pregunta “Quién quieres que se quede en La Granja VIP” y este es el resultado hasta la mañana del 6 de diciembre.

(FB: Vaya Vaya)
(FB: Vaya Vaya)

Sergio Mayer Mori se posiciona como el favorito para continuar en la competencia con 30 por ciento de votos a favor de su permanencia.

Le siguen Fabiola Campomanes y César Doroteo con 29 y 20 por ciento de votos a favor de su permanencia, respectivamente.

En último lugar se encuentra La Bea con 19 por ciento de votos a favor, es decir, es la menos favorita del público para seguir en “La Granja VIP”, según esta encuesta.

(Captura de pantalla TikTok(
(Captura de pantalla TikTok(

¿Quiénes son los granjeros eliminados de La Granja VIP?

El reality show tendrá una duración de 10 semanas; comenzó el 12 de octubre y terminará hasta el 21 de diciembre.

Hasta el momento, ocho granjeros han salido de la competencia, siete por el proceso de eliminación y uno por decisión propia.

Ellos son los granjeros eliminados de la primera temporada del reality por orden de salida:

  1. Carolina Ross
  2. Sandra Itzel
  3. Omahi
  4. Jawy Méndez
  5. Manola Diez
  6. Kike Mayagoitia
  7. Lis Vega
Lolita Cortés pidió su salida
Lolita Cortés pidió su salida del reality entre lágrimas. (Captura de pantalla YouTube)

¿Quién abandonó La Granja VIP?

Fue Lolita Cortés quien tomó la decisión de abandonar la competencia por voluntad propia tras sufrir una crisis de salud mental.

“He estado con mi esposo. Mis perros al principio fue: «¿Y esta señora dónde la hemos visto antes?» (...) Mi hermana estaba deshecha, recuperar a mis hijos, me fui a casa de mi hijo, platicamos (...) He estado con mi esposo porque algo que entendí ahí adentro es: No, no quiero el césped de al lado que es más verde. No, no quiero la ropa que tiene alguien más. Quiero a mi marido, quiero a mi familia, quiero donde vivo, quiero a mis perros", contó en entrevista para Venga la Alegría.

