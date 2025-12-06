México

Peregrinos que asistan a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre podrán vacunarse contra el sarampión en CDMX

La planeación de la Secretaría de Salud capitalina es instalar seis módulos cercanos al recinto religioso para evitar contagios o brotes en medio de la celebración a la Virgen del Tepeyac

A una semana del arribo masivo de fieles a la Basílica de Guadalupe por la celebración del 12 de diciembre ―considerado como Día de la Virgen de Guadalupe― el Gobierno de la Ciudad de México confirmó la instalación de seis módulos de vacunación contra el sarampión para los peregrinos que lleguen sin esquema completo de inmunización.

La secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman, explicó que la estrategia responde al incremento de contagios registrados este año. De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, hasta el 4 de diciembre se tenían contabilizados 5 mil 504 casos acumulados, distribuidos en 28 entidades y 169 municipios. En la Ciudad de México, el saldo es de doce casos confirmados: todos detectados desde el inicio del brote en 2025.

Gasman advirtió que el riesgo de transmisión es especialmente alto en eventos de concentración masiva, tales como la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe y puesto que una sola persona con sarampión puede contagiar hasta a 18 más. Por ello, la instalación de módulos en el perímetro guadalupano busca evitar cadenas de transmisión durante las festividades.

Módulos de vacunación contra el sarampión desde el 10 de diciembre: estas son sus ubicaciones

Los seis módulos de vacunación estarán operando a partir del martes 10 de diciembre. Se distribuirán a lo largo del trayecto final que recorren los peregrinos en su ingreso al templo mariano. Serán operados por personal de diversas instituciones de salud:

  • Secretaría de Salud de la CDMX
  • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
  • IMSS-Bienestar
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Nadine Gasman señaló igualmente que no habrá restricciones; cualquier persona que lo requiera podrá recibir la vacuna, ya sea residente de la capital o visitante de otro estado.

“Esperamos poner vacunas a las personas que vienen. No nos va a importar si son de la Ciudad de México o de fuera”, enfatizó.

La secretaría de salubridad capitalina aún afina la cifra final de dosis destinadas específicamente a los peregrinos, pero aseguró que el sistema de salud cuenta con la capacidad suficiente. Actualmente, la dependencia tiene disponibles más de 260 mil dosis en los centros de salud de la capital.

Operativos adicionales en el AICM y terminales de autobuses contra el sarampión

Debido al alto flujo de visitantes nacionales y extranjeros en diciembre, la Secretaría realizará también operativos de vacunación en:

  • Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
  • Terminales de autobús

El objetivo es aprovechar la movilidad en temporada alta para elevar la cobertura poblacional. Desde agosto, la CDMX ha aplicado alrededor de 720 mil vacunas contra el sarampión, una cifra que, según Gasman, ha sido determinante para evitar un repunte de contagios más acelerado.

“Estas 720 mil vacunas han hecho que no sean muchísimas personas las que se contagian”, señaló. “Hay que llegar a tener por lo menos el 90% de la población con las vacunas”.

Cinco nuevos casos: cuatro en Álvaro Obregón y uno en Cuajimalpa

La noche del 2 de diciembre, la autoridad capitalina confirmó cinco nuevos casos de la enfermedad: cuatro adultos y una niña. No obstante, ninguno con antecedente de vacunación.

Los cuatro casos registrados en Álvaro Obregón incluyen a dos hermanos —un hombre de 50 años y una mujer de 46— y un vecino de la misma unidad habitacional. El quinto caso se reportó en Cuajimalpa.

Tras la confirmación, la Secretaría activó un operativo de contención mediante:

  • barridos territoriales de 50 manzanas alrededor de cada caso
  • búsqueda de personas con síntomas
  • verificación de esquemas de vacunación
  • aplicación de cerco sanitario en ambas alcaldías

También se reforzó la vacunación casa por casa con brigadas epidemiológicas.

Llamado urgente a vacunarse antes de las fiestas decembrinas

La secretaria Gasman insistió en que la vacunación es la herramienta más eficaz para detener la propagación del virus. Reiteró el llamado a los capitalinos —en especial a quienes no han completado su esquema— a acudir a los centros de salud antes de los eventos y reuniones de diciembre.

“Estos cinco casos, ninguno se había vacunado, y pues eso los expone a ellos, a sus familias y a sus comunidades”, advirtió. “Antes de que empiecen las fiestas decembrinas, antes de que empieces a comprar los regalos, ¡que vayas y te vacunes!“.

La Secretaría también recordó que están disponibles las vacunas de temporada contra influenza, Covid-19 y neumococo. Especialmente para niñas, niños, adultos mayores y personas con comorbilidades.

