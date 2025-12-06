Mientras Sheinbaum abarrota el Zócalo, Alito Moreno promete en Toluca el regreso del PRI en 2027

Alejandro Moreno destaca que el PRI transformó los ideales de la Revolución Mexicana en instituciones sólidas y duraderas para México. Crédito: X @PRI_Nacional

Más de 600 mil personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México este 6 de diciembre para celebrar los 7 años de la Cuarta Transformación, movimiento fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy comandado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre fervor y gritos de apoyo, la mandataria salió de Palacio Nacional, saludó a varios de los asistentes, y luego subió al templete para dar un mensaje a la nación, donde resaltó los logros de su gobierno y también de la administración de AMLO.

Claudia Sheinbaum triunfa en el Zócalo, REUTERS/Raquel Cunha

Además, aseveró que la mayoría de los jóvenes mexicanos están con la 4T (en referencia a las pasadas movilizaciones de la “Generación Z”) y aseguró que las campañas en su contra supuestamente orquestadas por la derecha detendrán el movimiento.

Alito Moreno en Toluca: “Vamos a ganar en 2027″

Mientras Claudia Sheinbaum celebraba en la plancha del Zócalo Capitalino, Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, encabezó en Toluca la toma de protesta de comités municipales.

Sobre un escenario montado en la explanada del CDE en Toluca, Alejandro Moreno Cárdenas afirmó que el Partido Revolucionario Institucional se va a fortalecer para, en 2027, sacar a Morena del poder.

“Les vamos a ganar y les vamos a ganar por la fuerza del PRI. Les digo a todos (...) son fundamentales y junto con ustedes vamos a ganar en el 2027″

Alito moreno asegura que el PRI sí puede competir solo en 2030

Crédito: Jesús Áviles| Infobae México

Durante la instalación del nuevo Consejo Político Nacional de PRI, celebrada el pasado 5 de diciembre, Alito Moreno enfatizó que el partido está listo para contender sin alianzas, pero subrayó que, si se presenta la coyuntura y existe voluntad política, el PRI está dispuesto a construir un gran frente opositor.

En su intervención, el líder priista realizó un llamado explícito a quienes abandonaron el partido en el pasado, invitándolos a regresar: “Tienen las puertas abiertas”, afirmó, dirigiéndose tanto a exmilitantes como a quienes alguna vez votaron por el PRI y ahora militan en otras fuerzas. Moreno insistió: “Regresen a casa para dar la batalla por nuestro país”, reiterando que todos son bienvenidos en el proceso de reconstrucción partidista.

Desde el auditorio de la sede nacional, ante los 345 integrantes del renovado Consejo Político Nacional —conformado por representantes de los 32 estados y figuras cercanas a la dirigencia—, Moreno proclamó: “El PRI es inmortal”. Acompañado por militantes que coreaban consignas como “fuera Morena”, el dirigente repitió en varias ocasiones: “Vamos a ganar, vamos a ganar”, marcando el tono combativo de la jornada.

Moreno exhortó a la militancia a enfrentar al actual gobierno, al que calificó de ejercer el poder con temor pese a presumir fortaleza. Sostuvo que el PRI corregirá el rumbo del país y buscará desplazar a Morena del poder. Enfatizó que el partido mantiene su convicción aliancista: “Creemos en las coaliciones, pero claro, estamos listos y con plena determinación para competir solos en el 2026, el 2027, y ganar la presidencia en el 2030”, declaró.