Hacienda autorizó fusión de Banco Multiva con negocio fiduciario de CIBanco

La resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 5 de diciembre de 2025, confirmó la ausencia de obstáculos legales para realizar la integración entre Grupo Financiero Multiva y la división fiduciaria de CIBanco, entidad que dejó de operar el 10 de octubre, por lo que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó formalmente su autorización a dicha fusión.

El aval de SHCP dará paso a la creación de una nueva entidad financiera llamada “CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple”, la cual será incorporada a Multiva durante el proceso de fusión, según lo estipulado en el texto.

Esto dice Hacienda sobre la decisión tomada para el futuro de CIBanco

“Se autoriza la fusión de”Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva”, como sociedad fusionante que subsiste, con la sociedad de nueva creación, resultante de la escisión de ”CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple", como sociedad fusionada que se extingue“, menciona en el documento de resolución.

Previo a la aprobación, la dependencia consultó tanto al Banco de México como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ambas entidades emitieron evaluaciones positivas sobre la operación: “Mediante oficio UBVA/CBV/242/2025 de fecha 15 de agosto de 2025 y sus alcances UBVA/CBV/253/2025 y UBVA/CBV/266/2025 de fechas 22 y 25, ambos de agosto de 2025”.

En el documento se precisa que Multiva cumplió con todos los requisitos solicitados, por lo que “no se observan impedimentos legales, contables, financieros u operativos respecto de la procedencia de la fusión descrita”.

Hacienda pide cumplir condiciones para llevar a cabo fusión con Multiva

La dependencia tomó previsiones y autorizó el movimiento siempre y cuando en un plazo “dentro de los diez días hábiles siguientes” se presenten los siguientes documentos:

Copia certificada en la que conste la protocolización de las resoluciones adoptadas por Unanimidad de los Accionistas que representan la totalidad de las acciones representativas del capital social.

Copia certificada de la escritura pública en la que conste la protocolización de las resoluciones adoptadas fuera de asamblea por acuerdo Unánime de los Accionistas de la sociedad de nueva creación.

Copia simple de las constancias de ingreso ante el Registro Público de Comercio.

Señalamientos de EEUU llevaron al cierre de CIBanco

Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió señalamientos por presunto lavado de dinero, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, cesaron sus operaciones en México, así lo dio a conocer Jorge Arce, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) en octubre de este 2025.

Jorge Arce precisó que la salida del sistema financiero mexicano ocurrió bajo la supervisión de las autoridades financieras nacionales, asegurando la protección de los clientes y el traspaso de activos hacia otras entidades.

Advirtió que ese sería el “cierre de ese capítulo” marcado por señalamientos: “Este capítulo se quedó ahí. Acabó. Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando como gremio y como bancos en mejorar nuestros estándares continuamente, porque las tipologías y este tipo de preocupaciones continúan y cambian”.

Estos son los puntos más relevantes sobre la fusión de Multiva con CIBanco

La Secretaría de Hacienda autorizó formalmente la fusión de Grupo Financiero Multiva con la división fiduciaria de CIBanco , tras la publicación de la resolución en el DOF el 5 de diciembre de 2025.

El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores avalaron la operación, emitiendo evaluaciones favorables sobre la fusión.

Multiva cumplió con todos los requisitos legales, contables, financieros y operativos exigidos por las autoridades.

Hacienda condicionó la autorización de la fusión a la presentación de diversos documentos en un plazo de diez días hábiles.