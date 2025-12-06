Así era el juego de pelota, el deporte mexicano que Claudia Sheinbaum recordó en el Sorteo del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum asistió al Sorteo del Mundial 2026 (Photo by SAUL LOEB / AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó en el Sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026, realizado en Washington D.C., donde México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes del torneo.

En este evento, Sheinbaum habló del orgullo de que México reciba la Copa Mundial por tercera ocasión, resaltando la profunda tradición del juego de pelota en la historia nacional y el carácter trabajador del pueblo mexicano.

La mandataria afirmó: “Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico”.

La jornada estuvo marcada por la presencia conjunta de los tres mandatarios de las naciones anfitrionas: Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Claudia Sheinbaum destacó ante los medios que los juegos de pelota forman parte de la identidad mexicana “desde tiempos ancestrales”, y reiteró: “Tenemos un pueblo extraordinario trabajador, nosotros disfrutamos de los juegos de pelota desde tiempos ancestrales”.

Orígenes y significado cultural

El juego de pelota mesoamericano, llamado “ōllamaliztli” en náhuatl, se desarrolló en diversas regiones del actual territorio de México y Centroamérica. Las principales civilizaciones prehispánicas, como la olmeca, la maya y la mexica, erigieron grandes espacios para su práctica, conocidos como “tlachco”. Estos recintos, cuya longitud podía superar los 60 metros, se han encontrado en sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Monte Albán.

El juego utilizaba una pelota de hule macizo con un peso aproximado de tres kilogramos, lo que implicaba destreza, fuerza y resistencia. Más allá del aspecto deportivo, la actividad tenía una profunda dimensión ritual: en varias épocas y culturas, los participantes buscaban honrar a sus dioses, resolver disputas políticas o, en ocasiones, decidir destinos vitales, pues algunos partidos incluían sacrificios humanos al final del encuentro. El juego de pelota era un fenómeno social y religioso, no meramente una competencia deportiva.

Reglas y dinámica del juego

El juego de pelota prehispánico fue una actividad tan extendida que abarcó desde la región maya hasta el hoy estado de Arizona, Estados Unidos, con más de 500 canchas. (INAH)

La esencia del juego consistía en lograr que la pelota atravesara uno o varios aros de piedra colocados en las paredes laterales del campo sin utilizar las manos, los pies ni la cabeza. Los jugadores empleaban caderas, muslos y codos, lo que exigía una técnica particular y una preparación física relevante. Equipos de diferentes tamaños competían representando a comunidades, linajes o facciones políticas.

Legado y presencia en la actualidad

La herencia del juego de pelota se mantiene vigente en la cultura popular y en las investigaciones sobre la historia de México. Incluso, en la actualidad se organizan torneos y hay equipos de juego de pelota.

El redescubrimiento del juego tradicional ha permitido a nuevas generaciones conocer su importancia en el desarrollo social y espiritual de los pueblos originarios. Durante eventos internacionales como el sorteo del Mundial 2026, figuras políticas como Sheinbaum han encontrado en el pasado prehispánico un marco histórico para proyectar la imagen de la nación anfitriona y dar contexto a la llegada de uno de los espectáculos deportivos más importantes del planeta.