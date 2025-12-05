Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de diciembre: anuncian cierres en estaciones de la Línea 2

El Metrobús CDMX informó que, a partir del lunes 8 de diciembre, los descensos de la ruta El Caminero–Buenavista se realizarán en la plataforma ubicada sobre avenida Mosqueta, frente a la Biblioteca Vasconcelos
Usuarios de la Línea A del Metro de la CDMX reportan el desalojo de un tren en La Paz, lo que ha generado fuertes retrasos. Señalan que dos trenes fueron enviados a taller: uno por presencia de humo y otro sin percance aparente, pero igualmente retirado de servicio.
Usuarios de la Línea 3 reportan detenciones prolongadas; ante las quejas, el Metro CDMX informó que la línea presenta afluencia alta y que se están enviando trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda para agilizar la circulación
El Metrobús permanecen sin servicio en ambos sentidos las estaciones La Joya, José María Velasco, Reforma, Manuel González e Iztacalco. Además, en la Línea operada hacia Preparatoria 1 continúan cerradas parcialmente las estaciones Preparatoria 3 y Río de Guadalupe.
El Metrobús de la Ciudad de México continúa hoy viernes 5 de diciembre de 2025 con su programa escalonado de mantenimiento, lo que provoca afectaciones en diferentes estaciones del sistema.
Usuarios del Metro de la CDMX reportan una mañana complicada en varias líneas del sistema, con retrasos inusuales en la Línea B que superan los 10 minutos en estaciones como Villa de Aragón y Múzquiz.
Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, viernes 5 de diciembre, según el calendario proporcionado por mantenimiento:
Línea 1 (ambos sentidos)
Línea 5 (solo dirección Preparatoria 1)
Adrián Rubalcava, director general del STC Metro de la Ciudad de México informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez (Líneas 1 y 2) permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
Como alternativas para quienes necesiten llegar a la zona centro, el Metro recomendó utilizar las estaciones Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8). Ambas paradas se mantienen en operación, facilitando el acceso al primer cuadro de la ciudad para quienes utilizan este medio de transporte.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 5 de diciembre.