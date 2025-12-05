Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de diciembre: anuncian cierres en estaciones de la Línea 2

Como alternativas para quienes necesiten llegar a la zona centro, el Metro recomendó utilizar las estaciones Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8) . Ambas paradas se mantienen en operación, facilitando el acceso al primer cuadro de la ciudad para quienes utilizan este medio de transporte.

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro de la Ciudad de México informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez (Líneas 1 y 2) permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, viernes 5 de diciembre , según el calendario proporcionado por mantenimiento:

Usuarios del Metro de la CDMX reportan una mañana complicada en varias líneas del sistema, con retrasos inusuales en la Línea B que superan los 10 minutos en estaciones como Villa de Aragón y Múzquiz.

El Metrobús de la Ciudad de México continúa hoy viernes 5 de diciembre de 2025 con su programa escalonado de mantenimiento, lo que provoca afectaciones en diferentes estaciones del sistema.

El Metrobús permanecen sin servicio en ambos sentidos las estaciones La Joya, José María Velasco, Reforma, Manuel González e Iztacalco . Además, en la Línea operada hacia Preparatoria 1 continúan cerradas parcialmente las estaciones Preparatoria 3 y Río de Guadalupe.

Usuarios de la Línea 3 reportan detenciones prolongadas; ante las quejas, el Metro CDMX informó que la línea presenta afluencia alta y que se están enviando trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda para agilizar la circulación

Usuarios de la Línea A del Metro de la CDMX reportan el desalojo de un tren en La Paz, lo que ha generado fuertes retrasos. Señalan que dos trenes fueron enviados a taller: uno por presencia de humo y otro sin percance aparente, pero igualmente retirado de servicio.

El Metrobús CDMX informó que, a partir del lunes 8 de diciembre, los descensos de la ruta El Caminero–Buenavista se realizarán en la plataforma ubicada sobre avenida Mosqueta, frente a la Biblioteca Vasconcelos

