Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de diciembre: anuncian cierres en estaciones de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

18:37 hsHoy

El Metrobús CDMX informó que, a partir del lunes 8 de diciembre, los descensos de la ruta El Caminero–Buenavista se realizarán en la plataforma ubicada sobre avenida Mosqueta, frente a la Biblioteca Vasconcelos

16:15 hsHoy

Usuarios de la Línea A del Metro de la CDMX reportan el desalojo de un tren en La Paz, lo que ha generado fuertes retrasos. Señalan que dos trenes fueron enviados a taller: uno por presencia de humo y otro sin percance aparente, pero igualmente retirado de servicio.

16:12 hsHoy

Usuarios de la Línea 3 reportan detenciones prolongadas; ante las quejas, el Metro CDMX informó que la línea presenta afluencia alta y que se están enviando trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda para agilizar la circulación

13:08 hsHoy

El Metrobús permanecen sin servicio en ambos sentidos las estaciones La Joya, José María Velasco, Reforma, Manuel González e Iztacalco. Además, en la Línea operada hacia Preparatoria 1 continúan cerradas parcialmente las estaciones Preparatoria 3 y Río de Guadalupe.

El Metrobús de la Ciudad de México continúa hoy viernes 5 de diciembre de 2025 con su programa escalonado de mantenimiento, lo que provoca afectaciones en diferentes estaciones del sistema.

12:45 hsHoy

Usuarios del Metro de la CDMX reportan una mañana complicada en varias líneas del sistema, con retrasos inusuales en la Línea B que superan los 10 minutos en estaciones como Villa de Aragón y Múzquiz.

11:39 hsHoy

Cierres en el Metrobús hoy 5 de diciembre

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, viernes 5 de diciembre, según el calendario proporcionado por mantenimiento:

Línea 1 (ambos sentidos)

  • Manuel González
  • Reforma
  • José María Velazco
  • La Joya

Línea 5 (solo dirección Preparatoria 1)

  • Río Guadalupe
  • Preparatoria 3
11:35 hsHoy

Varias estaciones del Metro permanecen cerradas en la zona centro de CDMX

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro de la Ciudad de México informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez (Líneas 1 y 2) permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Como alternativas para quienes necesiten llegar a la zona centro, el Metro recomendó utilizar las estaciones Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8). Ambas paradas se mantienen en operación, facilitando el acceso al primer cuadro de la ciudad para quienes utilizan este medio de transporte.

11:16 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 5 de diciembre.

