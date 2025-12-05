México

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Tres personas murieron en el sitio y dos fallecieron luego de ser trasladadas a un hospital

25/05/2025 ´Policías y sus vehículos
25/05/2025 ´Policías y sus vehículos en Michoan, México. SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE MICHOACÁN

Yhonatan “N” fue detenido por su presunta implicación en el homicidio de cinco personas dentro de una vivienda ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Su captura se llevó a cabo luego de que elementos de la Policía de Investigación lograron ubicar y arrestar al sospechoso, quien fue presentado ante el Juez de Control para que se defina su situación jurídica en las próximas horas.

Según los datos integrados por la Fiscalía Especializada de Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), el ataque se registró el 10 de octubre en un domicilio de la Calle Cataleya, en la colonia Ampliación Leandro Valle.

En ese momento, las cinco víctimas — identificadas como Julio D., Marlene Monserrat C., José Eduardo M., Ángel Trinidad G. y Julio César F.— se encontraban reunidas cuando dos sujetos ingresaron y comenzaron a agredirlas de manera verbal y física, para después realizar múltiples disparos de arma de fuego en su contra.

En el lugar de los hechos, tres personas murieron a consecuencia de las lesiones, mientras que las otras dos sufrieron heridas graves y posteriormente fallecieron en el hospital.

Luego de realizar el ataque armado, los agresores huyeron rápidamente del sitio a bordo de una motocicleta.

Fotografía de archivo del 13
Fotografía de archivo del 13 de octubre de 2021 de vehículos de la policía en rondas de vigilancia, en el municipio de Aguililla en el estado de Michoacán (México). EFE/Iván Villanueva

Las diligencias encabezadas por la fiscalía permitieron recabar información suficiente para señalar a Yhonatan “N” como probable partícipe en el multihomicidio.

Las pruebas aportadas respaldaron la solicitud y emisión de una orden de aprehensión, que fue ejecutada por las autoridades. El proceso judicial continuará en las próximas horas, en espera de la resolución del juez sobre la situación legal del detenido.

Anuncian reducción del 45 por ciento en homicidios dolosos en noviembre

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves 4 de diciembre, el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, anunció que en el mes de noviembre se registró una reducción del 45 por ciento en víctimas de homicidio doloso respecto al mes anterior.

Además, destacó que se logró un récord de ocho días consecutivos sin homicidios registrados en el estado.

El fiscal, Carlos Torres Piña,
El fiscal, Carlos Torres Piña, brinda una conferencia de prensa. (FGE Michoacán)

De acuerdo con los datos oficiales, en el mismo periodo también se registró una baja en los delitos de extorsión del 17.2 por ciento; así como en el robo de vehículo de 18.4 por ciento; en robo a transeúnte de 25.5 por ciento; el robo a casa habitación de 4.8 por ciento y el robo a negocio de 17.9 por ciento.

El fiscal Torres Piña también aseguró que los avances son un reflejo de la colaboración que mantienen con el Gabinete de Seguridad Federal, con lo que se ha logrado un aumento en las detenciones por extorsión y secuestro, que pasó de 113 personas en 2024 a 143 detenciones en lo que va del 2025.

