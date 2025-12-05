Cierran estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX hasta nuevo aviso: cuáles son las alternativas de transporte

Cierran estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX hasta nuevo aviso (Google Maps)

El Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció que la estación Zócalo de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, se encargó de compartir los ajustes al servicio de la línea azul, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones en sus traslados.

Desde las 15:00 horas de este jueves 4 de diciembre cerraron la estación Zócalo/ Tenochtitlán, por lo que los trenes no realizan paradas en ambas direcciones (Cuatro Caminos - Tasqueña). Y es que, este cambio repentino tomó por sorpresa a los pasajeros habituales de este servicio, pues durante las primeras horas de este jueves el servicio operó de manera regular.

"Información para quienes utilizan la Línea 2 del @MetroCDMX: A partir de las 15:00 horas, y en coordinación con las áreas operativas, se realizará el cierre de la estación Zócalo-Tenochtitlan, por lo que no habrá ascensos ni descensos en ese punto”, fue el mensaje que compartió en redes.

¿Cuáles son las alternativas para llegar al Zócalo?

El resto del servicio de la Línea 2 estará operando de manera habitual, por lo que la estación Pino Suárez es la opción más cercana (Cuartoscuro)

El director del Metro CDMX sugirió a los usuarios considerar esta situación, pues explicó que la suspensión del servicio se mantendrá hasta nuevo aviso, por lo que sugirió otras opciones para trasladarse al centro de la Ciudad de México.

Explicó que el resto del servicio de la Línea 2 estará operando de manera habitual, por lo que la estación Pino Suárez es la opción más cercana para llegar al centro de la capital. Por otra parte, precisó que existen otras opciones como:

Allende

Hidalgo

Bellas Artes

San Juan de Letrán (Línea 8)

“Les pedimos tomar previsiones y considerar como alternativas las estaciones Pino Suárez, Allende, Hidalgo y Bellas Artes para acceder al primer cuadro de la ciudad.Agradezco su comprensión ante esta medida operativa”, se lee en el mensaje que compartió.

Otra opción para llegar al Zócalo de la CDMX es el servicio del Metrobús, la Línea 4 es la que atraviesa el centro capitalino, por lo que las estaciones Pino Suárez, Museo de la CDMX y 20 de Noviembre son las más cercanas a este cuadro de la capital.

¿Por qué cerró el Metro Zócalo de la Línea 2?

Usualmente, las autoridades capitalinas suspenden el servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlán cuando se realizarán eventos en el exterior, la explanada suele ser un espacio recurrente para la realización de eventos políticos, de entretenimiento así como manifestaciones.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum convocó el próximo 6 de diciembre a un evento que realizará en el Zócalo con motivo de la celebración de los “siete años de la Cuarta Transformación”.