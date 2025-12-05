México

Cierran estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX hasta nuevo aviso: cuáles son las alternativas de transporte

El director del Metro CDMX pidió a la población planificar sus viajes por la suspensión del servicio en esta estación

Guardar
Cierran estación Zócalo de la
Cierran estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX hasta nuevo aviso (Google Maps)

El Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció que la estación Zócalo de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, se encargó de compartir los ajustes al servicio de la línea azul, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones en sus traslados.

Desde las 15:00 horas de este jueves 4 de diciembre cerraron la estación Zócalo/ Tenochtitlán, por lo que los trenes no realizan paradas en ambas direcciones (Cuatro Caminos - Tasqueña). Y es que, este cambio repentino tomó por sorpresa a los pasajeros habituales de este servicio, pues durante las primeras horas de este jueves el servicio operó de manera regular.

"Información para quienes utilizan la Línea 2 del @MetroCDMX: A partir de las 15:00 horas, y en coordinación con las áreas operativas, se realizará el cierre de la estación Zócalo-Tenochtitlan, por lo que no habrá ascensos ni descensos en ese punto”, fue el mensaje que compartió en redes.

¿Cuáles son las alternativas para llegar al Zócalo?

El resto del servicio de
El resto del servicio de la Línea 2 estará operando de manera habitual, por lo que la estación Pino Suárez es la opción más cercana (Cuartoscuro)

El director del Metro CDMX sugirió a los usuarios considerar esta situación, pues explicó que la suspensión del servicio se mantendrá hasta nuevo aviso, por lo que sugirió otras opciones para trasladarse al centro de la Ciudad de México.

Explicó que el resto del servicio de la Línea 2 estará operando de manera habitual, por lo que la estación Pino Suárez es la opción más cercana para llegar al centro de la capital. Por otra parte, precisó que existen otras opciones como:

  • Allende
  • Hidalgo
  • Bellas Artes
  • San Juan de Letrán (Línea 8)

“Les pedimos tomar previsiones y considerar como alternativas las estaciones Pino Suárez, Allende, Hidalgo y Bellas Artes para acceder al primer cuadro de la ciudad.Agradezco su comprensión ante esta medida operativa”, se lee en el mensaje que compartió.

Otra opción para llegar al Zócalo de la CDMX es el servicio del Metrobús, la Línea 4 es la que atraviesa el centro capitalino, por lo que las estaciones Pino Suárez, Museo de la CDMX y 20 de Noviembre son las más cercanas a este cuadro de la capital.

(X/ @AdrianRubalcava)
(X/ @AdrianRubalcava)

¿Por qué cerró el Metro Zócalo de la Línea 2?

Usualmente, las autoridades capitalinas suspenden el servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlán cuando se realizarán eventos en el exterior, la explanada suele ser un espacio recurrente para la realización de eventos políticos, de entretenimiento así como manifestaciones.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum convocó el próximo 6 de diciembre a un evento que realizará en el Zócalo con motivo de la celebración de los “siete años de la Cuarta Transformación”.

Temas Relacionados

Línea 2ZócaloMetro CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de diciembre: continúan los retrasos en la Línea 3, una persona se arrojó al paso del tren

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Tres personas murieron en el sitio y dos fallecieron luego de ser trasladadas a un hospital

Detienen a implicado en el

Consejo Mexicano de Negocios presentó a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en infraestructura

La presidenta de México señaló que el lunes se darán a conocer los montos de inversión como parte del Plan México

Consejo Mexicano de Negocios presentó

Frituras saludables de zanahoria y betabel: receta fácil sin horno y en poco tiempo

Este alimento puede ser complementario de una dieta para bajar de peso

Frituras saludables de zanahoria y

Hermano de Daniel Bisogno lamenta la triste Navidad que vivirá sin él y afirma que luchará por su sobrina Michaela

Álex Bisogno, compartió cómo la ausencia del conductor ha marcado estas fiestas y reveló los desafíos legales y emocionales que atraviesan por el futuro de Michaela

Hermano de Daniel Bisogno lamenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a implicado en el

Detienen a implicado en el asesinato a tiros de cinco personas en un domicilio de Morelia, Michoacán

Sentencian a hombre que transportaba más de tonelada y media de metanfetamina en bidones de refresco

Grecia Quiroz exigió en reunión con Harfuch que se esclarezca el asesinato de Carlos Manzo: “No descansaré”

Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Daniel Bisogno lamenta

Hermano de Daniel Bisogno lamenta la triste Navidad que vivirá sin él y afirma que luchará por su sobrina Michaela

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, se burla de sus haters: “No los escucho desde aquí arriba”

Odalys Ramírez se despide de Cuéntamelo, ya! semanas después de que Pato Borghetti, su esposo, saliera de Venga la Alegría

Maribel Guardia dedica conmovedor mensaje a su esposo Marco Chacón tras 28 años juntos y rumores de infidelidad

Mercurio anuncia su tercer invitado especial para su concierto en CDMX

DEPORTES

Pedro Caixinha se convierte en

Pedro Caixinha se convierte en entrenador de Juárez FC: así fue su presentación en su regreso a la Liga MX

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?

Miguel Herrera “tiene fama de no trabajar”; prensa de Costa Rica explota contra el Piojo por no llevarlos al Mundial

La IA predice al ganador de la pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach de este 6 de diciembre