Kim Shantal habla del supuesto interés de Eleazar Gómez por ella en La Granja VIP

La influencer narró varias conductas de Eleazar, desde cumplidos insistentes hasta comentarios sobre su apariencia. (Captura de pantalla TikTok)

En la reciente asamblea de nominación en La Granja VIP, la creadora de contenido Kim Shantal vivió un momento de tensión luego de recibir acusaciones y descalificaciones por parte de Alfredo Adame, Eleazar Gómez y otros participantes. El episodio derivó en un quiebre emocional para la influencer, quien rompió en llanto y recibió la solidaridad inmediata de su equipo.

Durante la jornada de nominación, Kim Shantal fue señalada por algunos de sus compañeros, quienes le atribuyeron calificativos como “mitómana” y “mentirosa”. El ambiente se tornó hostil cuando Alfredo Adame elevó el tono de la discusión, lo que impactó a la influencer.

En conversación posterior con su equipo, integrado por Teo, La Bea y El Patrón, Kim Shantal compartió su malestar ante los ataques. “Hoy está más que comprobado el odio y el coraje que me tienen. Tiene que haber cierta educación dentro de La Granja, pero son las cosas que uno tiene que soportar”, aseguró frente a sus compañeros, visiblemente afectada por la presión del entorno.

En la Asamblea Kim se refirió a la novia del actor. (Captura de pantalla TikTok)

Uno de los puntos más destacados de su testimonio se encuentra en la revelación sobre su relación con Eleazar Gómez. La influencer aseguró a su círculo más cercano que ella habría notado un supuesto interés personal, pues, en palabras de la propia Kim, “Se la ha pasado lamiéndome (...) Que me decía que me ubicaba desde el reality de ‘Bailando’, que ya me había visto con no sé quién, con no sé quién, conoce a todos mis amigos. obviamente ya me había ubicado”. Narró varias conductas, desde cumplidos insistentes hasta comentarios sobre su apariencia, que le hicieron interpretar que el interés iba más allá de una simple amistad.

“En las fiestas, no soy p*nd*j*, cuando anda todo p*d*, yo sé que me tira el pedo. Yo sé cómo es la manera como me ve, yo sé cómo me habla. O sea, esa m*m*d* de que ‘estás bien bonita’, ‘me gustan tus pies’, ‘te ves bien bonita’. ¿Tú crees que nada más porque le caigo bien? Y no es que me crea la más deseada del mundo, pero no son cosas que se las dice cualquier persona. Entonces, le tiro el p*d* a la de las tazas... Por eso le dije: pobre de tu novia, ¿a mí qué me dices?“, aseguró.

La influencer y Eleazar han protagonizado diversos enfrentamientos en el reality. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

De igual manera, Kim Shantal remarcó el impacto negativo de los comentarios frente a su familia y mencionó que su madre, espectadora del programa, también se vio afectada por la manera en que se desarrollaron los acontecimientos. “Uno piensa por lo que está viendo mi familia... Mi mamá está viendo que me hablen así”, declaró la influencer, puntualizando que estas situaciones involucran a su círculo cercano.

Mientras tanto, parte de su equipo intentó contener la situación y brindar apoyo. Destacaron el nivel de presión emocional dentro del reality y la importancia de mantener la fortaleza. Kim concluyó que, aunque reconoce los retos de exponerse públicamente, este tipo de discusiones generan un desgaste considerable tanto personal como familiar.