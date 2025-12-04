México

Fuerzas Armadas hallan un arsenal y explosivos en Zacatecas, hay tres detenidos

En el municipio de Tabasco se encontraron más de 20 kilos de pólvora, explosivos improvisados y un rollo de cordón detonante

Guardar
La Secretaría de la Defensa
La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró armas y equipo explosivo en el estado de Zacatecas. (Defensa)

En un operativo conjunto, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas, aseguraron 31 armas largas, 129 cargadores y 2 mil 760 cartuchos en el estado.

Además, las autoridades encontraron 12 artefactos explosivos improvisados y 12 paquetes con aproximadamente 20 kilogramos de pólvora.

También decomisaron un rollo de cordón detonante, tres vehículos y equipo táctico variado. La Guardia Nacional detalló que los individuos detenidos y el material incautado ya se encuentran bajo resguardo de las autoridades ministeriales, quienes determinarán la situación jurídica de los involucrados y continuarán con las investigaciones periciales.

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer a través de las Comandancias de la V Región Militar y 11/a. Zona Militar que las acciones de reconocimiento se realizaron en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Propuestas de seguridad del gobernador Monreal

El gobernador porpuso dos iniciativas
El gobernador porpuso dos iniciativas para la atención de desaparecidos, así como una reingeniería administrativa y operativa en la Secretaría de Seguridad Pública. (X/@DavidMonrealA)

Por otro lado, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, presentó ante la Legislatura estatal dos iniciativas de ley enfocadas en la seguridad pública y la atención a las desapariciones en la entidad.

De acuerdo con la propuesta remitida por Monreal Ávila este miércoles, el primer proyecto instaura un Sistema Estatal de Seguridad Pública con 300 artículos que regulan la organización, obligaciones y normativas tanto para elementos policiacos como para las instituciones de seguridad.

La iniciativa establece que la nueva Ley permitirá una reingeniería administrativa y operativa en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en las corporaciones municipales, con el propósito de evitar duplicidades funcionales y canalizar la adquisición de equipamiento y tecnología mediante el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Además de las armas s
Además de las armas s eencontraron cartuchos y cargadores. (Defensa)

Esta centralización aspira a crear economías de escala que contribuyan a solventar el incremento en inversión para formación y tecnología, según se detalla en el documento legislativo.

El proyecto también introduce un mando único policial bajo responsabilidad estatal para municipios donde no existan policías certificados, haya indicios de infiltración del crimen organizado, ocurra desobediencia grave a mandatos judiciales, se presente una emergencia o el Cabildo lo solicite formalmente. Además, se planea una unidad de Inteligencia Policial enfocada en desarticular la logística y las finanzas de los grupos delictivos.

Junto a esto, Monreal Ávila propuso un proyecto de ley en materia de desaparición y búsqueda de personas. La iniciativa obliga a los municipios, en función de sus capacidades técnicas y presupuestales, a crear órganos administrativos especializados en búsqueda, que deberán coordinar acciones con la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada introduciendo la figura de la ficha de búsqueda como documento oficial para la atención a estos casos.

Temas Relacionados

Guardia NacionalDefensaSSPZacatecasmexico-noticias

Más Noticias

Cómo llegar al “Gran Mural”, el patrimonio rupestre de Baja California protegido por la UNESCO

Entre cañones y montañas, las sierras de San Francisco y Guadalupe guardan pinturas que demuestran cómo era la caza, vida y celebraciones de los antepasados bajacalifornianos

Cómo llegar al “Gran Mural”,

Cómo preparar pastel de crepas y matcha, un postre delicado con sabor japonés

Se trata de una combinación de ingredientes que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y digestivo aportando vitamina C y proteínas

Cómo preparar pastel de crepas

Sarampión en CDMX: Secretaría de Salud reporta cinco casos y llama a la ciudadanía a vacunarse

El Gobierno del Estado de México colabora para fortalecer las acciones preventivas y de control en la zona limítrofe por contagios

Sarampión en CDMX: Secretaría de

Rinoceronte en estado crítico desata denuncias por presunto mal cuidado en el Zoológico de León

Señalan grave deterioro físico y exigen responsabilidades a la administración municipal

Rinoceronte en estado crítico desata

Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.0 en Las Choapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Veracruz: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Sinaloa: localizan cinco

Violencia en Sinaloa: localizan cinco cuerpos y reportan cuatro desapariciones

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

Comandado Norte de EEUU y Gabinete de Seguridad se reunirán la próxima semana, revela Sheinbaum

Cae el “Rey de Galerías” en Baja California por presunto robo de autos en centros comerciales de Mexicali

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

ENTRETENIMIENTO

México le dice adiós al

México le dice adiós al reguetón y a Bad Bunny: estos fueron los artistas más escuchados en 2025

“Es reparación de daño y arresto”: Ainara desmonta narrativa de ‘secuestro’ y ‘extorsión’ en el caso YosStop

La Granja VIP en vivo hoy 4 de diciembre: quiénes son los nominados de la semana

Ley Cazzu: la cantante compartió su opinión sobre la propuesta de reforma inspirada en su caso con Christian Nodal

Investigación fiscal vislumbra una amistad de negocios entre ex de Galilea Montijo y el matrimonio Gómez Mont y Álvarez Puga

DEPORTES

Germán Berterame, Julián Quiñones

Germán Berterame, Julián Quiñones y Armando González, así va la lucha entre los delanteros por un lugar en el mundial 2026

Dream Matches Friday sacude la Arena México: se anuncian grandes funciones estelares para cerrar el 2025

Copa Intercontinental 2025: así llega el Flamengo de Brasil, primer rival de Cruz Azul en el torneo

Cristiano Ronaldo vs México en el Estadio Azteca: cuánto costarían los boletos y cómo entrar a la preventa

Quién es Amandine Miquel, la nueva entrenadora de las Rayadas de Monterrey