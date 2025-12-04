Fuerzas Armadas hallan un arsenal y explosivos en Zacatecas, hay tres detenidos

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró armas y equipo explosivo en el estado de Zacatecas. (Defensa)

En un operativo conjunto, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas, aseguraron 31 armas largas, 129 cargadores y 2 mil 760 cartuchos en el estado.

Además, las autoridades encontraron 12 artefactos explosivos improvisados y 12 paquetes con aproximadamente 20 kilogramos de pólvora.

También decomisaron un rollo de cordón detonante, tres vehículos y equipo táctico variado. La Guardia Nacional detalló que los individuos detenidos y el material incautado ya se encuentran bajo resguardo de las autoridades ministeriales, quienes determinarán la situación jurídica de los involucrados y continuarán con las investigaciones periciales.

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer a través de las Comandancias de la V Región Militar y 11/a. Zona Militar que las acciones de reconocimiento se realizaron en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Propuestas de seguridad del gobernador Monreal

El gobernador porpuso dos iniciativas para la atención de desaparecidos, así como una reingeniería administrativa y operativa en la Secretaría de Seguridad Pública. (X/@DavidMonrealA)

Por otro lado, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, presentó ante la Legislatura estatal dos iniciativas de ley enfocadas en la seguridad pública y la atención a las desapariciones en la entidad.

De acuerdo con la propuesta remitida por Monreal Ávila este miércoles, el primer proyecto instaura un Sistema Estatal de Seguridad Pública con 300 artículos que regulan la organización, obligaciones y normativas tanto para elementos policiacos como para las instituciones de seguridad.

La iniciativa establece que la nueva Ley permitirá una reingeniería administrativa y operativa en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en las corporaciones municipales, con el propósito de evitar duplicidades funcionales y canalizar la adquisición de equipamiento y tecnología mediante el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Además de las armas s eencontraron cartuchos y cargadores. (Defensa)

Esta centralización aspira a crear economías de escala que contribuyan a solventar el incremento en inversión para formación y tecnología, según se detalla en el documento legislativo.

El proyecto también introduce un mando único policial bajo responsabilidad estatal para municipios donde no existan policías certificados, haya indicios de infiltración del crimen organizado, ocurra desobediencia grave a mandatos judiciales, se presente una emergencia o el Cabildo lo solicite formalmente. Además, se planea una unidad de Inteligencia Policial enfocada en desarticular la logística y las finanzas de los grupos delictivos.

Junto a esto, Monreal Ávila propuso un proyecto de ley en materia de desaparición y búsqueda de personas. La iniciativa obliga a los municipios, en función de sus capacidades técnicas y presupuestales, a crear órganos administrativos especializados en búsqueda, que deberán coordinar acciones con la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada introduciendo la figura de la ficha de búsqueda como documento oficial para la atención a estos casos.